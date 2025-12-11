Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Барселоне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Рисовальное путешествие по Барселоне Погулять по городу и сделать 3 восхитительных рисунка (даже если не умеете) €260 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Квест до 20 чел. Иммерсивная экскурсия «Хроники Барселоны» Театрализованная экскурсия перенесет вас в средневековую Барселону. Узнайте тайны Готического квартала и станьте частью исторических событий Начало: На Plaça d’Isidre Nonell Расписание: в пятницу и субботу в 20:30 €45 за человека На машине 11 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Однодневная поездка на юг Франции Узнайте, как выращивают устриц в лагуне Лёкат, и насладитесь видами Коллиура, вдохновившего Матисса и Дерена. Путешествие начинается в Барселоне Начало: По договоренности €790 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Барселоны

