Интерактивные экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Барселоне на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
Начало: Возле Moll de Barcelona
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
195 за всё до 12 чел.
О Саграде Фамилии - детям
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    7 февраля 2024
    О Саграде Фамилии - детям
    Спасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметно.
    Спасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметноСпасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметно
  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2024
    Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
    Арсений, человек -театр! Большое спасибо ему за экскурсию-квест. Мы креативно, весело и очень позитивно провели время, все просто класс!
  • В
    Вероника
    19 сентября 2023
    Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
    После этой экскурсии в очередной раз подумали с мужем, что экскурсии для детей нравятся нам даже больше, чем экскурсии для
    читать дальше

    взрослых)) Большое спасибо Наталье! дочка шла не с приподнятым настроением, но увидев карту, включилась в прогулку полностью. Разгадывала загадки, с интересом рассматривала здания. внимательно слушала (это заметно спустя некоторое время - вспоминает некоторые запомнившие детали, обсуждаем)! маршрут был построен таким образом, что мы и увидели многое (а в некоторых местах и мы с мужем побывали впервые), и при этом, не перегрелись на жарком солнышке… да и не устали, как будто бы даже. Наталья очень приятна в общении, умеет легко находить язык с детьми. Подсказала нам места для красивых фото на память, сфотографировала) В общем, от этой прогулки, экскурсии и общения остались только положительные эмоции! Еще раз - большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям

  • М
    Марина
    5 сентября 2023
    Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
    Отличная экскурсия. Моему 4-х летнему сыну очень понравилось. Наталья смогла заинтрересовать моего 4-х летку (и квесты, и загадки, и секреты во время маршрута), а это не такая простая задача. И для мамы много интересной и занимательной информации. Очень рекомендую.
  • С
    Соломон
    9 июля 2023
    Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
    Прекрасная экскурсия для детей и взрослых. Наталья прекрасно держит внимание детей в течение всей экскурсии, не забывая при этом о родителях.
  • Е
    Елена
    10 апреля 2023
    О Саграде Фамилии - детям
    Всё прошло отлично, экскурсовод замечательная, дети были увлечены, нам всё понравилось, спасибо!
  • Я
    Яна
    5 января 2023
    Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
    Это необычная экскурсия. Такой театр одного актера. Скажу честно, мы поначалу сомневались. Хотели серьезности и контента, а тут предлагался костюмированый
    читать дальше

    спектакль. Но решили попробовать вопреки сомнениям. Остались очень довольны. Арсений прекрасный рассказчик, с искрометным юмором и знаниями редких деталей. Содержание экскурсии - это прекрасный микс анекдотичных этюдов и исторических данных. С нами были дети тинейджеры, но думаю детям помладше такая экскурсия тоже могла бы подойти. Маршрут был не длинным, что давало возможность пройти расстояние не торопясь, замечая детали и слушая автора. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Интерактивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
  2. Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
  3. О Саграде Фамилии - детям
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 195. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Интерактивные», 18 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам