Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
Сегодня в 09:00
11 окт в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
Сегодня в 20:30
11 окт в 20:30
от €120 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Погрузитесь в историю Барселоны с детьми! Узнайте легенды, разгадайте загадки и посетите сказочное кафе. Программа разработана для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Drassanes
20 окт в 10:00
26 окт в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая история маленькой Барселоны
Впервые или заново открыть для себя город римских легионеров, мореплавателей, колдунов и гениев
Начало: На Новой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90
€100 за всё до 6 чел.
-
8%
Мини-группа
до 8 чел.
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Lamaro Hotel, Avinguda de la Catedral, напротив ка...
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
€34
€37 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны 21 века
Погрузитесь в историю Барселоны, начиная с римских времён и заканчивая современными шедеврами архитектуры. Откройте для себя многогранность города
Начало: Lamaro Hotel, Avinguda de la Catedral, напротив ка...
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€120
€141 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Саграда Фамилия
Откройте для себя величие Саграда Фамилия! Узнайте о замысле Гауди, его вдохновении и необычных деталях собора
Начало: У фасада Рождества
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и увидеть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: На площади Испании
16 окт в 11:00
18 окт в 15:00
€187 за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Гений Гауди: магия Барселоны
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Антонио Гауди, которые изменили облик Барселоны и стали символом каталонского модерна
Начало: На Королевской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€150
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Музыкальная Барселона
Поймать ритм города и последовать за его живой душой
Начало: Около станции метро Parellel
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Индивидуальная экскурсия по Барселоне: прогуляйтесь по Рамбле и узнайте её секреты, посетите Готический квартал и окунитесь в историю
Начало: На площади Каталонии
20 окт в 08:00
26 окт в 08:00
€160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки Старого города
Побывать в самых-самых местах города, услышать интересные факты и легенды - и не устать
Начало: На площади Каталонии
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Коктейли и истории на закуску (18+)
Познакомьтесь с богемной Барселоной через её коктейльные бары и увлекательные истории. Погрузитесь в атмосферу искусства и гастрономии
Начало: На площади Correos
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Первые шаги в Барселоне
Энергичная прогулка по Барселоне с посещением главных достопримечательностей и погружением в атмосферу города. Узнайте больше о каталонской культуре
Начало: В центре Барселоны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €190 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Барселоне: Готический квартал и наследие Гауди
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим кварталам и наслаждаясь шедеврами великого архитектора Гауди
Начало: у монумента Колумбу
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселонский музей MOCO: история о деньгах, эпатаже и глотке свежего воздуха
Услышать об интерпретации произведений и составить собственное мнение
Начало: В квартале Борн
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Шаг назад во времени: прогулка по Борну и Готическому кварталу
Оказаться в самом сердце Барселоны и услышать истории о подземных ходах, кладах и ведьмах
11 окт в 12:00
18 окт в 09:00
€127
€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Саграда Фамилия: величие и тайны собора (внешний осмотр)
Обойти храм снаружи и познакомиться с наследием великого Гауди
Начало: У собора
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€150 за всё до 3 чел.
