Что вас ждёт? Встречаемся возле места, о котором договоримся заранее (это может быть отель гостей) и отправляемся в Пуболь — небольшая деревня, в которой находится замок, который подарил Сальвадор своей Гале. После этого мы пообедаем, а затем поедем в театр-музей, где Сальвадор собрал шикарную коллекцию своих работ. Важная информация:

Нужно будет зарезервировать билеты в музей.