1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
Начало: Возле Moll de Barcelona
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
€195 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла7 февраля 2024Спасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметно.
- ЮЮлия6 февраля 2024Арсений, человек -театр! Большое спасибо ему за экскурсию-квест. Мы креативно, весело и очень позитивно провели время, все просто класс!
- ВВероника19 сентября 2023После этой экскурсии в очередной раз подумали с мужем, что экскурсии для детей нравятся нам даже больше, чем экскурсии для
- ММарина5 сентября 2023Отличная экскурсия. Моему 4-х летнему сыну очень понравилось. Наталья смогла заинтрересовать моего 4-х летку (и квесты, и загадки, и секреты во время маршрута), а это не такая простая задача. И для мамы много интересной и занимательной информации. Очень рекомендую.
- ССоломон9 июля 2023Прекрасная экскурсия для детей и взрослых. Наталья прекрасно держит внимание детей в течение всей экскурсии, не забывая при этом о родителях.
- ЕЕлена10 апреля 2023Всё прошло отлично, экскурсовод замечательная, дети были увлечены, нам всё понравилось, спасибо!
- ЯЯна5 января 2023Это необычная экскурсия. Такой театр одного актера. Скажу честно, мы поначалу сомневались. Хотели серьезности и контента, а тут предлагался костюмированый
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Интерактивные»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 195. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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