Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что делает поездку на скутере особенно приятной. В апреле и октябре также комфортно, но возможны небольшие дожди. В зимние месяцы Барселона менее загружена туристами, что позволяет насладиться спокойствием, но температура может быть прохладной.

Индивидуальная экскурсия на скутере по Барселоне позволяет увидеть все ключевые достопримечательности города. От набережной и порта до горы Монтжуик и Тибидабо - каждый маршрут наполнен историей и культурой. Посетители смогут насладиться панорамными видами, узнать о знаменитых Олимпийских играх 1992 года и открыть для себя шедевры Гауди. Экскурсия завершится чашечкой ароматного кофе в одной из лучших кофеен Барселоны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Барселона и море

Вы проедете мимо всех пляжей города по 5-километровой набережной, увидите самый крупный порт для стоянки мегаяхт и самый крупный морской порт на Средиземном море, старейшую судостроительную фервь, стеллу Христофора Колумба и знаменитую деревянную набережную, отделаной тиковой яхтенной доской.

Панорамные виды на город и окрестности

На вершине горы Мотжуик вы увидите средневековую крепостью и музей 18 века. С верхней террасы откроется прекрасный вид на аэропорт Эль Прат крупнейший в Средиземном море порт. А на горе Тибидабо — самой высокой точке Барселоны — вы полюбуетесь великолепным Католическим Собором Святого Сердца, где по преданию Иуда искушал Христа.

Барселона Олимпийская

Вы увидите площадь Чемпионов, на которой увековечены все имена Олимпиоников 1992 года, когда Барселона была столицей Олимпийских Игр. А возле стадиона имени Хуана Антонио Самаранча я расскажу Вам о самой Олимпиаде 1992 года и других значимых событиях, произошедших в то время.

Площади и модные улицы

Вы осмотрите площадь Испании, где расположена некогда знаменитая Арена для проведения корриды, и Пласа Каталуния — главную площадь города. На улице Пасеч Де Грасия я познакомлю вас с работами Гауди — Каса Бальо и Ла Педрера, а также Лео Морера и Дом Амальи. А в богемном районе Борн вам встретится много магазинов авторских работ.

Парки известные и не очень

Вы узнаете историю парка Сьютаделла, в котором сейчас располагается Парламент Каталонии. Возможно, вас удивит парк кактусов, где представлены кактусы со всего мира и где почти никогда не бывает туристов, но регулярно снимают фильмы, музыкальные клипы и фотосессии известных журналов мод.

Кроме того, вы увидите парк Гуэль и бункер Кармел, который во время гражданской войны был оборонительной точкой и откуда открываются потрясающие виды.

Конечно, вы увидите роскошный храм и символ Барселоны — Саграда Фамилия, старейший Университет и действующий Королевский Дворец с каскадом фонтанов у его подножья. А в завершении поездки вы попробуете изумительный кофе в одной из лучших кофеен Барселоны.

Организационные детали