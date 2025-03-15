Путешествие в историю еврейского квартала Барселоны

«‎Всё проходит — пройдёт и это», — было написано на кольце у мудрого царя Соломона.

О мой Великий и многострадальный еврейский народ! Сколько горя, беды и несправедливости претерпел ты за свою
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долгую и непростую историю… Мы с вами совершим путешествие во времени и пространстве в те времена, когда нога первого еврея ступила на землю Барселоны: я расскажу вам о непростой судьбе этих людей.

Путешествие в историю еврейского квартала Барселоны
Путешествие в историю еврейского квартала Барселоны
Путешествие в историю еврейского квартала Барселоны
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

«Всё проходит. Пройдёт и это». Эти слова были написаны на кольце мудрого царя Соломона. О, мой Великий и многострадальный еврейский народ! Сколько горя, беды и несправедливости ты пережил за свою долгую и непростую историю.

Поиск покоя

Однажды, в поисках своего тихого еврейского счастья, судьба привела сыновей и дочерей народа Израилева на землю Барселоны. В очередной раз они надеялись обрести здесь хоть какой-то покой, дом, мир и завтрашний день.

Строительство еврейского уголка

Не покладая рук и стараясь изо всех сил, они принялись строить свой маленький еврейский уголок — тень своей далёкой Родины. Однако, как это часто бывает, их добрым мечтам и чаяниям не суждено было сбыться.

Путешествие во времени

Мы с вами совершим путешествие во времени и пространстве, в те далёкие времена, когда нога первого еврея ступила на землю римского Барсино. Это был период процветания еврейской общины средневекового квартала El Call.

Тёмные времена

Однако вскоре для этой общины наступили самые страшные, кровавые и чёрные времена. И, к сожалению, вскоре её не стало вовсе.

История евреев Барселоны

От времён незапамятных и до наших дней я расскажу вам о евреях Барселоны. Это наша история, и я приглашаю вас слушать, как это было.

Согласно календарю.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самая древняя Синагога в Европе
  • Еврейский квартал
  • Самое старое здание в Барселоне
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувениры
  • Чаевые
  • Билеты в различные музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталунии
Завершение: Площадь Сан Жауме
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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