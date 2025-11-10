Музей разместился в средневековом дворце Сервельо и вдохнул новую жизнь в старинный квартал. Мы поговорим, как созданное под влиянием среды искусство само начинает форматировать эту среду. Я расскажу, откуда «растут ноги» представленных работ и что означают сами работы. Не отнимая вашего первого впечатления, покажу, как и куда посмотреть, чтобы увидеть главное.
Галеристы Ким и Лайонел Логчи открыли музей современного искусства в Амстердаме. А после грандиозного успеха масштабировали историю — аналогичный проект теперь есть и в Барселоне.
Работы Харинга, Баскиа, Бэнкси, Уорхола, Кунса, Дали и других преобразили средневековое здание. Теперь это пространство для рефлексии: что есть искусство? Как далеко зашла его коммерциализация? И продолжает ли оно при этом быть искусством?
- Почему подружка Бэнкси, Сьюзи, напала с кулаками на Мадонну
- За что один из лучших лондонских стрит-арт художников Бен Ейне был оштрафован судом
- Зачем Джеф Кунс после развода создал серию скульптур, изображающих занятия любовью с бывшей женой
- И отчего в искусстве всегда рядом низменное и высокое
- Экспозиция обновляется регулярно, поэтому интересно будет даже тем, кто посещает музей повторно
- Мне важно не украсть ваше первое впечатление, поэтому я использую сразу несколько источников с противоположными мнениями и не навязываю собственную трактовку
- Экскурсия подходит для детей от 10 лет (если с вами дети, я адаптирую для них материал)
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей, стоимость варьируется в зависимости от дня и часа входа — от €12,95 до €19,95. Гиду билет не нужен
- Часы работы музея: с 10:00 до 20:00, в четверг — с 10:00 до 18:30
В квартале Борн
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Приветствую всех, меня зовут Анна, в Барселоне живу 20 лет. Я гид и считаю, что лучше профессии нет. Ежедневно ты даришь свой город путешественникам. А если городу, как Барселоне, двеЗадать вопрос
