Это экскурсия для тех, кто хочет понять душу Барселоны! Проникнуться её духом, традициями, смыслами.
Откуда, как, когда, почему? Как всё начиналось? Как было раньше? Как теперь? Если вам это интересно, если вы хотите это узнать, тогда эта экскурсия для вас!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииАнтичное сердце Барселоны! Старый город включает в себя три самых главных квартала района: Готический квартал, Эль-Раваль и Ла Рибера. Эти три ярких сокровища, объединенные в единый историко-архитектурный ансамбль памятников великого исторического прошлого города, привлекают к себе внимание путешественников со всего мира! От заселения полуострова племенами иберов и кельтов, через времена Римской империи, минуя варваров и готов, погружаемся в пору зарождения, расцвета и упадка времён Средневековья. Эпоха Колумба, рождение великой Испанской империи, войны, катаклизмы, борьба за независимость, блеск и нищета истории великого города пройдут перед нашими глазами! От зарождения, и до наших дней! Следуя этим путём, знакомимся с историческими персонажами, со всеми главными вехами и символами минувших и настоящих времён. Наслаждаемся архитектурой древних крепостных стен, дворцов, соборов, улочками и площадями полными исторических событий событий, фактов, тайн, мифов и легенд!
В любой день по индивидуальной договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руины главного символа Римского города - колонны Храма Августа, построенного во второй половине I века нашей эры
- Римское кладбище, он же Город мёртвых, I-III веков нашей эры
- Крепостные стены III - IV веков нашей эры (руины)
- Кафедральный собор
- Королевский дворец
- Здания Мэрии и Правительства Каталунии, построенные в XIII-XVI веках
- Еврейский квартал
- Госпиталь Святого креста, построенный в XIV веке для борьбы с эпидемиями чёрной чумы, ставший, кроме всего прочего, последним прибежищем великого Гауди
- Знаменитая пешеходная улица Рамбла
- Народная церковь XIV века Санта Мария дэль Мар
- Средневековая улица, застроенная дворцами, где проживали знатные фамилии того времени - улица Монткада
- Улица del Anisadeta - самая короткая улица Барселоны, и самая узкая улица города - Mosca
- Крепости Бога - церкви Санта Мария дэль Пи и Сант Жуст и Пастор
- Знаменитая пешеходная улица Рамбла с культовым волшебным питьевым фонтанчиком, и многое другое, хранящееся в главных исторических квартала города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталунии
Завершение: Площадь ангела
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по индивидуальной договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Станислав
30 июл 2025
Валерий великолепный экскурсовод! Выбрали по отзывам и не ошиблись. Очень интересный рассказчик, хорошо знает город и его историю. Открыл нам множествой мест в старом городе, о которых мы не знали. Увлеченный своим делом профессионал, проходили 5 часов вместо 4х. Дал нам список ресторанов, кафе и других нетуристических мест. Получили большое удовольствие. Очень рекомендую!
G
Genadi
4 апр 2025
Мы много путешествуем и не всегда остаемся довольными гидами….. но вчера нам повезло… мы познакомились с Валерием….
4 часа экскурсии пролетели незаметно. Узнали много интересного от чудесного рассказчика, получили ответы на все, что было нам интересно!
Если кто то ищет русскоговорящего гида в Барселоне - вы его нашли! Его зовут Валерий!
