Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны 21 века

Погрузитесь в историю Барселоны, начиная с римских времён и заканчивая современными шедеврами архитектуры. Откройте для себя многогранность города
Эта экскурсия проведёт вас через века истории Барселоны. Начав с Готического квартала, вы увидите фрагменты римской стены и храма.

Пройдя через площадь Святого Иакова и Еврейский квартал, вы узнаете о традициях каталонской кухни на рынке Бокерия.

В завершение экскурсии вы посетите район каталонского модернизма и увидите знаменитый храм Саграда Фамилия. Архитектура и истории помогут понять, как формировался облик города
5
3 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю Барселоны
  • 🏙️ Уникальная архитектура
  • 🕌 Посещение древних храмов
  • 🍽️ Каталонская кухня на рынке Бокерия
  • 🎨 Каталонский модернизм
  • 🕍 Саграда Фамилия
  • 📜 Интересные исторические факты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Барселоны - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода мягкая, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко и многолюдно, но это также время фестивалей и мероприятий. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но всё ещё комфортная для прогулок, и вы сможете насладиться более спокойной атмосферой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Готический квартал
  • Римская стена
  • Римский храм
  • Площадь Святого Иакова
  • Еврейский квартал
  • Рынок Бокерия
  • Королевская площадь
  • Саграда Фамилия

Описание экскурсии

Мы начнём экскурсию с легендарного и старинного Готического квартала, где вы увидите сохранившиеся фрагменты римской стены и римского храма.

Дальше я покажу вам, как и кем город застраивался в разные эпохи: вы пройдёте через площадь Святого Иакова, посетите Еврейский квартал с самой старой в Европе синагогой, осмотрите рынок Бокерия, чтобы узнать о традициях каталонской кухни, подберётесь к Королевской площади, исследуете старый район Борн и увидите ещё много важных символов Барселоны, которые, как пазл, сложили картину её истории.

Затем мы отправимся в район где самые знаменитые архитекторы каталонского модернизма соревновались в своем мастерстве, когда возводили дома для семей каталонских буржуа. Начнём со знаменитого «квартала раздора», прогуляемся по улице, которая смотрит на гору Тибидабо. И дойдём до самого знаменитого храма Барселоны — Саграда Фамилия.

История понятно и легко

По ходу прогулки я ёмко и понятно расскажу вам историю Барселоны. Не беспокойтесь, мы обойдёмся без скучных дат и тем — наоборот, в моём арсенале рассказы о ярких и поворотных событиях, а также рандомные, но интересные факты.

  • Например, вы узнаете о еврейской общине и её судьбе после указа королевы об изгнании всех евреев из Испании.
  • Поймёте, как можно было получить в те времена римское гражданство и чем это потом могло обернуться.
  • Услышите о каталонской кухне и её традициях.
  • И, конечно, чуть больше узнаете об архитекторе, на весь мир прославившем своими шедеврами столицу Каталонии.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 10). Подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Lamaro Hotel, Avinguda de la Catedral, напротив кафедрального собора Барселоны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 1966 туристов
Меня зовут Александр. Я преподавал культурологию в университете, особенно меня интересовала европейская культура и европейский образ жизни. Затем я увлекся фотографией и переехал в самый красивый город мира — Барселону.
читать дальше

Она очаровала меня своей историей и настоящим. Тем, как на людей влияет культура и место проживания вплоть до мелочей — еда, музыка, архитектура. И чем дольше я жил в Барселоне, тем больше секретов она мне открывала. Хочу поделиться ими с гостями этого города, влюбить их в Барселону, как влюблен в нее я. Также я дам полезные рекомендации: где в Барселоне можно вкусно и недорого поесть и что еще посмотреть вне экскурсии!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Ани
31 авг 2025
Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу! Все было очень интересно. Рекомендую.
M
Maria
14 июл 2025
Спасибо Александру за интересную экскурсию! Я выбрала формат индивидуальный чтобы можно было подобрать время и спланировать маршрут “под меня” и не пожалела! Александр отлично спланировал маршрут под мой запрос, рассказ
читать дальше

гармонично сочетал историю и современную жизнь города. Остановка на каву с видом на Саграда Фамилия и с рассказом о жизни Гауди и его творчестве - все было легко и интересно! Рекомендую гида и экскурсию!

Наталья
Наталья
8 июн 2025
Экскурсия очень понравилось, с Александром она прошла легко и интересно, узнали много нового о Барселоне и ее истории, посетили интересные места. Александр не только профессиональный гид, но и приятный человек, также он ориентировался на наши пожелания и предпочтения в маршруте. Все было замечательно. Передаем большой привет из Москвы:)
