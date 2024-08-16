Мои заказы

«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере

Прокатитесь по Барселоне на скутере, открывая для себя захватывающие виды и узнавая интересные факты о городе. Незабываемое приключение ждет вас
Индивидуальная экскурсия на скутере по Барселоне позволяет увидеть все ключевые достопримечательности города. От набережной и порта до горы Монтжуик и Тибидабо - каждый маршрут наполнен историей и культурой.

Посетители смогут насладиться панорамными видами, узнать о знаменитых Олимпийских играх 1992 года и открыть для себя шедевры Гауди. Экскурсия завершится чашечкой ароматного кофе в одной из лучших кофеен Барселоны
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛵 Уникальный маршрут на скутере
  • 🏞 Панорамные виды с гор
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🎨 Шедевры Гауди
  • ☕️ Завершение с чашечкой кофе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что делает поездку на скутере особенно приятной. В апреле и октябре также комфортно, но возможны небольшие дожди. В зимние месяцы Барселона менее загружена туристами, что позволяет насладиться спокойствием, но температура может быть прохладной.
Сейчас август — это идеальное время.
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере

Что можно увидеть

  • Саграда Фамилия
  • Парк Гуэль
  • Гора Монтжуик
  • Гора Тибидабо
  • Пласа Каталуния
  • Пасеч Де Грасия

Описание экскурсии

Барселона и море

Вы проедете мимо всех пляжей города по 5-километровой набережной, увидите самый крупный порт для стоянки мегаяхт и самый крупный морской порт на Средиземном море, старейшую судостроительную фервь, стеллу Христофора Колумба и знаменитую деревянную набережную, отделаной тиковой яхтенной доской.

Панорамные виды на город и окрестности

На вершине горы Мотжуик вы увидите средневековую крепостью и музей 18 века. С верхней террасы откроется прекрасный вид на аэропорт Эль Прат крупнейший в Средиземном море порт. А на горе Тибидабо — самой высокой точке Барселоны — вы полюбуетесь великолепным Католическим Собором Святого Сердца, где по преданию Иуда искушал Христа.

Барселона Олимпийская

Вы увидите площадь Чемпионов, на которой увековечены все имена Олимпиоников 1992 года, когда Барселона была столицей Олимпийских Игр. А возле стадиона имени Хуана Антонио Самаранча я расскажу Вам о самой Олимпиаде 1992 года и других значимых событиях, произошедших в то время.

Площади и модные улицы

Вы осмотрите площадь Испании, где расположена некогда знаменитая Арена для проведения корриды, и Пласа Каталуния — главную площадь города. На улице Пасеч Де Грасия я познакомлю вас с работами Гауди — Каса Бальо и Ла Педрера, а также Лео Морера и Дом Амальи. А в богемном районе Борн вам встретится много магазинов авторских работ.

Парки известные и не очень

Вы узнаете историю парка Сьютаделла, в котором сейчас располагается Парламент Каталонии. Возможно, вас удивит парк кактусов, где представлены кактусы со всего мира и где почти никогда не бывает туристов, но регулярно снимают фильмы, музыкальные клипы и фотосессии известных журналов мод.
Кроме того, вы увидите парк Гуэль и бункер Кармел, который во время гражданской войны был оборонительной точкой и откуда открываются потрясающие виды.

Конечно, вы увидите роскошный храм и символ Барселоны — Саграда Фамилия, старейший Университет и действующий Королевский Дворец с каскадом фонтанов у его подножья. А в завершении поездки вы попробуете изумительный кофе в одной из лучших кофеен Барселоны.

Организационные детали

  • Мы начнем экскурсию в любое удобное для вас время, даже ночью.
  • Аренда скутера не входит в стоимость экскурсии.
  • Приготовьте залог 300 евро, который будет Вам возвращен после возврата скутера.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Прекрасная атмосферная экскурсия по всей Барселоне. Посмотрели и пляжи и город и горы 😃 спасибо! рекомендую
Прекрасная атмосферная экскурсия по всей Барселоне. Посмотрели и пляжи и город и горы 😃 спасибо! рекомендую
Прекрасная атмосферная экскурсия по всей Барселоне. Посмотрели и пляжи и город и горы 😃 спасибо! рекомендую
Прекрасная атмосферная экскурсия по всей Барселоне. Посмотрели и пляжи и город и горы 😃 спасибо! рекомендую
Прекрасная атмосферная экскурсия по всей Барселоне. Посмотрели и пляжи и город и горы 😃 спасибо! рекомендую
Прекрасная атмосферная экскурсия по всей Барселоне. Посмотрели и пляжи и город и горы 😃 спасибо! рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Артур
Мне показалось, что это самая лучшая идея, такая обзорная экскурсия на скутерах по городу. За 4-5 часов успеваешь посмотреть то, что не в состоянии увидеть на обычной обзорке пешком и
читать дальшеуменьшить

куда вас точно не довезёт экскурсионный автобус! Огромный плюс в том, что эту мототехники можно спокойно припарковать, где хочешь и посетить больше мест. Скутер стоит 20€ в день (плюс 200€ задаток (можно по карте, но наличкой проще) который потом возвращается)) на человека. Скутер достаточно мощный (125сс) и вполне спокойно везёт двух увесистых седаков. Но надо иметь права категории А и/или А1. Категория М не подойдёт т. к. кубатура двигателя у данных скутеров больше 50сс. В моем случае (у меня была только категория В/В1 и М и клерк из прокатной конторы ну никак не хотел давать мне скутер на прокат), гид Кирилл оформил скутеры на себя (т. к. у него есть категория А), а я только всё оплатил и фигурировал в бумагах, как второй водитель. И вообще, Кирилл очень большой молодец! Опекал нас всю поездку и не выпускал из поля зрения на дороге (если взять в расчёт, что мотик я водил последний раз лет 35 назад!). Прекрасно знает предмет, эрудирован, с хорошим чувством юмора и прекрасный рассказчик! Нам ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! Единственное, что хотелось бы посоветовать Кириллу и Володе, то это удлинить время экскурсии. Думаю, что целый день, с обедом где нибудь в Старом Городе, было бы вполне нормально. 4-5 часов, которые мы провели с Кириллом с утра и до обеда, пролетели незаметно и нам не хотелось расставаться. Мы совсем не устали.
В заключении хочу посоветовать, чтобы вы предупреждали клиентов о том, что для управления скутеров надо иметь права категории А (ввиду их большой кубатуры двигателя). Потому что не все имеют их и не задумываются об этом, думая что скутер маленький (до 50сс), и категория М вполне достаточна. Или другой вариант, попросить ваших партнеров из прокатной компании иметь несколько скутеров с объёмом двигателя до 50сс. Тогда и категория А не понадобится вообще.

Кирилл, Володя - огромное вам, ребята, спасибо за прекрасную организацию этого тура! Нам с супругой очень всё понравилось! Мы будем вас рекомендовать нашим друзьям. Удачи вам во всём!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии на ««Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере»

Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Пешая
4 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
На машине
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
9 авг в 17:00
10 авг в 17:00
от €269 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
На машине
4 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.
Вся Барселона за один день: большая обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
5 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вся Барселона за один день: большая обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: От вашего отеля
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
€340 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне
от €600 за группу