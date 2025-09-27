Хотя Пикассо родился в Малаге, а большую часть жизни провёл во Франции, именно в Барселоне он сформировался как выдающийся художник. Мы посетим музей, где собраны произведения, предшествующие кубизму, которые наглядно демонстрируют развитие мастерства Пикассо, его эксперименты в разных техниках и поиски новых художественных форм.

Я познакомлю вас с историей музея, расскажу о районе Борн, где он расположен, и опишу события, которые происходили в городе на момент основания музея.

А затем мы проследим эволюцию стилей Пабло Пикассо: познакомимся с его работами и главными этапами творчества:

Период обучения под влиянием отца-художника, первые портреты и пейзажи

под влиянием отца-художника, первые портреты и пейзажи Академический период и одна из главных картин молодого художника — «Наука и благотворительность»

и одна из главных картин молодого художника — «Наука и благотворительность» Пикассо и Париж: первые визиты и эксперименты

первые визиты и эксперименты «Голубой период». Потеря близкого друга и рождение собственного стиля

Потеря близкого друга и рождение собственного стиля Барселона 1917 года и балет Дягилева. Художник создавал декорации и костюмы для одной из самых скандальных постановок того времени

Художник создавал декорации и костюмы для одной из самых скандальных постановок того времени Пикассо и керамика. Поговорим о более позднем творчестве художника и влиянии мифологии на его произведения

Поговорим о более позднем творчестве художника и влиянии мифологии на его произведения «Менины» — единственная серия мастера, которая хранится в полном составе в музее. Обсудим, как повлияли на Пикассо известные мастера: Гойя, Эль Греко, Диего Веласкес

А также:

Мы поговорим о городах, в которых жил художник, и о людях, которые его окружали (особенно о женщинах)

Я расскажу о Пикассо и Гражданской войне в Испании. Объясню, как и почему он решился на создание картины «Герника»

Обсудим самоубийство Карлоса Касажемаса и как с этим связано рождение «голубого периода»

Проведём параллели между испанской корридой и характером темпераментного мастера

Выясним, как появился голубь мира, созданный Пикассо

