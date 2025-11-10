Музей разместился в средневековом дворце Сервельо и вдохнул новую жизнь в старинный квартал. Мы поговорим, как созданное под влиянием среды искусство само начинает форматировать эту среду. Я расскажу, откуда «растут ноги» представленных работ и что означают сами работы. Не отнимая вашего первого впечатления, покажу, как и куда посмотреть, чтобы увидеть главное.

Описание экскурсии

Галеристы Ким и Лайонел Логчи открыли музей современного искусства в Амстердаме. А после грандиозного успеха масштабировали историю — аналогичный проект теперь есть и в Барселоне.

Работы Харинга, Баскиа, Бэнкси, Уорхола, Кунса, Дали и других преобразили средневековое здание. Теперь это пространство для рефлексии: что есть искусство? Как далеко зашла его коммерциализация? И продолжает ли оно при этом быть искусством?

В музее обсудим:

Почему подружка Бэнкси, Сьюзи, напала с кулаками на Мадонну

За что один из лучших лондонских стрит-арт художников Бен Ейне был оштрафован судом

Зачем Джеф Кунс после развода создал серию скульптур, изображающих занятия любовью с бывшей женой

И отчего в искусстве всегда рядом низменное и высокое

Кому подойдёт экскурсия

Экспозиция обновляется регулярно, поэтому интересно будет даже тем, кто посещает музей повторно

Мне важно не украсть ваше первое впечатление, поэтому я использую сразу несколько источников с противоположными мнениями и не навязываю собственную трактовку

Экскурсия подходит для детей от 10 лет (если с вами дети, я адаптирую для них материал)

