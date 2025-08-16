Мои заказы

Экскурсии по еврейским местам Барселоны

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейские» в Барселоне на русском языке, цены от €69. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Легенды Старой Барселоны. Готика и Борн
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Самый старый дом города, Еврейский квартал, Кафедральный собор и 13 гусей - на обзорной прогулке
Начало: На площади Каталонии
«Зайдём в Еврейский квартал с домами 12 века, которые до сих пор помнят страшные погромы»
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
Средневековые тайны Барселоны: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по узким улочкам Старой Барселоны. Узнайте о средневековых драмах, легендах и любви к городу. Откройте для себя настоящую Барселону
Начало: На площади Каталонии
«Петляя по узким улочкам Старого города, вы зайдете в Еврейский квартал, где прикоснетесь к тайнам и алхимии средневековой Барселоны»
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
от €110 за человека
Путешествие в историю еврейского квартала Барселоны
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в историю еврейского квартала Барселоны
Начало: Площадь Каталунии
«О мой Великий и многострадальный еврейский народ»
Расписание: Согласно календарю.
Завтра в 09:00
30 авг в 09:00
€69 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рустам
    16 августа 2025
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    всё понравилось. интересно, живо, увлекательно, нестандартно. и не очень утомительно. Что еще важно, так это то, что экскурсия подойдёт всем: и молодым, и пожилым!
  • о
    ольга
    11 мая 2025
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Экскурсия супер! Легко и непринужденно, на одном дыхании. Экскурсовод хорошо знает город и делится историческими справками и собственным опытом. Рекомендуем!
  • А
    Александр
    18 марта 2024
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Все прошло просто волшебно) Обязательно, по приезду в город повторно, напишем Марине и пойдем ещё на экскурсию!
  • А
    Анна
    11 марта 2024
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Экскурсия прошла отлично! С Мариной было очень комфортно гулять по улицам Барселоны, я узнала много интересных исторических фактов и отлично провела время! Спасибо!
  • D
    Diana
    3 января 2024
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Марина отличный гид с соответствующим образованием и очевидной любовью к тому, что она делает, это для меня самое главное. Спасибо,
    читать дальше

    за Барселону, которую мы увидели глазами Марины, включая рестораны, магазины и наши самостоятельные прогулки! Марина не ограничивается часами экскурсии, консуртировала нас все пребывание в Барселоне.
    Спасибо!!!
    Рекомендую.

  • М
    Мария
    20 ноября 2023
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Замечательная прогулка с Мариной прошла по удивительным районам Барселоны, которые скрыты от обычного туриста. Вряд ли бы прошлись по тем же улицам сами!)
    Видно, что экскурсовод влюблен в город, дух Каталонии и происходящее там.
    Непринужденно, информативно и с юмором!
    Однозначно рекомендуем
  • А
    Андрей
    22 октября 2023
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом, много деталей, подробностей и нюансов от отличного рассказчика и человека, глубоко знающего город. Мне очень понравилось!
  • А
    Анжелика
    28 июля 2023
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Добрый день! Хотела бы поблагодарить нашего гида-Марину за такое невероятное знакомство с Барселоной. Так редко можно встретить действительно вдохновляющего человека. Марина именно такая, ее искренняя любовь и теплота к городу передаётся и захватывает тебя на протяжении всей экскурсии.
  • Д
    Дмитрий
    24 июля 2023
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Замечательный тур с отличным гидом. Спасибо Марине, Барселона заиграла новыми красками для нас. Очень интересно и нестандартно.
  • A
    Anastasiya
    27 декабря 2021
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Чудесная прогулка с Мариной! Обаятельный и грамотный гид, общаться с которым - одно удовольствие! Архитектурные детали, исторический контекст, и просто любовь к жизни! Отдельное спасибо за внимание к самым младшим участникам экскурсии! Марина, спасибо вам
  • В
    Валерия
    5 декабря 2021
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    В последние годы я предпочитаю прогулки с гидами, особенно, когда времени мало, а успеть хочется очень много. Гидов выбираю, ориентируясь
    читать дальше

    на наличие профильного образования (если искусствовед или историк, то супер), и на описание тура, насколько небанально все изложено. И вишенка на торте – это харизма гида.

    Рада, что мои критерии отбора помогли нам встретиться с Мариной и насладиться Барселоной по полной программе: ублажить глаза увиденным, усладить уши услышанным и получить гастрономический восторг от съеденного.

    Теперь Барселона – это просто кладезь секретов, которые хочется раскрывать дальше и дальше, читая и углубляясь в историю и культуру города. Жизнь кроется в деталях, про которые Марина очень щедро рассказывает. Отдельное спасибо за открытие каталонской кухни, а главное – вермута, замечательного напитка, который никогда раньше не пила и не рассматривала всерьез! И прекрасные вермутерии, по которым Марина обещала организовать отдельный тур. Так что поводов вернуться просто масса.

    Не буду рассказывать всех тайн, чтобы не спойлерить. Приезжайте, хватайте в охапку Марину, и наслаждайтесь!

  • Т
    Тимур
    9 марта 2020
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Отличная прогулка по прекрасному городу с очаровательным гидом, влюбленным в этот город
    Мы сознательно брали "тематическую" экскурсию и остались полностью довольны
    читать дальше

    прогулкой. Случилась сбалансированная комбинация истории, архитектуры, городских легенд и местных привычек. Может нам просто повезло и мы попали "в унисон", но скорее всего рассказ был тонко адаптирован под конкретных слушателей - Марина расспросила вначале, что нам интереснее)
    Марина говорит увлекательно и непрерывно, но не стесняйтесь ее перебивать вопросами. Тогда вылезает много неожиданных бонусов: от искусствоведческих комментариев по граффити до спонтанных дегустаций локальных вермутов. Но и исторические комментарии (при всей моей дотошности и неплохих общих познаниях по истории) были точны и познавательны.
    Мы легко перебрали заявленный "бюджет" времени и готовы были продолжать, если бы не вечерняя музыкальная программа …
    Скорее всего вернемся в следующий приезд в Барселону - нам были обещаны две "тайные" экскурсии, еще не описанные в Трипстере. Марина, ничего, что я "сдаю секреты", правда ведь?

  • Л
    Лариса
    15 февраля 2020
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Мы уже бывали в Барселоне несколько раз и все основные достопримечательности, посещаемые групповыми экскурсиями мы видели. Нам хотелось узнать что
    читать дальше

    то новое и необычное о Барселоне и поэтому экскурсия, которую организовала для нас Марина полностью соответствовала нашим пожеланиям. Мы увидели абсолютно новую Барселону, услышали интересные рассказы о средневековой истории города. Побродили по его узким улочкам, где редко бывают толпы туристов, где каждый дом имеет свою неповторимую историю. Экскурсия длилась три часа, которые пролетели мгновенно. Марина прекрасный рассказчик и гид, построила свою экскурсию оптимально с точки зрения логистическая. Мало ходишь, но многое увидишь и узнаешь. Особенно такой маршрут будет актуален в летнее время, когда на улице довольно жарко, а ты передвигаешься все время в тени и прохладе. Марина, большое спасибо и удачи вам.

  • А
    Анастасия
    12 января 2020
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию по Барселоне!
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2019
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Потрясающая экскурсия! Марина-превосходный рассказчик! Огромный объем информации передает легко, ненавязчиво, с юмором, переплетая исторические факты и даты с легендами и
    читать дальше

    местными байками. Мы с сестрой увидели Барселону с новой, неожиданной стороны. И эта Барселона нам очень ПОНРАВИЛАСЬ! Огромное спасибо!!! От нашей прогулки с Мариной осталось приятное послевкусие, как от бокала хорошего испанского вина! А Барселона в наших сердцах теперь навсегда!

  • M
    Marianna
    30 июня 2019
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Замечательная экскурсия, интересная и захватывающая. хочется еще раз вернуться и пройти по улочкам старого города вместе с гидом Мариной. Рекомендую тем кто в первый раз начать знакомство с городом именно с этой экскурсией.
    Еще раз огромное спасибо и успехов Вам.

