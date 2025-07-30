Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Это экскурсия для тех, кто хочет понять душу Барселоны! Проникнуться её духом, традициями, смыслами.



Валерий Ваш гид в Барселоне Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда В любой день по индивидуальной договоренности €135 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Античное сердце Барселоны! Старый город включает в себя три самых главных квартала района: Готический квартал, Эль-Раваль и Ла Рибера. Эти три ярких сокровища, объединенные в единый историко-архитектурный ансамбль памятников великого исторического прошлого города, привлекают к себе внимание путешественников со всего мира! От заселения полуострова племенами иберов и кельтов, через времена Римской империи, минуя варваров и готов, погружаемся в пору зарождения, расцвета и упадка времён Средневековья. Эпоха Колумба, рождение великой Испанской империи, войны, катаклизмы, борьба за независимость, блеск и нищета истории великого города пройдут перед нашими глазами! От зарождения, и до наших дней! Следуя этим путём, знакомимся с историческими персонажами, со всеми главными вехами и символами минувших и настоящих времён. Наслаждаемся архитектурой древних крепостных стен, дворцов, соборов, улочками и площадями полными исторических событий событий, фактов, тайн, мифов и легенд!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Руины главного символа Римского города - колонны Храма Августа, построенного во второй половине I века нашей эры

Римское кладбище, он же Город мёртвых, I-III веков нашей эры

Крепостные стены III - IV веков нашей эры (руины)

Кафедральный собор

Королевский дворец

Здания Мэрии и Правительства Каталунии, построенные в XIII-XVI веках

Еврейский квартал

Госпиталь Святого креста, построенный в XIV веке для борьбы с эпидемиями чёрной чумы, ставший, кроме всего прочего, последним прибежищем великого Гауди

Знаменитая пешеходная улица Рамбла

Народная церковь XIV века Санта Мария дэль Мар

Средневековая улица, застроенная дворцами, где проживали знатные фамилии того времени - улица Монткада

Улица del Anisadeta - самая короткая улица Барселоны, и самая узкая улица города - Mosca

Крепости Бога - церкви Санта Мария дэль Пи и Сант Жуст и Пастор

Знаменитая пешеходная улица Рамбла с культовым волшебным питьевым фонтанчиком, и многое другое, хранящееся в главных исторических квартала города Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Каталунии Завершение: Площадь ангела Когда и сколько длится? Когда: В любой день по индивидуальной договоренности Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.