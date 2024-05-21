Необычные дома в Барселоне

Найдено 13 экскурсий в категории «Необычные дома» в Барселоне на русском языке, цены от €23. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Барселоне - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Групповая
2.5 часа
13 отзывов
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
23 за человека
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Знакомимся с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за человека
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Мистическая Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
62 за человека
Из Барселоны - в колонию Гуэль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Из Барселоны в колонию Гуэль: архитектура Гауди и история
Погрузитесь в эпоху модернизма, исследуйте колонию Гуэль и её архитектурные шедевры, созданные Гауди и его современниками
Начало: На площади Испании
10 июня в 09:30
15 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Вся Барселона на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
60 за человека
Барселона за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 5 чел.
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за человека
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
154 за всё до 5 чел.
По Барселоне - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
107 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
  • О
    Оскар
    17 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
  • Д
    Диана
    11 мая 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    Приехали к выбранному времени, но в группу не попали. На входе была толпа народа, с каждым заключали договор, оплата, т
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    п. Когда до нас дошла очередь (20-25 мин), группа с русскоязычным гидом уже уходила. Я сказала, что нам принципиально на русском и договорилась о переносе на след время. Не сказать, что это было нам удобно и кроме того никто не посчитал должным извиниться. Надо понимать формат правильно: велопрогулка ровно на 10км за 2,5часа - т е в оч размеренном темпе, от гида самая базовая информация о каждой локации. Вопросов гиду лучше не задавать, чтобы не ставить в тупик. В целом, мне больше знаний и не надо. Ну и в целом, проще найти ребят в инэте и забукать у них напрямую

  • L
    Lyubov
    1 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Нас было трое взрослых, нам всем экскурсия чрезвычайно понравилась. Неля великолепно продумала маршрут, три с половиной часа пролетели, как одно
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    мгновение. У нас были короткие остановки возле наиболее значимых исторических мест, ну и конечно же для чашечки кофе. Неля виртуозно владеет материалом, что позволило ей чередовать исторические факты с легендами, наполнить весь рассказ не только информацией, но и яркими, завораживающими историями древности, этого прекрасного города. Одним словом: профессионализм, ответственность, человечность и грамотность.

  • Д
    Дмитрий
    25 апреля 2024
    Мистическая Барселона
    Очень понравился тур! Отлично провел время, узнал много историй. Запомнил не все, но в момент тура было очень интересно. Лиля располагает к себе, много знает о городе, умеет интересно рассказывать. Рекомендую всем, узнаете Барселону с загадочной стороны.
  • B
    Boris
    15 апреля 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Спасибо за замечательный день в Барселоне! Нелля - очень хороший рассказчик, отличный экскурсовод, знает историю страны и города. Маршрут составлен грамотно, лёгкая подача информации, интересно и познавательно.
  • V
    Vladimir
    30 марта 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Валерий провёл великолепную экскурсию! Я как-будто встретился со старым другом, который давно живет в Барселоне. Мы посмотрели все знаковые места,
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    Валерий рассказал много интересных фактов. А после экскурсии порекомендовал лучшие рестораны и места для самостоятельных прогулок! Одна из лучших экскурсий, на которых я был😁

  • I
    Inna
    25 февраля 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    We had a nice ride around the city, visiting multiple attractions. They was a tour guide leading the group, telling
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    everyone about the place when we stopped there, we got to walk around and everything and overall had an amazing time. Highly recommend Мы приятно покатались по городу, посетив множество достопримечательностей. Они были гидом, возглавлявшим группу, рассказывая всем об этом месте, когда мы там остановились, нам пришлось прогуляться, и все, и в целом мы прекрасно провели время. Настоятельно рекомендую

  • V
    Vadims
    13 февраля 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    Хороший тур. Позволяет увидеть много основных мест быстро и наслаждаясь поездкой на велосипеде.
  • с
    светлана
    9 января 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Очень хорошая экскурсия. Проходит по Очень красивым местам Барселоны. Много полезной информации. Рекомендую всем кто первый раз в Барселоне

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Необычные дома»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. По Барселоне - на велосипеде
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  4. Жизнь в Барселоне во времена Гауди
  5. Мистическая Барселона
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Необычные дома" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 23 до 350. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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