9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
Сегодня в 09:00
5 ноя в 09:00
€70 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
Начало: Placeta de Montcada, 14
Расписание: ежедневно с 11 до 18
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе
Начало: Отель туристов
Расписание: Согласно календарю.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€330 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 октября 2024Экскурсия очень понравилась. Всё организовано, оперативно, продумано. Александр очень интересно рассказал важную и полезную информацию. Город Жирона потрясающий! Приятная атмосфера,
- ИИосиф14 октября 2024Очень понравилось. Экскурсия была на высоком профессиональном уровне. Узнали и увидели много нового и интересного. Спасибо Александру
- IIrina9 октября 2024Очень понравилась экскурсия благодаря хорошей ее организации и, безусловно, благодаря прекрасному,очень эрудированному экскурсоводу Александру, который провел нас по очень интересным
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Театр-музей Дали»
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Сейчас в Барселоне в категории "Театр-музей Дали" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 330. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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