Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Готическому кварталу Барселоны, где вы сможете прикоснуться к древним тайнам и легендам города.



Исследуйте узкие улочки, полные античных развалин и средневековых храмов, насладитесь традиционными испанскими винами и тапас, а также выберите уникальные сувениры ручной работы.

Дарья Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком €180 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Откройте тайны старой Барселоны Приглашаем вас на экскурсию в сердце старой Барселоны, чтобы погрузиться в легенды и тайны Готического квартала — самой древней и загадочной части каталонской столицы. Здесь, где начинался город и происходили ключевые события его истории, мы прогуляемся по узким улочкам, увидим античные развалины, средневековые готические дворцы и храмы, а также познакомимся с каталонскими обычаями и традициями. В Старом городе вы сможете насладиться прохладой внутренних двориков, побывать в местах, где снимали шедевры мирового кино, попробовать традиционные испанские вина, хамон и тапас, а также выбрать оригинальные сувениры ручной работы в ремесленных лавочках. Узнайте подлинную историю Барселоны и развейте мифы о мрачных закоулках Готического квартала.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату