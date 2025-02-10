Экскурсии в помещении Барселоны

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Барселоне на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
28 отзывов
1.5 часа
Билеты
Погрузитесь в магию Саграда Фамилия снаружи и внутри
Храм Святого Семейства - символ Барселоны, созданный Гауди. Узнайте все его тайны с лицензированным гидом и поднимитесь на башню-колокольню
Начало: У Саграда Фамилия
Завтра в 16:00
26 фев в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
29 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 360 за всё до 4 чел.
Саграда Фамилия с лицензированным гидом
1.5 часа
Билеты
Саграда Фамилия с лицензированным гидом
Попасть в храм Святого Семейства без очередей
Начало: У храма Святого Семейства
7 мар в 15:30
14 мар в 15:30
55 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    10 февраля 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Очень понравилась экскурсия, в собор попали только благодаря Ирине! Огромная благодарность! Это то,что стоит увидеть своими глазами!
  • В
    Виктория
    28 января 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Экскурсия была отличная, все было познавательно и не затянуто. Спасибо Ирине. Рекомендую экскурсию. Мы были с двумя детьми. Все организовано отлично.
    Экскурсия была отличная, все было познавательно и не затянуто. Спасибо Ирине. Рекомендую экскурсию. Мы были с двумя детьми. Все организовано отличноЭкскурсия была отличная, все было познавательно и не затянуто. Спасибо Ирине. Рекомендую экскурсию. Мы были с двумя детьми. Все организовано отлично
  • А
    Алена
    6 января 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Наконец -то без очереди попали в Храм! Ирина очень интересный рассказчик, даже дети увлеклись, что дорогого стоит:)
  • А
    Анастасия
    18 июля 2024
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Прекрасная экскурсия на винодельню с Вероникой:) Мы научились определять каву по степени выдержки, продегустировали её, сами выбрали бутылки из погреба, удалили осадок и наклеели этикетки😄 Это была одна из лучших экскурсий за все наше путешествие! Всем от души рекомендуем❤️‍🔥
    Прекрасная экскурсия на винодельню с Вероникой:)Прекрасная экскурсия на винодельню с Вероникой:)Прекрасная экскурсия на винодельню с Вероникой:)
  • О
    ООО "Ориент
    24 июня 2024
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Цитата туристов об экскурсии: «Инна, Вероника - волшебная! 🔥🔥🔥🔥🔥 Мы в восторге!!! Незабываемая!!» Спасибо, Вероника, доверила Вам своих туристов и впечатления превзошли ожидания!
    Цитата туристов об экскурсии:Цитата туристов об экскурсии:Цитата туристов об экскурсии:Цитата туристов об экскурсии:Цитата туристов об экскурсии:Цитата туристов об экскурсии:
  • В
    Владислав
    16 июня 2024
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Все отлично, кроме того как туда добираться. Гид подробно выстраивает маршрут от вашего отеля до точки, но по нашему опыту это
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    убило кучу времени и нервов разобраться в системе метро и электричек барселоны. Может быть стоит включить в стоимость встречу гостей на площади каталоги и сопровождение их до экскурсии и обратно. Это не минус, но как предложение организатору:) Ща экскурсию отдельное спасибо, классно поболтали, провели время, стали чуть ближе к пониманию Кавы и каталонцев в целом 🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «В помещении»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
  3. Саграда Фамилия с лицензированным гидом
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Саграда Фамилия
  4. Дом Бальо
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Парк Гуэль
  8. Королевская площадь
  9. Тибидабо
  10. Дворец Гуэль
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в феврале 2025
Сейчас в Барселоне в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 360. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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