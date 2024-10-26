Театр-музей Дали – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр-музей Дали» в Барселоне на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
На автобусе
274 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
Сегодня в 09:00
5 ноя в 09:00
70 за человека
Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
Начало: Placeta de Montcada, 14
Расписание: ежедневно с 11 до 18
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 2 чел.
Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе
Пешая
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе
Начало: Отель туристов
Расписание: Согласно календарю.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
330 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 октября 2024
    Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
    Экскурсия очень понравилась. Всё организовано, оперативно, продумано. Александр очень интересно рассказал важную и полезную информацию. Город Жирона потрясающий! Приятная атмосфера,
    читать дальше

    вкусный кофе и перекус по дороге. Музей Сальвадора Дали впечатлил. Получили краткую информацию и свободное время для фото и повторного самостоятельного осмотра. Очень рекомендую! Спасибо Александру и организаторам за увлекательную экскурсию.

  • И
    Иосиф
    14 октября 2024
    Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
    Очень понравилось. Экскурсия была на высоком профессиональном уровне. Узнали и увидели много нового и интересного. Спасибо Александру
  • I
    Irina
    9 октября 2024
    Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
    Очень понравилась экскурсия благодаря хорошей ее организации и, безусловно, благодаря прекрасному,очень эрудированному экскурсоводу Александру, который провел нас по очень интересным
    читать дальше

    древним кварталам Жироны. А затем смог окунуть нас в загадочный мир удивительного Дали. У него прекрасное знание истории и искусства. А еще - очень хороший грамотный русский язык. Мы получили большое удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Театр-музей Дали»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
  2. Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
  3. Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в ноябре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Театр-музей Дали" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 330. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Театр-музей Дали», 274 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам