В гости к Сальвадору Дали

Это увлекательная поездка для тех, кому интересны жизнь и творчество гения сюрреализма.

Мы посетим театр-музей в Фигерасе и замок Галы, который находится в живописной деревушке Пуболь, датируется IХ веком, так что интересно будет для всей семьи!
4
1 оценка
В гости к Сальвадору Дали
В гости к Сальвадору Дали
В гости к Сальвадору Дали
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Встречаемся возле места, о котором договоримся заранее (это может быть отель гостей) и отправляемся в Пуболь — небольшая деревня, в которой находится замок, который подарил Сальвадор своей Гале. После этого мы пообедаем, а затем поедем в театр-музей, где Сальвадор собрал шикарную коллекцию своих работ. Важная информация:
Нужно будет зарезервировать билеты в музей.

По понедельникам экскурсия недоступна, все остальные дни можем с лёгкостью ехать в гости. <br>Ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 17:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе
  • Церковь, где был крещён Сальвадор Дали
  • Замок Галы
  • Сад Галы
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Фотосопровождение
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Расходы на обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Рок-кафе на площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам экскурсия недоступна, все остальные дни можем с лёгкостью ехать в гости.
Ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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4 апр 2025

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