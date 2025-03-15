«‎Всё проходит — пройдёт и это», — было написано на кольце у мудрого царя Соломона.О мой Великий и многострадальный еврейский народ! Сколько горя, беды и несправедливости претерпел ты за свою

долгую и непростую историю… Мы с вами совершим путешествие во времени и пространстве в те времена, когда нога первого еврея ступила на землю Барселоны: я расскажу вам о непростой судьбе этих людей.

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Описание экскурсии

«Всё проходит. Пройдёт и это». Эти слова были написаны на кольце мудрого царя Соломона. О, мой Великий и многострадальный еврейский народ! Сколько горя, беды и несправедливости ты пережил за свою долгую и непростую историю.

Поиск покоя

Однажды, в поисках своего тихого еврейского счастья, судьба привела сыновей и дочерей народа Израилева на землю Барселоны. В очередной раз они надеялись обрести здесь хоть какой-то покой, дом, мир и завтрашний день.

Строительство еврейского уголка

Не покладая рук и стараясь изо всех сил, они принялись строить свой маленький еврейский уголок — тень своей далёкой Родины. Однако, как это часто бывает, их добрым мечтам и чаяниям не суждено было сбыться.

Путешествие во времени

Мы с вами совершим путешествие во времени и пространстве, в те далёкие времена, когда нога первого еврея ступила на землю римского Барсино. Это был период процветания еврейской общины средневекового квартала El Call.

Тёмные времена

Однако вскоре для этой общины наступили самые страшные, кровавые и чёрные времена. И, к сожалению, вскоре её не стало вовсе.

История евреев Барселоны

От времён незапамятных и до наших дней я расскажу вам о евреях Барселоны. Это наша история, и я приглашаю вас слушать, как это было.