GetYourGuide – Гид из Барселоны

Воспользуйтесь рейсовым автобусом и посетите парк 🌳 Гуэль — одно из крупных творений Гауди в Барселоне.



Полюбуйтесь захватывающим видом на Барселону и осмотрите потрясающую зеленую территорию в окружении модернистской архитектуры.