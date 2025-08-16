читать дальше

на наличие профильного образования (если искусствовед или историк, то супер), и на описание тура, насколько небанально все изложено. И вишенка на торте – это харизма гида.



Рада, что мои критерии отбора помогли нам встретиться с Мариной и насладиться Барселоной по полной программе: ублажить глаза увиденным, усладить уши услышанным и получить гастрономический восторг от съеденного.



Теперь Барселона – это просто кладезь секретов, которые хочется раскрывать дальше и дальше, читая и углубляясь в историю и культуру города. Жизнь кроется в деталях, про которые Марина очень щедро рассказывает. Отдельное спасибо за открытие каталонской кухни, а главное – вермута, замечательного напитка, который никогда раньше не пила и не рассматривала всерьез! И прекрасные вермутерии, по которым Марина обещала организовать отдельный тур. Так что поводов вернуться просто масса.



Не буду рассказывать всех тайн, чтобы не спойлерить. Приезжайте, хватайте в охапку Марину, и наслаждайтесь!