Описание экскурсии

Привет! Меня зовут Алина. Я путешествовала от Таити до Соловецких островов. Много лет жила в Италии, где стала культурным медиатором Национального Фонда Италии и организовала свое экскурсионное агентство. Пару лет назад я переехала в Барселону. Мой переезд совпал с периодом, когда мне очень хотелось разобраться в современном искусстве. И вышло неплохо. Я не собираюсь соревноваться с кураторами и прочими авторитетами современного арт-мира. Я хочу предложить вам что-то другое: собственную познавательную, веселую и простую для восприятия экскурсию. В конце экскурсии вы сможете разбираться в основных “измах” искусства. Понимать ход событий, который привел современное искусство в ту точку, в которой оно находится сейчас. И если не полюбить, то точно понять его, чтобы перестать невежественно восклицать “да мой пятилетний племянник лучше рисует” в галереях современного искусства. Сразу предупреждаю, мы не будем говорить отдельно о каждом экспонате музея, эту работу проделали за нас кураторы и снабдили шедевры подробными описаниями. В каждом зале, я буду рассказывать общий контекст, объяснять как смотреть современное искусство и оставлять вас с ним наедине на личный диалог. Вы увидите работы Сальвадора Дали и Энди Уорхала. Поймете почему современные художники такие дорогие. Узнаете как из работ Ренуара искусство развилось в абстракции Жана-Мишеля Баския. Откроете для себя прогрессивного соверменного художника Гильермо Лорка, котороый удивительным образом соединяет реальность и сон на своих монументальных полотнах. Удивитесь разнообразию форм современного искусства: от трафаретного граффити до отеля в Израиле. Билет в музей не входит в стоимость. Его можно без сложностей купить на месте в день экскурсии или заранее онлайн. Покупая онлайн можно сэкономить от 2х до 5ти евро. Цены варьируются от 10 до 18 евро в зависимости от возраста, даты и времени посещения.