Благодаря билету без очередей, у вас будет целый день, чтобы:
неспеша прогуляться 👣 по парку Гуэль,
полюбоваться на красочные мозаики Антонио Гауди,
подняться по Драконьей лестнице со всемирно известной Саламандрой,
прогуляться по зеленым Австрийским садам,
сделать потрясающие фотографии 📸 Барселоны со смотровой площадки парка.
План парка был представлен Гауди каталонским предпринимателем Эусеби Гуэлем, который хотел воссоздать британской жилой парк 🌳 на Лысой горе. Его открыли в 1926 году как городской парк, в 1969-м признали художественным памятником, а в 1984-м внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Важная информация:
Билет в парк приобретается на специальное время, но вы сможете оставаться в нем сколько угодно и все осмотреть
Ваш билет 🎫 включает в себя проезд на рейсовом автобусе 🚌 Güell от станции метро 🚇 Alfons X (линия L4) до парка Гуэль (поездка займет 15 минут)
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
Заказанные билеты подтверждаются в течение 48 часов (после покупки вы получите подтверждение заказа от туроператора)
Подходит для людей на инвалидных креслах
Возврат средств не предусмотрен
Ваучер не является билетом — вы не сможете использовать ваучер для прохода в парк. Местный туроператор отправит вам официальный билет отдельным письмом (пожалуйста, проверяйте папку со спамом). Если вы не получите официальный входной билет в парк Гуэль, пожалуйста, на входе покажите номер заказа (в правом верхнем углу ваучера)
Если выбранное вами время окажется недоступным, вам будет назначено новое время в пределах часа от изначально запланированного
Парк закрывается 04. 05-06. 09 в 21:30, 07. 09-24. 10 и 29. 03-03. 05 в 20:00, 25. 10-28. 03 в 18:15
После оформления, в билеты нельзя внести изменения касательно даты и времени
Лучшее время для визита — раннее утро или ближе к вечеру
Греческий театр (Plaça de la Natura) и Гипостильный зал частично закрыты из-за ремонтных работ
Что входит
Доступ к монументальной зоне парка Гуэль
Бесплатный вход в Каса-дель-Гуарда (из-за ограниченного пространства, возможно, придется подождать)
Рейсовый автобус между станцией метро Alfons X и парком Гуэль
Комиссия за бронирование и обслуживание
Что не входит
Вход в Дом-музей Гауди
Гид-экскурсовод
Начало и место завершения
🚩 Парк Гуэль
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.