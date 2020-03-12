22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по эпохам города

Мы начнём экскурсию с легендарного и старинного Готического квартала, где вы увидите сохранившиеся фрагменты римской стены и римского храма. И дальше я покажу вам, как и кем город застраивался в разные эпохи: вы пройдёте через площадь Святого Иакова, посетите Еврейский квартал с самой старой в Европе синагогой, осмотрите рынок Бокерия, чтобы узнать о традициях каталонской кухни, подберётесь к Королевской площади, исследуете старый район Борн и увидите ещё много важных символов Барселоны, которые, как пазл, сложили картину её истории.

История понятно и легко

По ходу прогулки я ёмко и понятно расскажу вам историю Барселоны. Не беспокойтесь, мы обойдёмся без скучных дат и тем — наоборот, в моём арсенале рассказы о ярких и поворотных событиях, а также рандомные, но интересные факты. Например, вы узнаете о еврейской общине и её судьбе после указа королевы об изгнании всех евреев из Испании. Поймёте, как можно было получить в те времена римское гражданство и чем это потом могло обернуться. Услышите о каталонской кухне и её традициях. И, конечно, чуть больше узнаете об архитекторе, на весь мир прославившем своими шедеврами столицу Каталонии.