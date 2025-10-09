Мои заказы

Найдено 18 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Барселоне на русском языке, цены от €30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Пешая
4 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
Сегодня в 09:00
11 окт в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Уникальные бары Барселоны
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
Сегодня в 20:30
11 окт в 20:30
от €120 за человека
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Погрузитесь в историю Барселоны с детьми! Узнайте легенды, разгадайте загадки и посетите сказочное кафе. Программа разработана для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Drassanes
20 окт в 10:00
26 окт в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Большая история маленькой Барселоны
Пешая
2 часа
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая история маленькой Барселоны
Впервые или заново открыть для себя город римских легионеров, мореплавателей, колдунов и гениев
Начало: На Новой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90€100 за всё до 6 чел.
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны 21 века (в мини-группе)
Пешая
2 часа
-
8%
197 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Lamaro Hotel, Avinguda de la Catedral, напротив ка...
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
€34€37 за человека
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны 21 века
Пешая
3 часа
-
15%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны 21 века
Погрузитесь в историю Барселоны, начиная с римских времён и заканчивая современными шедеврами архитектуры. Откройте для себя многогранность города
Начало: Lamaro Hotel, Avinguda de la Catedral, напротив ка...
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€120€141 за всё до 4 чел.
Тайны Саграда Фамилия
Пешая
1 час
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Саграда Фамилия
Откройте для себя величие Саграда Фамилия! Узнайте о замысле Гауди, его вдохновении и необычных деталях собора
Начало: У фасада Рождества
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и увидеть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: На площади Испании
16 окт в 11:00
18 окт в 15:00
€187 за всё до 10 чел.
Гений Гауди: магия, изменившая Барселону
Пешая
2.5 часа
-
25%
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Гений Гауди: магия Барселоны
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Антонио Гауди, которые изменили облик Барселоны и стали символом каталонского модерна
Начало: На Королевской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€150€200 за всё до 3 чел.
Музыкальная Барселона
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Музыкальная Барселона
Поймать ритм города и последовать за его живой душой
Начало: Около станции метро Parellel
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€147 за всё до 6 чел.
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Индивидуальная экскурсия по Барселоне: прогуляйтесь по Рамбле и узнайте её секреты, посетите Готический квартал и окунитесь в историю
Начало: На площади Каталонии
20 окт в 08:00
26 окт в 08:00
€160 за всё до 2 чел.
Загадки Старого города
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки Старого города
Побывать в самых-самых местах города, услышать интересные факты и легенды - и не устать
Начало: На площади Каталонии
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Коктейли и истории на закуску (18+)
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Коктейли и истории на закуску (18+)
Познакомьтесь с богемной Барселоной через её коктейльные бары и увлекательные истории. Погрузитесь в атмосферу искусства и гастрономии
Начало: На площади Correos
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€160 за всё до 8 чел.
Первые шаги в Барселоне
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Первые шаги в Барселоне
Энергичная прогулка по Барселоне с посещением главных достопримечательностей и погружением в атмосферу города. Узнайте больше о каталонской культуре
Начало: В центре Барселоны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €190 за всё до 6 чел.
Свидание с Барселоной каждый день
Пешая
2 часа
236 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Барселоне: Готический квартал и наследие Гауди
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим кварталам и наслаждаясь шедеврами великого архитектора Гауди
Начало: у монумента Колумбу
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Барселонский музей MOCO: история о деньгах, эпатаже и глотке свежего воздуха
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселонский музей MOCO: история о деньгах, эпатаже и глотке свежего воздуха
Услышать об интерпретации произведений и составить собственное мнение
Начало: В квартале Борн
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Шаг назад во времени: прогулка по Борну и Готическому кварталу
Пешая
2.5 часа
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Шаг назад во времени: прогулка по Борну и Готическому кварталу
Оказаться в самом сердце Барселоны и услышать истории о подземных ходах, кладах и ведьмах
11 окт в 12:00
18 окт в 09:00
€127€149 за всё до 6 чел.
Саграда Фамилия: величие и тайны собора (внешний осмотр)
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Саграда Фамилия: величие и тайны собора (внешний осмотр)
Обойти храм снаружи и познакомиться с наследием великого Гауди
Начало: У собора
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€150 за всё до 3 чел.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
  2. Уникальные бары Барселоны
  3. Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
  4. Большая история маленькой Барселоны
  5. Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны 21 века (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Дом Мила
  6. Площадь Каталонии
  7. Парк Гуэль
  8. Королевская площадь
  9. Рынок Бокерия
  10. Дворец Гуэль
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в октябре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 30 до 200 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 696 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
