А Алёна Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей) Очень понравилась экскурсия, в собор попали только благодаря Ирине! Огромная благодарность! Это то,что стоит увидеть своими глазами!

В Виктория Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей) Экскурсия была отличная, все было познавательно и не затянуто. Спасибо Ирине. Рекомендую экскурсию. Мы были с двумя детьми. Все организовано отлично.

А Алена Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей) Наконец -то без очереди попали в Храм! Ирина очень интересный рассказчик, даже дети увлеклись, что дорогого стоит:)

А Анастасия Приготовить свою каву на винодельне Каталонии Прекрасная экскурсия на винодельню с Вероникой:) Мы научились определять каву по степени выдержки, продегустировали её, сами выбрали бутылки из погреба, удалили осадок и наклеели этикетки😄 Это была одна из лучших экскурсий за все наше путешествие! Всем от души рекомендуем❤️‍🔥

О ООО "Ориент Приготовить свою каву на винодельне Каталонии Цитата туристов об экскурсии: «Инна, Вероника - волшебная! 🔥🔥🔥🔥🔥 Мы в восторге!!! Незабываемая!!» Спасибо, Вероника, доверила Вам своих туристов и впечатления превзошли ожидания!