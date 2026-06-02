22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнём экскурсию с легендарного и старинного Готического квартала, где вы увидите сохранившиеся фрагменты римской стены и римского храма. И дальше я покажу вам, как и кем город застраивался в разные эпохи: вы пройдёте через площадь Святого Иакова, посетите Еврейский квартал с самой старой в Европе синагогой, осмотрите рынок Бокерия, чтобы узнать о традициях каталонской кухни, подберётесь к Королевской площади, исследуете старый район Борн и увидите ещё много важных символов Барселоны, которые, как пазл, сложили картину её истории.
История понятно и легко
По ходу прогулки я ёмко и понятно расскажу вам историю Барселоны. Не беспокойтесь, мы обойдёмся без скучных дат и тем — наоборот, в моём арсенале рассказы о ярких и поворотных событиях, а также рандомные, но интересные факты. Например, вы узнаете о еврейской общине и её судьбе после указа королевы об изгнании всех евреев из Испании. Поймёте, как можно было получить в те времена римское гражданство и чем это потом могло обернуться. Услышите о каталонской кухне и её традициях. И, конечно, чуть больше узнаете об архитекторе, на весь мир прославившем своими шедеврами столицу Каталонии.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 17:30, в среду в 10:30 и 18:00, в воскресенье в 16:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 13 лет
€20
Стандартный билет
€35
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Lamaro Hotel, Avinguda de la Catedral, напротив кафедрального собора Барселоны
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 17:30, в среду в 10:30 и 18:00, в воскресенье в 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 2117 туристов
Меня зовут Александр. Я преподавал культурологию в университете, особенно меня интересовала европейская культура и европейский образ жизни. Затем я увлекся фотографией и переехал в самый красивый город мира — Барселону. читать дальшеуменьшить
Она очаровала меня своей историей и настоящим. Тем, как на людей влияет культура и место проживания вплоть до мелочей — еда, музыка, архитектура. И чем дольше я жил в Барселоне, тем больше секретов она мне открывала. Хочу поделиться ими с гостями этого города, влюбить их в Барселону, как влюблен в нее я. Также я дам полезные рекомендации: где в Барселоне можно вкусно и недорого поесть и что еще посмотреть вне экскурсии!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 211 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
189
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14
3
3
2
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1
Andrei
Были на экскурсии с супругой. Александр - очень интересный и приятный человек. Прошло всё на одном дыхании. Выкладывался он на все 100. Очень хотел, чтобы мы попали во все места, читать дальшеуменьшить
которые ещё были открыты, т. е. захватить всё по-максимуму. Открыто отвечал на все вопросы, в том числе и про жизнь в Испании. Было очень интересно! Александр, большое вам спасибо от Андрея и Даши из Санкт-Петербурга. Надеюсь ещё увидимся!
+1
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О
Ольга
На 100 процентов рекомендую Александра! Информативно, интересно с любовью к городу и с юмором! У меня это уже вторая экскурсия у Александра и оба раза осталась в восторге! Рождественская Барселона очень яркая и за каждой рождественской традицией таится интересная история и гид - отличный проводник в каталонское Рождество! Большое спасибо!
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О
Ольга
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Александр великолепно рассказал о богатой истории и архитектурных особенностях. Поскольку я была одна, Александр подстроил маршрут под мои интересы. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в культуру и историю Барселоны! Гид так же ответил на все мои вопросы, порекомендовал места, где можно попробовать традиционную еду и дал советы по посещению других достопримечательной Барселоны.
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I
Irina
Отличная экскурсия, Александр интересно рассказывает про Барселону и историю города, учитывает пожелания по маршруту. Очень понравилось, спасибо!
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М
Марина
интересная экскурсия, по нашей просьбе сконцентрировались на кварталах Barri Gotic и El Born. Отличные практические советы по дальнейшему времяпровождению. Очень приятное общение. С удовольствием рекомендуем дальше.
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Julia
Хочу выразить огромную благодарность Александру за прекрасную экскурсию по Барселоне! Это было одно из самых ярких впечатлений от поездки.
Александр — гид, который не просто показывает достопримечательности, а по-настоящему влюблен в читать дальшеуменьшить
город и его культуру. Он с таким enthusiasm и глубоким знанием предмета рассказывал о истории Барселоны, архитектуре и современной жизни, что город буквально оживал передо мной.
Отдельно хочется отметить легкую и комфортную атмосферу на протяжении всей экскурсии. С Александром было интересно общаться, он прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Создалось ощущение, что гуляешь по городу со старым добрым другом.
Я однозначно рекомендую Александра как блестящего гида всем, кто хочет увидеть настоящую Барселону и получить массу положительных эмоций! Обязательно обращусь к нему снова при следующем визите.
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