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Барселона: входной билет в парк Гуэль

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Воспользуйтесь рейсовым автобусом и посетите парк 🌳 Гуэль — одно из крупных творений Гауди в Барселоне.

Полюбуйтесь захватывающим видом на Барселону и осмотрите потрясающую зеленую территорию в окружении модернистской архитектуры.
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Барселона: входной билет в парк Гуэль
Барселона: входной билет в парк Гуэль

Что вы увидите

  • Парк Гуэль

Благодаря билету без очередей, у вас будет целый день, чтобы:

  • неспеша прогуляться 👣 по парку Гуэль,
  • полюбоваться на красочные мозаики Антонио Гауди,
  • подняться по Драконьей лестнице со всемирно известной Саламандрой,
  • прогуляться по зеленым Австрийским садам,
  • сделать потрясающие фотографии 📸 Барселоны со смотровой площадки парка.
  • План парка был представлен Гауди каталонским предпринимателем Эусеби Гуэлем, который хотел воссоздать британской жилой парк 🌳 на Лысой горе. Его открыли в 1926 году как городской парк, в 1969-м признали художественным памятником, а в 1984-м внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Важная информация:

  • Билет в парк приобретается на специальное время, но вы сможете оставаться в нем сколько угодно и все осмотреть
  • Ваш билет 🎫 включает в себя проезд на рейсовом автобусе 🚌 Güell от станции метро 🚇 Alfons X (линия L4) до парка Гуэль (поездка займет 15 минут)
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Заказанные билеты подтверждаются в течение 48 часов (после покупки вы получите подтверждение заказа от туроператора)
  • Подходит для людей на инвалидных креслах
  • Возврат средств не предусмотрен
  • Ваучер не является билетом — вы не сможете использовать ваучер для прохода в парк. Местный туроператор отправит вам официальный билет отдельным письмом (пожалуйста, проверяйте папку со спамом). Если вы не получите официальный входной билет в парк Гуэль, пожалуйста, на входе покажите номер заказа (в правом верхнем углу ваучера)
  • Если выбранное вами время окажется недоступным, вам будет назначено новое время в пределах часа от изначально запланированного
  • Парк закрывается 04. 05-06. 09 в 21:30, 07. 09-24. 10 и 29. 03-03. 05 в 20:00, 25. 10-28. 03 в 18:15
  • После оформления, в билеты нельзя внести изменения касательно даты и времени
  • Лучшее время для визита — раннее утро или ближе к вечеру
  • Греческий театр (Plaça de la Natura) и Гипостильный зал частично закрыты из-за ремонтных работ
Что входит
  • Доступ к монументальной зоне парка Гуэль
  • Бесплатный вход в Каса-дель-Гуарда (из-за ограниченного пространства, возможно, придется подождать)
  • Рейсовый автобус между станцией метро Alfons X и парком Гуэль
  • Комиссия за бронирование и обслуживание
Что не входит
  • Вход в Дом-музей Гауди
  • Гид-экскурсовод
Начало и место завершения
🚩 Парк Гуэль
Барселона: входной билет в парк Гуэль
Барселона: входной билет в парк Гуэль
Барселона: входной билет в парк Гуэль
Барселона: входной билет в парк Гуэль

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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