Это экскурсия по самому масонскому городу Испании. Я расскажу вам о жизни масонской общины в Барселоне с момента её возникновения и по сей день. Объясню, какие правила, ритуалы, ценности, тайные знаки используют вольные каменщики. Всё это — в декорациях Барселоны, полной масонской символики.

Ваш гид в Барселоне

Масонская библиотека Арус — первая публичная библиотека Барселоны, подарок мецената и покровителя масонства в Каталонии Россенда Аруса. С момента открытия библиотека специализируется на темах рабочего движения, анархизма и масонства.

Кафедральный собор Святого Креста и Святой Евлалии — здесь вы увидите множество знаков и символов, оставленных масонами в Средние века, а также отыщете масонские аллюзии на новом фасаде собора 19 века.

Места бытования лож при Наполеоне, в конце 19 века и в наши дни.

Тамплиерская часовня Девы Марии дель Палау.

Тайные знаки для посвящённых, разбросанные по городу: на уличных фонарях, на «Замке трёх драконов», построенном ко Всемирной выставке 1888 года, на жилых зданиях.

Вы узнаете:

о знаменитых барселонских масонах и их деятельности

всемирно известных масонах, таких как граф Калиостро и Джакомо Казанова, и об их похождениях в Барселоне

связи масонов с тамплиерами

сложных взаимоотношениях масонов с Франко, инквизицией и правительством

