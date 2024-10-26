читать дальше древним кварталам Жироны. А затем смог окунуть нас в загадочный мир удивительного Дали. У него прекрасное знание истории и искусства. А еще - очень хороший грамотный русский язык. Мы получили большое удовольствие.

Очень понравилась экскурсия благодаря хорошей ее организации и, безусловно, благодаря прекрасному,очень эрудированному экскурсоводу Александру, который провел нас по очень интересным