Это экскурсия по самому масонскому городу Испании. Я расскажу вам о жизни масонской общины в Барселоне с момента её возникновения и по сей день. Объясню, какие правила, ритуалы, ценности, тайные знаки используют вольные каменщики. Всё это — в декорациях Барселоны, полной масонской символики.
Описание экскурсии
Масонская библиотека Арус — первая публичная библиотека Барселоны, подарок мецената и покровителя масонства в Каталонии Россенда Аруса. С момента открытия библиотека специализируется на темах рабочего движения, анархизма и масонства.
Кафедральный собор Святого Креста и Святой Евлалии — здесь вы увидите множество знаков и символов, оставленных масонами в Средние века, а также отыщете масонские аллюзии на новом фасаде собора 19 века.
Места бытования лож при Наполеоне, в конце 19 века и в наши дни.
Тамплиерская часовня Девы Марии дель Палау.
Тайные знаки для посвящённых, разбросанные по городу: на уличных фонарях, на «Замке трёх драконов», построенном ко Всемирной выставке 1888 года, на жилых зданиях.
Вы узнаете:
- о знаменитых барселонских масонах и их деятельности
- всемирно известных масонах, таких как граф Калиостро и Джакомо Казанова, и об их похождениях в Барселоне
- связи масонов с тамплиерами
- сложных взаимоотношениях масонов с Франко, инквизицией и правительством
Организационные детали
- Рекомендованный возраст участников — 14+
- Советую надеть удобную обувь — нам предстоит пройти около 7,5 км
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 72 туристов
Давайте познакомимся! Я выпускница филологического факультета МГУ, испанист и каталонист, профессиональный гид и ТВ-продюсер. С 2010 года работаю гидом в Москве, создавая уникальные маршруты для испаноговорящих гостей по России, Армении, Грузии,
