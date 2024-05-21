1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€23 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€62 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Из Барселоны в колонию Гуэль: архитектура Гауди и история
Погрузитесь в эпоху модернизма, исследуйте колонию Гуэль и её архитектурные шедевры, созданные Гауди и его современниками
Начало: На площади Испании
10 июня в 09:30
15 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€38 за человека
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€107 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
- ООскар17 мая 2024Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
- ДДиана11 мая 2024Приехали к выбранному времени, но в группу не попали. На входе была толпа народа, с каждым заключали договор, оплата, т
- LLyubov1 мая 2024Нас было трое взрослых, нам всем экскурсия чрезвычайно понравилась. Неля великолепно продумала маршрут, три с половиной часа пролетели, как одно
- ДДмитрий25 апреля 2024Очень понравился тур! Отлично провел время, узнал много историй. Запомнил не все, но в момент тура было очень интересно. Лиля располагает к себе, много знает о городе, умеет интересно рассказывать. Рекомендую всем, узнаете Барселону с загадочной стороны.
- BBoris15 апреля 2024Спасибо за замечательный день в Барселоне! Нелля - очень хороший рассказчик, отличный экскурсовод, знает историю страны и города. Маршрут составлен грамотно, лёгкая подача информации, интересно и познавательно.
- VVladimir30 марта 2024Валерий провёл великолепную экскурсию! Я как-будто встретился со старым другом, который давно живет в Барселоне. Мы посмотрели все знаковые места,
- IInna25 февраля 2024We had a nice ride around the city, visiting multiple attractions. They was a tour guide leading the group, telling
- VVadims13 февраля 2024Хороший тур. Позволяет увидеть много основных мест быстро и наслаждаясь поездкой на велосипеде.
- ссветлана9 января 2024Очень хорошая экскурсия. Проходит по Очень красивым местам Барселоны. Много полезной информации. Рекомендую всем кто первый раз в Барселоне
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Необычные дома" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 23 до 350. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные дома», 24 ⭐ отзыва, цены от €23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август