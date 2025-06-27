Как пахнет столица Каталонии? И почему? Я буду вашим проводником в иллюзорный мир ароматов — приятных и не очень. Вы побываете в атмосферных уголках Старого города и нишевых магазинах, на семейной фабрике натурального мыла и на улице, где всегда пахнет шоколадом. И научитесь распознавать парфюмерные ноты на мастер-классе, в конце которого получите приятный подарок.

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за 1–3 человек или €80 за человека, если вас больше

от €260 за 1–3 человек или €80 за человека, если вас больше

Ваш гид в Барселоне

Лилия Ваш гид в Барселоне

Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Старый город . Я расскажу о разных периодах в жизни Барселоны и объясню, почему в средневековье на улицах витали запахи розмарина и тимьяна — и не только

. Я расскажу о разных периодах в жизни Барселоны и объясню, почему в средневековье на улицах витали запахи розмарина и тимьяна — и не только Семейная фабрика — магазин натурального мыла . Вы узнаете, чем благоухал мыловаренный район на окраине города

. Вы узнаете, чем благоухал мыловаренный район на окраине города «Шоколадная улица» . Выясните, зачем местные жители устремляются сюда перед Рождеством

. Выясните, зачем местные жители устремляются сюда перед Рождеством Магазин парфюмерии , где все ароматы вдохновлены Балеарскими островами

, где все ароматы вдохновлены Балеарскими островами Бутик натуральной косметики с нишевыми парфюмами

с нишевыми парфюмами Музей парфюмерии с коллекцией баночек, сосудов и флаконов, которые рассказывают об истории ароматов разных стран

Парфюмерный мастер-класс

В одной из локаций маршрута специалист познакомит вас с популярными парфюмерными нотами и научит их распознавать. А обладатель самого чувствительного носа получит приятный подарок.

Организационные детали

Включены в стоимость: мастер-класс, билет в музей парфюмов и проезд на метро.