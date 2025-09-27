Хотя Пикассо родился в Малаге, а большую часть жизни провёл во Франции, именно в Барселоне он сформировался как выдающийся художник.
Мы посетим музей, где собраны произведения, предшествующие кубизму, которые наглядно демонстрируют развитие мастерства Пикассо, его эксперименты в разных техниках и поиски новых художественных форм.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Я познакомлю вас с историей музея, расскажу о районе Борн, где он расположен, и опишу события, которые происходили в городе на момент основания музея.
А затем мы проследим эволюцию стилей Пабло Пикассо: познакомимся с его работами и главными этапами творчества:
- Период обучения под влиянием отца-художника, первые портреты и пейзажи
- Академический период и одна из главных картин молодого художника — «Наука и благотворительность»
- Пикассо и Париж: первые визиты и эксперименты
- «Голубой период». Потеря близкого друга и рождение собственного стиля
- Барселона 1917 года и балет Дягилева. Художник создавал декорации и костюмы для одной из самых скандальных постановок того времени
- Пикассо и керамика. Поговорим о более позднем творчестве художника и влиянии мифологии на его произведения
- «Менины» — единственная серия мастера, которая хранится в полном составе в музее. Обсудим, как повлияли на Пикассо известные мастера: Гойя, Эль Греко, Диего Веласкес
А также:
- Мы поговорим о городах, в которых жил художник, и о людях, которые его окружали (особенно о женщинах)
- Я расскажу о Пикассо и Гражданской войне в Испании. Объясню, как и почему он решился на создание картины «Герника»
- Обсудим самоубийство Карлоса Касажемаса и как с этим связано рождение «голубого периода»
- Проведём параллели между испанской корридой и характером темпераментного мастера
- Выясним, как появился голубь мира, созданный Пикассо
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в музей — €14 за чел., дети до 18 лет — бесплатно
- Рекомендованный возраст детей — 6+
- По желанию и за дополнительную оплату для детей можно добавить интерактивную часть: небольшой мастер-класс с созданием произведения по следам творчества Пикассо или интерактивную игру, где участвует вся семья. Подробности уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Jaume Sabartés
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 69 туристов
Я искусствовед, арт-гид и музейный педагог. Родилась в Москве, но вот уже много лет живу в городке рядом с Барселоной. Получила второе высшее по истории искусств в университете Барселоны, прибавив
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
28 сен 2025
Наталья провела экскурсию интересно, полностью погрузились в жизнь и творчество Пикассо. Время быстро прошло. Рекомендуем -грамотный специалист.
П
Полина
31 июл 2025
Наталья безусловно мастер своего дела. Очень спокойно и информативно рассказала нам про жизнь и исскуство Пикассо. Нам безумно понравилась экскурсия и сама Наталья.
А
Альфия
22 июл 2025
Это вторая наша экскурсия в Барселоне. С замечательным гидом, очень интересным, доброжелательным человеком, - Натальей. Несмотря на то, что тема экскурсии, - творчество Пикассо не самая простая тема, Наталье удалось
Marina
16 апр 2025
Хочу поделиться положительным опытом работы с Натальей.
Наталья заранее связалась с нами, помогла купить входные билеты. Общение ббыло приятным и легким. Тур был хорошо организован и не перегружен информацией, что позволило нам насладиться временем. Рекомендую всем, кто хочет провести время с удовольствием!
Входит в следующие категории Барселоны
