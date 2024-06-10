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Пройтись по Барселоне и в непринуждённой атмосфере узнать самое интересное из двух тысяч лет её истории — как вам такой план? Мне тоже нравится! Поэтому я с удовольствием проведу вас по бульвару Рамбла, Готическому и Еврейскому кварталам. Прочерчу путь от древнеримского Барсино до города Гауди. Расскажу о секрете Кафедрального собора, тайнах алхимиков и проклятии местных такси.