Владимир проводит ещё 11 экскурсий

Эта экскурсия для любителей машин, автоспорта, высоких скоростей и адреналина.
Вы посетите два картинг-центра мирового уровня, где любят проводить время гонщики Формулы-1 и другие звёзды спорта. Среди них Фернандо Алонсо, Хорхе Лоренцо, Марк Маркес, Лионель Месси. По желанию сможете взять уроки вождения и оказаться за рулём картинга.
Вы посетите два картинг-центра мирового уровня, где любят проводить время гонщики Формулы-1 и другие звёзды спорта. Среди них Фернандо Алонсо, Хорхе Лоренцо, Марк Маркес, Лионель Месси. По желанию сможете взять уроки вождения и оказаться за рулём картинга.
Описание экскурсии
- Вы побываете как минимум в двух картинг-центрах мирового уровня. Один — закрытого типа, другой — под открытым небом.
- Узнаете, как и когда проходят тесты и этап Формулы-1 в Испании.
- При желании получите уроки профессионального вождения. Научитесь выбирать оптимальную траекторию, управлять газом и многим другим хитростям.
- Прокатитесь на машинах ведущих фирм, в том числе «боевых» картингах, участвующих в чемпионате мира (требуется лицензия пилота или отменное владение картом).
- Все ваши пройденные круги по трассе будут отмечены временем, по результатам заездов вы получите их на бумажном носителе.
- Для детей на картодромах есть детские карты.
- Также вас ждут два обеда в каталонских ресторанах.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: картинг — €19 за взрослого, €12 за ребёнка.
- Время в пути до каждого из картинг-центров — около 30 минут.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.
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