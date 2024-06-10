Пройтись по Барселоне и в непринуждённой атмосфере узнать самое интересное из двух тысяч лет её истории — как вам такой план? Мне тоже нравится! Поэтому я с удовольствием проведу вас по бульвару Рамбла, Готическому и Еврейскому кварталам. Прочерчу путь от древнеримского Барсино до города Гауди. Расскажу о секрете Кафедрального собора, тайнах алхимиков и проклятии местных такси.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На Новой площади мы познакомимся с древнеримским городом Барсино.
- Пройдёмся по узким улочкам средневекового Готического квартала.
- Полюбуемся на старинные храмы и площади, бывшие свидетелями королевских интриг и рыцарских турниров.
- Окунёмся в магию Еврейского квартала: раскроем некоторые тайны живших здесь алхимиков, чернокнижников и колдунов.
- На бульваре Рамбла познакомимся с буржуазной Барселоной нового времени и полюбуемся на столетние фасады торговых лавок в стиле каталонского модернизма и классического ар-нуво.
- Увидим два шедевра Антонио Гауди — дворец Гуэля и фонари на Королевской площади.
Вы услышите:
- Сказочные легенды и неоспоримые факты о происхождении Барселоны
- Рассказ о том, как встречали Колумба на Королевской площади
- Истории простых жителей города, веками окружённого крепостными стенами
Узнаете:
- Уникальный секрет Кафедрального собора
- Тайны средневековых ремесленных гильдий
- Традиции захоронений на древнеримском кладбище
- Причины проклятия местного такси
- Местонахождение почтового ящика, исполняющего желания
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает посещения музеев и осмотра объектов внутри
- Во время прогулки можем сделать остановку на кофе — он оплачивается вами самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Новой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Неля — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 47 туристов
По образованию я — филолог. Телеведущая, журналист, сценарист в прошлом, сегодня житель одного из чудеснейших городов на свете. Барселона — это люди, море, творчество, еда и любовь. Я продолжаю открывать ее для себя и с удовольствием поделюсь с вами.Задать вопрос
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