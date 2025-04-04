Это увлекательная поездка для тех, кому интересны жизнь и творчество гения сюрреализма.
Мы посетим театр-музей в Фигерасе и замок Галы, который находится в живописной деревушке Пуболь, датируется IХ веком, так что интересно будет для всей семьи!
Мы посетим театр-музей в Фигерасе и замок Галы, который находится в живописной деревушке Пуболь, датируется IХ веком, так что интересно будет для всей семьи!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Встречаемся возле места, о котором договоримся заранее (это может быть отель гостей) и отправляемся в Пуболь — небольшая деревня, в которой находится замок, который подарил Сальвадор своей Гале. После этого мы пообедаем, а затем поедем в театр-музей, где Сальвадор собрал шикарную коллекцию своих работ. Важная информация:
Нужно будет зарезервировать билеты в музей.
По понедельникам экскурсия недоступна, все остальные дни можем с лёгкостью ехать в гости. <br>Ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 17:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе
- Церковь, где был крещён Сальвадор Дали
- Замок Галы
- Сад Галы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Фотосопровождение
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Расходы на обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Рок-кафе на площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам экскурсия недоступна, все остальные дни можем с лёгкостью ехать в гости.
Ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 17:00.
Ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
4 апр 2025
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