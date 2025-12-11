Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Барселоне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рисовальное путешествие по Барселоне
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Погулять по городу и сделать 3 восхитительных рисунка (даже если не умеете)
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
€260 за всё до 5 чел.
Иммерсивная театрализованная экскурсия «Хроники Барселоны»
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Квест
до 20 чел.
Театрализованная экскурсия перенесет вас в средневековую Барселону. Узнайте тайны Готического квартала и станьте частью исторических событий
Начало: На Plaça d’Isidre Nonell
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
13 дек в 20:30
€45 за человека
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнайте, как выращивают устриц в лагуне Лёкат, и насладитесь видами Коллиура, вдохновившего Матисса и Дерена. Путешествие начинается в Барселоне
Начало: По договоренности
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
€790 за всё до 6 чел.

