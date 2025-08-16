Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Старой Барселоны. Готика и Борн
Самый старый дом города, Еврейский квартал, Кафедральный собор и 13 гусей - на обзорной прогулке
Начало: На площади Каталонии
«Зайдём в Еврейский квартал с домами 12 века, которые до сих пор помнят страшные погромы»
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Средневековые тайны Барселоны: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по узким улочкам Старой Барселоны. Узнайте о средневековых драмах, легендах и любви к городу. Откройте для себя настоящую Барселону
Начало: На площади Каталонии
«Петляя по узким улочкам Старого города, вы зайдете в Еврейский квартал, где прикоснетесь к тайнам и алхимии средневековой Барселоны»
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
от €110 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в историю еврейского квартала Барселоны
Начало: Площадь Каталунии
«О мой Великий и многострадальный еврейский народ»
Расписание: Согласно календарю.
Завтра в 09:00
30 авг в 09:00
€69 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРустам16 августа 2025всё понравилось. интересно, живо, увлекательно, нестандартно. и не очень утомительно. Что еще важно, так это то, что экскурсия подойдёт всем: и молодым, и пожилым!
- оольга11 мая 2025Экскурсия супер! Легко и непринужденно, на одном дыхании. Экскурсовод хорошо знает город и делится историческими справками и собственным опытом. Рекомендуем!
- ААлександр18 марта 2024Все прошло просто волшебно) Обязательно, по приезду в город повторно, напишем Марине и пойдем ещё на экскурсию!
- ААнна11 марта 2024Экскурсия прошла отлично! С Мариной было очень комфортно гулять по улицам Барселоны, я узнала много интересных исторических фактов и отлично провела время! Спасибо!
- DDiana3 января 2024Марина отличный гид с соответствующим образованием и очевидной любовью к тому, что она делает, это для меня самое главное. Спасибо,
- ММария20 ноября 2023Замечательная прогулка с Мариной прошла по удивительным районам Барселоны, которые скрыты от обычного туриста. Вряд ли бы прошлись по тем же улицам сами!)
Видно, что экскурсовод влюблен в город, дух Каталонии и происходящее там.
Непринужденно, информативно и с юмором!
Однозначно рекомендуем
- ААндрей22 октября 2023Отличная экскурсия для первого знакомства с городом, много деталей, подробностей и нюансов от отличного рассказчика и человека, глубоко знающего город. Мне очень понравилось!
- ААнжелика28 июля 2023Добрый день! Хотела бы поблагодарить нашего гида-Марину за такое невероятное знакомство с Барселоной. Так редко можно встретить действительно вдохновляющего человека. Марина именно такая, ее искренняя любовь и теплота к городу передаётся и захватывает тебя на протяжении всей экскурсии.
- ДДмитрий24 июля 2023Замечательный тур с отличным гидом. Спасибо Марине, Барселона заиграла новыми красками для нас. Очень интересно и нестандартно.
- AAnastasiya27 декабря 2021Чудесная прогулка с Мариной! Обаятельный и грамотный гид, общаться с которым - одно удовольствие! Архитектурные детали, исторический контекст, и просто любовь к жизни! Отдельное спасибо за внимание к самым младшим участникам экскурсии! Марина, спасибо вам
- ВВалерия5 декабря 2021В последние годы я предпочитаю прогулки с гидами, особенно, когда времени мало, а успеть хочется очень много. Гидов выбираю, ориентируясь
- ТТимур9 марта 2020Отличная прогулка по прекрасному городу с очаровательным гидом, влюбленным в этот город
Мы сознательно брали "тематическую" экскурсию и остались полностью довольны
- ЛЛариса15 февраля 2020Мы уже бывали в Барселоне несколько раз и все основные достопримечательности, посещаемые групповыми экскурсиями мы видели. Нам хотелось узнать что
- ААнастасия12 января 2020Большое спасибо за увлекательную экскурсию по Барселоне!
- ТТатьяна19 августа 2019Потрясающая экскурсия! Марина-превосходный рассказчик! Огромный объем информации передает легко, ненавязчиво, с юмором, переплетая исторические факты и даты с легендами и
- MMarianna30 июня 2019Замечательная экскурсия, интересная и захватывающая. хочется еще раз вернуться и пройти по улочкам старого города вместе с гидом Мариной. Рекомендую тем кто в первый раз начать знакомство с городом именно с этой экскурсией.
Еще раз огромное спасибо и успехов Вам.
