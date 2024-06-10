Эта экскурсия погрузит вас в глубину веков: как зародилась Барселона, чем живёт город? Я познакомлю вас с той самой Рамблой и районом Раваль, покажу гастрономический рай — рынок 19 века. Вы увидите кукол, которых выводят на барселонские парады. Мы пройдёмся по историческим площадям, вспомним древнеримские времена и легенды, Антонио Гауди и фильм «Парфюмер», который здесь снимался.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы отправимся на знаменитый бульвар Ла Рамбла, где ненадолго зайдём в район Раваль и старинный рынок 19 века. Отыщем кукол, которые принимают участие в ежегодных уличных парадах в Барселоне. Вы увидите собор Святого Креста, узнаете, кто такая Св. Эулалия, пройдёте по площади, где находился римский Форум, и побываете на площади великих королей прошлого. А ещё я покажу вам места съёмок фильма «Парфюмер» и расскажу, где любил проводить время Антонио Гауди.

Ключевые достопримечательности нашего маршрута

Кафедральный собор

Собор Санта-Мария-дель-Пи

Королевский дворец

Епископский дворец

Рамбла

Рынок Бокерия

Кому подойдёт эта экскурсия

Всем, кому интересна история без занудных фактов и долгих рассказов. Тем, кто хочет в тёплой дружеской обстановке насладиться атмосферой средневекового города, узнать его секреты и легенды. Эта экскурсия отлично подходит для детей, так как она не перегружена датами и терминами.