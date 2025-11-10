Шопинг в Барселоне — это не только покупки, это ещё и знакомство с городом через стиль и эстетику.
Вы прогуляетесь по богемным и элегантным кварталам, заглянете в бутики независимых дизайнеров и примерите украшения, очки и одежду, в которых чувствуется характер. Всё это — без спешки и с удовольствием!
Описание экскурсии
Начнём прогулку в богемном районе El Born. Посетим магазин каталанского дизайнера Lurdes Bargada — один из крупнейших магазинов солнечных очков, бутик Colmillo de Morsa и несколько других магазинов.
Продолжим шоппинг в Готическом квартале — познакомимся с местными ювелирами и их творениями. И зайдём в несколько мультибрендовых сторов.
А потом посетим район винтажных магазинов Раваль, известный андеграундной культурой, музыкальными отделами и магазинами старых стоков. Напоследок я поделюсь рекомендациями мест, которые не вошли в маршрут, но тоже известны в мире шоппинга.
Организационные детали
Берите с собой немного наличных;)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Placa de Correos
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 118 туристов
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне с 2018 года и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других? Я предлагаю нишевые темы, на 100 % индивидуальный подход, необычный взгляд на привычные достопримечательности. Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте экскурсию или тур — и до скорой встречи!Задать вопрос
