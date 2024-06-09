Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Привет! Меня зовут Алина. Я путешествовала от Таити до Соловецких островов. Много лет жила в Италии, где стала культурным медиатором Национального Фонда Италии и организовала свое экскурсионное агентство. Пару лет назад я переехала в Барселону. Мой переезд совпал с периодом, когда мне очень хотелось разобраться в современном искусстве. И вышло неплохо. Я не собираюсь соревноваться с кураторами и прочими авторитетами современного арт-мира. Я хочу предложить вам что-то другое: собственную познавательную, веселую и простую для восприятия экскурсию. В конце экскурсии вы сможете разбираться в основных “измах” искусства. Понимать ход событий, который привел современное искусство в ту точку, в которой оно находится сейчас. И если не полюбить, то точно понять его, чтобы перестать невежественно восклицать “да мой пятилетний племянник лучше рисует” в галереях современного искусства. Сразу предупреждаю, мы не будем говорить отдельно о каждом экспонате музея, эту работу проделали за нас кураторы и снабдили шедевры подробными описаниями. В каждом зале, я буду рассказывать общий контекст, объяснять как смотреть современное искусство и оставлять вас с ним наедине на личный диалог. Вы увидите работы Сальвадора Дали и Энди Уорхала. Поймете почему современные художники такие дорогие. Узнаете как из работ Ренуара искусство развилось в абстракции Жана-Мишеля Баския. Откроете для себя прогрессивного соверменного художника Гильермо Лорка, котороый удивительным образом соединяет реальность и сон на своих монументальных полотнах. Удивитесь разнообразию форм современного искусства: от трафаретного граффити до отеля в Израиле. Билет в музей не входит в стоимость. Его можно без сложностей купить на месте в день экскурсии или заранее онлайн. Покупая онлайн можно сэкономить от 2х до 5ти евро. Цены варьируются от 10 до 18 евро в зависимости от возраста, даты и времени посещения.
ежедневно с 11 до 18
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Группа из 2х человек
|€85
|Группа от 2х до 4х человек
|€127.50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в музей не входит в стоимость. Его можно без сложностей купить на месте в день экскурсии или заранее онлайн. Покупая онлайн можно сэкономить от 2х до 5ти евро. Цены варьируются от 10 до 18 евро в зависимости от возраста, даты и времени посещения.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Placeta de Montcada, 14
Завершение: Moco Museum Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 11 до 18
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билет в музей не входит в стоимость. Его можно без сложностей купить на месте в день экскурсии или заранее онлайн. Покупая онлайн можно сэкономить от 2х до 5ти евро. Цены варьируются от 10 до 18 евро в зависимости от возраста
- Даты и времени посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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