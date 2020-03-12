22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века

Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём

Александр
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Александр – ваш гид
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания.

Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий.

Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.
16 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — Avinguda de la Catedral, 5
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У этой экскурсии22 отзыва
4.91
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века

Что вас ожидает

Прогулка по эпохам города
Мы начнём экскурсию с легендарного и старинного Готического квартала, где вы увидите сохранившиеся фрагменты римской стены и римского храма. И дальше я покажу вам, как и кем город застраивался в разные эпохи: вы пройдёте через площадь Святого Иакова, посетите Еврейский квартал с самой старой в Европе синагогой, осмотрите рынок Бокерия, чтобы узнать о традициях каталонской кухни, подберётесь к Королевской площади, исследуете старый район Борн и увидите ещё много важных символов Барселоны, которые, как пазл, сложили картину её истории.

История понятно и легко
По ходу прогулки я ёмко и понятно расскажу вам историю Барселоны. Не беспокойтесь, мы обойдёмся без скучных дат и тем — наоборот, в моём арсенале рассказы о ярких и поворотных событиях, а также рандомные, но интересные факты. Например, вы узнаете о еврейской общине и её судьбе после указа королевы об изгнании всех евреев из Испании. Поймёте, как можно было получить в те времена римское гражданство и чем это потом могло обернуться. Услышите о каталонской кухне и её традициях. И, конечно, чуть больше узнаете об архитекторе, на весь мир прославившем своими шедеврами столицу Каталонии.

Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века

Экскурсия проводится в понедельник в 11:00 и 16:30, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 17:00, в воскресенье в 14:30 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Avinguda de la Catedral, 5.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я преподавал культурологию в университете, особенно меня интересовала европейская культура и европейский образ жизни. Затем я увлекся фотографией и переехал в самый красивый город мира — Барселону. Она очаровала меня своей историей и настоящим. Тем, как на людей влияет культура и место проживания вплоть до мелочей — еда, музыка, архитектура. И чем дольше я жил в Барселоне, тем больше секретов она мне открывала. Хочу поделиться ими с гостями этого города, влюбить их в Барселону, как влюблен в нее я. Также я дам полезные рекомендации: где в Барселоне можно вкусно и недорого поесть и что еще посмотреть вне экскурсии!
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Экскурсию выбрали спонтанно, потому что предыдущий гид отменил экскурсию.
Гид начинающий, знаний не хватает. Но, полагаю, возможности для развития имеются. Необходимо больше погрузиться в тему. Желаю удачи и развития.
10 марта 2020
Александр- очень приятный собеседник, гуляли с удовольствием, набрали массу впечатлений. Рекомендуем !
7 марта 2020
Первое знакомство с Барселоной провёл Александр. Познавательно и удивительно прошла экскурсия про исторический центр города. Видно, что Александр влюблён в город. Спасибо Вам за интересно проведённое время и полезные советы.
7 марта 2020
Отличная экскурсия, большое спасибо, время пролетело незаметно, но в то же время очень познавательно :)
2 марта 2020
Экскурсия отличная, спасибо большое за интересные моменты, места, рассказы!
25 февраля 2020
Мы с подругой очень довольны сегодняшней экскурсией, Александр нам открыл Барселону с другой стороны, а которой мы и представить не могли. Советуем всем, и обязательно будем советовать друзьям и знакомым.
24 февраля 2020
Спасибо за интересную экскурсию
22 февраля 2020
Очень интересная экскурсия, много узнали помимо темы экскурсии и получили множество хороших советов куда сходить, где поесть и погулять
20 февраля 2020
Замечательная экскурсия ! Александр приветливый приятный молодой человек ! Интересно и понятно рассказывал историю ! Предложил помощь и в дальнейшем , мы как новички в городе , подсказывал ответы на интересующие вопросы ! С удовольствием пришла бы ещё раз ! Удачи Александру и побольше гостей
19 февраля 2020
НАШ ЧЕЛОВЕК В БАРСЕЛОНЕ

Саша хороший экскурсовод и хороший человек.
Ещё 12 отзывов

Александр проводит ещё 1 экскурсию

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