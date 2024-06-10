Эта экскурсия погрузит вас в глубину веков: как зародилась Барселона, чем живёт город? Я познакомлю вас с той самой Рамблой и районом Раваль, покажу гастрономический рай — рынок 19 века. Вы увидите кукол, которых выводят на барселонские парады.
Мы пройдёмся по историческим площадям, вспомним древнеримские времена и легенды, Антонио Гауди и фильм «Парфюмер», который здесь снимался.
Мы пройдёмся по историческим площадям, вспомним древнеримские времена и легенды, Антонио Гауди и фильм «Парфюмер», который здесь снимался.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы отправимся на знаменитый бульвар Ла Рамбла, где ненадолго зайдём в район Раваль и старинный рынок 19 века. Отыщем кукол, которые принимают участие в ежегодных уличных парадах в Барселоне. Вы увидите собор Святого Креста, узнаете, кто такая Св. Эулалия, пройдёте по площади, где находился римский Форум, и побываете на площади великих королей прошлого. А ещё я покажу вам места съёмок фильма «Парфюмер» и расскажу, где любил проводить время Антонио Гауди.
Ключевые достопримечательности нашего маршрута
- Кафедральный собор
- Собор Санта-Мария-дель-Пи
- Королевский дворец
- Епископский дворец
- Рамбла
- Рынок Бокерия
Кому подойдёт эта экскурсия
Всем, кому интересна история без занудных фактов и долгих рассказов. Тем, кто хочет в тёплой дружеской обстановке насладиться атмосферой средневекового города, узнать его секреты и легенды. Эта экскурсия отлично подходит для детей, так как она не перегружена датами и терминами.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maria — ваш гид в Барселоне
Привет, меня зовут Мария, и я опытный гид и фотограф в Барселоне. В течение многих лет я мечтала жить в Барселоне, и вот, моя мечта сбылась, и я живу вЗадать вопрос
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