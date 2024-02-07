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взрослых)) Большое спасибо Наталье! дочка шла не с приподнятым настроением, но увидев карту, включилась в прогулку полностью. Разгадывала загадки, с интересом рассматривала здания. внимательно слушала (это заметно спустя некоторое время - вспоминает некоторые запомнившие детали, обсуждаем)! маршрут был построен таким образом, что мы и увидели многое (а в некоторых местах и мы с мужем побывали впервые), и при этом, не перегрелись на жарком солнышке… да и не устали, как будто бы даже. Наталья очень приятна в общении, умеет легко находить язык с детьми. Подсказала нам места для красивых фото на память, сфотографировала) В общем, от этой прогулки, экскурсии и общения остались только положительные эмоции! Еще раз - большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям