22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории.Ваш путеводитель по Барселоне - это не просто экскурсия, это машина времени, которая перенесет вас из древнеримского периода в современность. Вы

увидите, как город рос и развивался, как менялась его архитектура и культура. От Готического квартала до Еврейского района, от рынка Бокерия до Королевской площади - каждый маршрут наполнен историями и открытиями. Забудьте о скучных датах, вас ждут яркие события, удивительные факты и знакомство с каталонской кухней. Эта экскурсия - идеальный способ понять и полюбить Барселону

Описание экскурсии

Прогулка по эпохам города

Мы начнём экскурсию с легендарного и старинного Готического квартала, где вы увидите сохранившиеся фрагменты римской стены и римского храма. И дальше я покажу вам, как и кем город застраивался в разные эпохи: вы пройдёте через площадь Святого Иакова, посетите Еврейский квартал с самой старой в Европе синагогой, осмотрите рынок Бокерия, чтобы узнать о традициях каталонской кухни, подберётесь к Королевской площади, исследуете старый район Борн и увидите ещё много важных символов Барселоны, которые, как пазл, сложили картину её истории.

История понятно и легко

По ходу прогулки я ёмко и понятно расскажу вам историю Барселоны. Не беспокойтесь, мы обойдёмся без скучных дат и тем — наоборот, в моём арсенале рассказы о ярких и поворотных событиях, а также рандомные, но интересные факты. Например, вы узнаете о еврейской общине и её судьбе после указа королевы об изгнании всех евреев из Испании. Поймёте, как можно было получить в те времена римское гражданство и чем это потом могло обернуться. Услышите о каталонской кухне и её традициях. И, конечно, чуть больше узнаете об архитекторе, на весь мир прославившем своими шедеврами столицу Каталонии.