Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Готическому кварталу Барселоны, где вы сможете прикоснуться к древним тайнам и легендам города.
Исследуйте узкие улочки, полные античных развалин и средневековых храмов, насладитесь традиционными испанскими винами и тапас, а также выберите уникальные сувениры ручной работы.
Описание экскурсииОткройте тайны старой Барселоны Приглашаем вас на экскурсию в сердце старой Барселоны, чтобы погрузиться в легенды и тайны Готического квартала — самой древней и загадочной части каталонской столицы. Здесь, где начинался город и происходили ключевые события его истории, мы прогуляемся по узким улочкам, увидим античные развалины, средневековые готические дворцы и храмы, а также познакомимся с каталонскими обычаями и традициями. В Старом городе вы сможете насладиться прохладой внутренних двориков, побывать в местах, где снимали шедевры мирового кино, попробовать традиционные испанские вина, хамон и тапас, а также выбрать оригинальные сувениры ручной работы в ремесленных лавочках. Узнайте подлинную историю Барселоны и развейте мифы о мрачных закоулках Готического квартала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Римское кладбище
- Церковь Санта-Мария-дель-Пи
- Собор Святого Креста
- Королевский дворец
- Дворец инквизиции
- Дом палача
- Старейший магазин Барселоны
- Старейшая кондитерская Барселоны
- Храм императора Августа
- Еврейский квартал
- Королевская площадь
- Места съёмок фильмов "Парфюмер", "Вики, Кристина, Барселона" и "Uncharted: в списках не значится"
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Кафе
- Тапас-бары
Место начала и завершения?
Барселона, Хард-Рок кафе на Площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
