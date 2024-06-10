Большая история маленькой Барселоны

Впервые или заново открыть для себя город римских легионеров, мореплавателей, колдунов и гениев
Пройтись по Барселоне и в непринуждённой атмосфере узнать самое интересное из двух тысяч лет её истории — как вам такой план? Мне тоже нравится! Поэтому я с удовольствием проведу вас по бульвару Рамбла, Готическому и Еврейскому кварталам. Прочерчу путь от древнеримского Барсино до города Гауди. Расскажу о секрете Кафедрального собора, тайнах алхимиков и проклятии местных такси.
Большая история маленькой Барселоны
Большая история маленькой Барселоны
Большая история маленькой Барселоны
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • На Новой площади мы познакомимся с древнеримским городом Барсино.
  • Пройдёмся по узким улочкам средневекового Готического квартала.
  • Полюбуемся на старинные храмы и площади, бывшие свидетелями королевских интриг и рыцарских турниров.
  • Окунёмся в магию Еврейского квартала: раскроем некоторые тайны живших здесь алхимиков, чернокнижников и колдунов.
  • На бульваре Рамбла познакомимся с буржуазной Барселоной нового времени и полюбуемся на столетние фасады торговых лавок в стиле каталонского модернизма и классического ар-нуво.
  • Увидим два шедевра Антонио Гауди — дворец Гуэля и фонари на Королевской площади.

Вы услышите:

  • Сказочные легенды и неоспоримые факты о происхождении Барселоны
  • Рассказ о том, как встречали Колумба на Королевской площади
  • Истории простых жителей города, веками окружённого крепостными стенами

Узнаете:

  • Уникальный секрет Кафедрального собора
  • Тайны средневековых ремесленных гильдий
  • Традиции захоронений на древнеримском кладбище
  • Причины проклятия местного такси
  • Местонахождение почтового ящика, исполняющего желания

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещения музеев и осмотра объектов внутри
  • Во время прогулки можем сделать остановку на кофе — он оплачивается вами самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Новой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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