Приглашаю познакомиться с магической работой Антонио Гауди. В доме Бальо вы ощутите, как этот гений взаимодействовал с пространством и воздухом и поймёте, почему особняк включили в список наследия ЮНЕСКО. Впечатление дополнит мой рассказ, где истории города и людей будут переплетаться с биографией архитектора. А ещё я научу подмечать секретные детали.

Вы полюбуетесь световым колодцем — удивительным пространством, где цвет плитки меняется от насыщенного синего к почти белому, что создаёт идеальное распределение света.

Посетите главный этаж семьи Бальо с его текучими формами и витражами и погрузитесь в атмосферу буржуазного дома начала 20 века.

Подниметесь на крышу с драконом и посмотрите на первый крест Гауди, который ориентирован по четырём сторонам света (эта локация не входит в тариф билетов Blue).

кто стоял за заказом дома и почему именно здесь Антони Гауди смог воплотить свои самые необычные задумки

как и почему изменилась жизнь в Барселоне на рубеже 19–20 веков

что Гауди создавал до этого заказа и как он повлиял на его дальнейшую карьеру

почему дом находится в квартале раздора и почему его считают важнейшей частью каталонского модернизма

какие интерпретации самого красивого в городе фасада существуют

Билеты в дом Бальо оплачиваются отдельно. В любой тариф включено посещение Gaudí Cube — диджитал-инсталляции мышления Гауди.

