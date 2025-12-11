Индивидуальная
до 5 чел.
Рисовальное путешествие по Барселоне
Погулять по городу и сделать 3 восхитительных рисунка (даже если не умеете)
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
€260 за всё до 5 чел.
Квест
до 20 чел.
Иммерсивная экскурсия «Хроники Барселоны»
Театрализованная экскурсия перенесет вас в средневековую Барселону. Узнайте тайны Готического квартала и станьте частью исторических событий
Начало: На Plaça d’Isidre Nonell
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
13 дек в 20:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневная поездка на юг Франции
Узнайте, как выращивают устриц в лагуне Лёкат, и насладитесь видами Коллиура, вдохновившего Матисса и Дерена. Путешествие начинается в Барселоне
Начало: По договоренности
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
€790 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в декабре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 790. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 3 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль