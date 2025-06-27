Как пахнет столица Каталонии? И почему? Я буду вашим проводником в иллюзорный мир ароматов — приятных и не очень.
Вы побываете в атмосферных уголках Старого города и нишевых магазинах, на семейной фабрике натурального мыла и на улице, где всегда пахнет шоколадом.
И научитесь распознавать парфюмерные ноты на мастер-классе, в конце которого получите приятный подарок.
Вы побываете в атмосферных уголках Старого города и нишевых магазинах, на семейной фабрике натурального мыла и на улице, где всегда пахнет шоколадом.
И научитесь распознавать парфюмерные ноты на мастер-классе, в конце которого получите приятный подарок.
Описание экскурсии
- Старый город. Я расскажу о разных периодах в жизни Барселоны и объясню, почему в средневековье на улицах витали запахи розмарина и тимьяна — и не только
- Семейная фабрика — магазин натурального мыла. Вы узнаете, чем благоухал мыловаренный район на окраине города
- «Шоколадная улица». Выясните, зачем местные жители устремляются сюда перед Рождеством
- Магазин парфюмерии, где все ароматы вдохновлены Балеарскими островами
- Бутик натуральной косметики с нишевыми парфюмами
- Музей парфюмерии с коллекцией баночек, сосудов и флаконов, которые рассказывают об истории ароматов разных стран
Парфюмерный мастер-класс
В одной из локаций маршрута специалист познакомит вас с популярными парфюмерными нотами и научит их распознавать. А обладатель самого чувствительного носа получит приятный подарок.
Организационные детали
Включены в стоимость: мастер-класс, билет в музей парфюмов и проезд на метро.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В готическом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 90 туристов
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне с 2018 года и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других? Я предлагаю нишевые темы, на 100 % индивидуальный подход, необычный взгляд на привычные достопримечательности. Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте одну из экскурсий — и до скорой встречи!Задать вопрос
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