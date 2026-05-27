Приглашаю познакомиться с магической работой Антонио Гауди.
В доме Бальо вы ощутите, как этот гений взаимодействовал с пространством и воздухом и поймёте, почему особняк включили в список наследия ЮНЕСКО.
Впечатление дополнит мой рассказ, где истории города и людей будут переплетаться с биографией архитектора. А ещё я научу подмечать секретные детали.
Описание экскурсии
Вы полюбуетесь световым колодцем — удивительным пространством, где цвет плитки меняется от насыщенного синего к почти белому, что создаёт идеальное распределение света.
Посетите главный этаж семьи Бальо с его текучими формами и витражами и погрузитесь в атмосферу буржуазного дома начала 20 века.
Подниметесь на крышу с драконом и посмотрите на первый крест Гауди, который ориентирован по четырём сторонам света (эта локация не входит в тариф билетов Blue).
Вы узнаете:
- кто стоял за заказом дома и почему именно здесь Антони Гауди смог воплотить свои самые необычные задумки
- как и почему изменилась жизнь в Барселоне на рубеже 19–20 веков
- что Гауди создавал до этого заказа и как он повлиял на его дальнейшую карьеру
- почему дом находится в квартале раздора и почему его считают важнейшей частью каталонского модернизма
- какие интерпретации самого красивого в городе фасада существуют
Организационные детали
Билеты в дом Бальо оплачиваются отдельно. В любой тариф включено посещение Gaudí Cube — диджитал-инсталляции мышления Гауди.
Тарифы
- Blue — от €35 за чел. Самое базовое посещение дома, нельзя подняться на крышу
- Silver — от €40 за чел. Можно подняться на террасу Дракона (крышу)
- Gold — от €45 за чел. Включены крыша, планшет, оригинальная комната консьержа и частная резиденция семьи Бальо
- Platinum — от €55 за чел. Доступны все локации из тарифа Gold + гибкое изменение даты + бесплатная отмена
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дома Бальо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 118 туристов
Я искусствовед, арт-гид и музейный педагог. Родилась в Москве, но вот уже много лет живу в городке рядом с Барселоной. Получила второе высшее по истории искусств в университете Барселоны, прибавив
