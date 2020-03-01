Владимир проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

Испания в целом и Каталония в частности представлены на высочайшем мировом уровне в Ф1 и Мото ГП. Действующий Чемпион Мира Марк Маркес родом из Барселоны. И свою карьеру он начинал на местных картодромах.

Вы узнаете, как и когда проходят тесты и этап Формулы 1 в Испании. Кроме этого, мы посетим как минимум 2 картинг-центра мирового уровня (один — закрытого типа, другой — под открытым небом), где регулярно катаются пилоты Ф1 и Мото ГП: Фернандо Алонсо, Хорхе Лоренцо и Марк Маркес. Звезды футбола: Месси, Пике, Иньеста и весь ФК Барселона — также частые гости этих картинг-центров.

При желании вам дадут уроки профессионального вождения, научат выбирать оптимальную траекторию, управлять газом и многим другим хитростям. Вам будут предложены машины ведущих фирм, в том числе «боевые» картинги, участвующие в чемпионате мира (требуется лицензия пилота или отменное владение картом). Все ваши пройденные круги по трассе будут отмечены временем, по результатам заездов вы получите их на бумажном носителе. Для детей на этих картодромах есть детские карты, и равнодушным не остался еще ни один ребенок.