Шопинг в Барселоне — это не только покупки, это ещё и знакомство с городом через стиль и эстетику. Вы прогуляетесь по богемным и элегантным кварталам, заглянете в бутики независимых дизайнеров и примерите украшения, очки и одежду, в которых чувствуется характер. Всё это — без спешки и с удовольствием!

Начнём прогулку в богемном районе El Born. Посетим магазин каталанского дизайнера Lurdes Bargada — один из крупнейших магазинов солнечных очков, бутик Colmillo de Morsa и несколько других магазинов.

Продолжим шоппинг в Готическом квартале — познакомимся с местными ювелирами и их творениями. И зайдём в несколько мультибрендовых сторов.

А потом посетим район винтажных магазинов Раваль, известный андеграундной культурой, музыкальными отделами и магазинами старых стоков. Напоследок я поделюсь рекомендациями мест, которые не вошли в маршрут, но тоже известны в мире шоппинга.

Берите с собой немного наличных;)