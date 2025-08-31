Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны 21 века
Погрузитесь в историю Барселоны, начиная с римских времён и заканчивая современными шедеврами архитектуры. Откройте для себя многогранность города
Эта экскурсия проведёт вас через века истории Барселоны. Начав с Готического квартала, вы увидите фрагменты римской стены и храма.
Пройдя через площадь Святого Иакова и Еврейский квартал, вы узнаете о традициях каталонской кухни на рынке Бокерия.
В завершение экскурсии вы посетите район каталонского модернизма и увидите знаменитый храм Саграда Фамилия. Архитектура и истории помогут понять, как формировался облик города
5
3 отзыва
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Барселоны - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода мягкая, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко и многолюдно, но это также время фестивалей и мероприятий. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но всё ещё комфортная для прогулок, и вы сможете насладиться более спокойной атмосферой.
Мы начнём экскурсию с легендарного и старинного Готического квартала, где вы увидите сохранившиеся фрагменты римской стены и римского храма.
Дальше я покажу вам, как и кем город застраивался в разные эпохи: вы пройдёте через площадь Святого Иакова, посетите Еврейский квартал с самой старой в Европе синагогой, осмотрите рынок Бокерия, чтобы узнать о традициях каталонской кухни, подберётесь к Королевской площади, исследуете старый район Борн и увидите ещё много важных символов Барселоны, которые, как пазл, сложили картину её истории.
Затем мы отправимся в район где самые знаменитые архитекторы каталонского модернизма соревновались в своем мастерстве, когда возводили дома для семей каталонских буржуа. Начнём со знаменитого «квартала раздора», прогуляемся по улице, которая смотрит на гору Тибидабо. И дойдём до самого знаменитого храма Барселоны — Саграда Фамилия.
История понятно и легко
По ходу прогулки я ёмко и понятно расскажу вам историю Барселоны. Не беспокойтесь, мы обойдёмся без скучных дат и тем — наоборот, в моём арсенале рассказы о ярких и поворотных событиях, а также рандомные, но интересные факты.
Например, вы узнаете о еврейской общине и её судьбе после указа королевы об изгнании всех евреев из Испании.
Поймёте, как можно было получить в те времена римское гражданство и чем это потом могло обернуться.
Услышите о каталонской кухне и её традициях.
И, конечно, чуть больше узнаете об архитекторе, на весь мир прославившем своими шедеврами столицу Каталонии.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 10). Подробности уточняйте в переписке.
Lamaro Hotel, Avinguda de la Catedral, напротив кафедрального собора Барселоны
Александр — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 1966 туристов
Меня зовут Александр. Я преподавал культурологию в университете, особенно меня интересовала европейская культура и европейский образ жизни. Затем я увлекся фотографией и переехал в самый красивый город мира — Барселону. читать дальше
Она очаровала меня своей историей и настоящим. Тем, как на людей влияет культура и место проживания вплоть до мелочей — еда, музыка, архитектура. И чем дольше я жил в Барселоне, тем больше секретов она мне открывала. Хочу поделиться ими с гостями этого города, влюбить их в Барселону, как влюблен в нее я. Также я дам полезные рекомендации: где в Барселоне можно вкусно и недорого поесть и что еще посмотреть вне экскурсии!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ани
31 авг 2025
Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу! Все было очень интересно. Рекомендую.
M
Maria
14 июл 2025
Спасибо Александру за интересную экскурсию! Я выбрала формат индивидуальный чтобы можно было подобрать время и спланировать маршрут “под меня” и не пожалела! Александр отлично спланировал маршрут под мой запрос, рассказ читать дальше
гармонично сочетал историю и современную жизнь города. Остановка на каву с видом на Саграда Фамилия и с рассказом о жизни Гауди и его творчестве - все было легко и интересно! Рекомендую гида и экскурсию!
Наталья
8 июн 2025
Экскурсия очень понравилось, с Александром она прошла легко и интересно, узнали много нового о Барселоне и ее истории, посетили интересные места. Александр не только профессиональный гид, но и приятный человек, также он ориентировался на наши пожелания и предпочтения в маршруте. Все было замечательно. Передаем большой привет из Москвы:)