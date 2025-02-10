1.5 часа
Билеты
Погрузитесь в магию Саграда Фамилия снаружи и внутри
Храм Святого Семейства - символ Барселоны, созданный Гауди. Узнайте все его тайны с лицензированным гидом и поднимитесь на башню-колокольню
Начало: У Саграда Фамилия
Завтра в 16:00
26 фев в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €360 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Билеты
Саграда Фамилия с лицензированным гидом
Попасть в храм Святого Семейства без очередей
Начало: У храма Святого Семейства
7 мар в 15:30
14 мар в 15:30
€55 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна10 февраля 2025Очень понравилась экскурсия, в собор попали только благодаря Ирине! Огромная благодарность! Это то,что стоит увидеть своими глазами!
- ВВиктория28 января 2025Экскурсия была отличная, все было познавательно и не затянуто. Спасибо Ирине. Рекомендую экскурсию. Мы были с двумя детьми. Все организовано отлично.
- ААлена6 января 2025Наконец -то без очереди попали в Храм! Ирина очень интересный рассказчик, даже дети увлеклись, что дорогого стоит:)
- ААнастасия18 июля 2024Прекрасная экскурсия на винодельню с Вероникой:) Мы научились определять каву по степени выдержки, продегустировали её, сами выбрали бутылки из погреба, удалили осадок и наклеели этикетки😄 Это была одна из лучших экскурсий за все наше путешествие! Всем от души рекомендуем❤️🔥
- ОООО "Ориент24 июня 2024Цитата туристов об экскурсии: «Инна, Вероника - волшебная! 🔥🔥🔥🔥🔥 Мы в восторге!!! Незабываемая!!» Спасибо, Вероника, доверила Вам своих туристов и впечатления превзошли ожидания!
- ВВладислав16 июня 2024Все отлично, кроме того как туда добираться. Гид подробно выстраивает маршрут от вашего отеля до точки, но по нашему опыту это
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «В помещении»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в феврале 2025
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