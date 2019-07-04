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  4. «Три метра над уровнем неба» — по Барселоне на скутере

Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу

Владимир
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Владимир – ваш гид
Мы предлагаем вам почувствовать себя героем популярного испанского фильма (помните, как Аче рассекал по Барселоне на мотоцикле?), увидеть все самое важное, красивое и интересное в городе и узнать любопытные факты о его истории и достопримечательностях, которые помогут лучше понять великолепную Барселону.

Это будет захватывающее и зрелищное приключение!
От 364 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Встреча в месте по договоренности
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У этой экскурсии1 отзыв
5
«Три метра над уровнем неба» — по Барселоне на скутере
«Три метра над уровнем неба» — по Барселоне на скутере

Что вас ожидает

Барселона и море
Вы проедете мимо всех пляжей города по 5-километровой набережной, увидите самый крупный порт для стоянки мегаяхт и самый крупный морской порт на Средиземном море, старейшую судостроительную фервь, стеллу Христофора Колумба и знаменитую деревянную набережную, отделаной тиковой яхтенной доской.

Панорамные виды на город и окрестности
На вершине горы Мотжуик вы увидите средневековую крепостью и музей 18 века. С верхней террасы откроется прекрасный вид на аэропорт Эль Прат крупнейший в Средиземном море порт. А на горе Тибидабо — самой высокой точке Барселоны — вы полюбуетесь великолепным Католическим Собором Святого Сердца, где по преданию Иуда искушал Христа.

Барселона Олимпийская
Вы увидите Площадь Чемпионов, на которой увековечены все имена Олимпиоников 1992 года, когда Барселона была столицей Олимпийских Игр. А возле стадиона имени Хуана Антонио Самаранча я расскажу Вам о самой Олимпиаде 1992 года и других значимых событиях, произошедших в то время.

Площади и модные улицы
Вы осмотрите Площадь Испании, где расположена некогда знаменитая Арена для проведения корриды, и Пласа Каталуния — главную площадь города. На улице Пасеч Де Грасия я познакомлю вас с работами Гауди — Каса Бальо и Ла Педрера, а также Лео Морера и Дом Амальи. А в богемном районе Борн вам встретится много магазинов авторских работ.

Парки известные и не очень
Вы узнаете историю парка Сьютаделла, в котором сейчас располагается Парламент Каталонии. Возможно, вас удивит парк кактусов, где представлены кактусы со всего мира и где почти никогда не бывает туристов, но регулярно снимают фильмы, музыкальные клипы и фотосессии известных журналов мод.
Кроме того, вы увидите парк Гуэль и бункер Кармел, который во время гражданской войны был оборонительной точкой и откуда открываются потрясающие виды.

Конечно, вы увидите роскошный храм и символ Барселоны — Саграда Фамилия, старейший Университет и действующий Королевский Дворец с каскадом фонтанов у его подножья. А в завершении поездки вы попробуете изумительный кофе в одной из лучших кофеен Барселоны.

Организационные детали

  • Мы начнем экскурсию в любое удобное для вас время, даже ночью.
  • Аренда скутера входит в стоимость экскурсии.
  • Приготовьте залог 300 евро, который будет Вам возвращен после возврата скутера.
«Три метра над уровнем неба» — по Барселоне на скутере
«Три метра над уровнем неба» — по Барселоне на скутере
«Три метра над уровнем неба» — по Барселоне на скутере
«Три метра над уровнем неба» — по Барселоне на скутере
«Три метра над уровнем неба» — по Барселоне на скутере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в месте по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю Вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, показать самые потаенные места скрытые от туристов, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о Вашем прибывании в Испании будут возвращать Вас долгими зимними вечерами в нашу Любимую Барселону. Предлагаю Вам шикарные винные туры, Монтсеррат, Андорру и Дали.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Артур
4 июля 2019
Мне показалось, что это самая лучшая идея, такая обзорная экскурсия на скутерах по городу. За 4-5 часов успеваешь посмотреть то, что не в состоянии увидеть на обычной обзорке пешком и куда вас точно не довезёт экскурсионный автобус! Огромный плюс в том, что эту мототехники можно спокойно припарковать, где хочешь и посетить больше мест. Скутер стоит 20€ в день (плюс 200€ задаток (можно по карте, но наличкой проще) который потом возвращается)) на человека. Скутер достаточно мощный (125сс) и вполне спокойно везёт двух увесистых седаков. Но надо иметь права категории А и/или А1. Категория М не подойдёт т.к. кубатура двигателя у данных скутеров больше 50сс. В моем случае (у меня была только категория В/В1 и М и клерк из прокатной конторы ну никак не хотел давать мне скутер на прокат), гид Кирилл оформил скутеры на себя (т.к. у него есть категория А), а я только всё оплатил и фигурировал в бумагах, как второй водитель. И вообще, Кирилл очень большой молодец! Опекал нас всю поездку и не выпускал из поля зрения на дороге (если взять в расчёт, что мотик я водил последний раз лет 35 назад!). Прекрасно знает предмет, эрудирован, с хорошим чувством юмора и прекрасный рассказчик! Нам ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! Единственное, что хотелось бы посоветовать Кириллу и Володе, то это удлинить время экскурсии. Думаю, что целый день, с обедом где нибудь в Старом Городе, было бы вполне нормально. 4-5 часов, которые мы провели с Кириллом с утра и до обеда, пролетели незаметно и нам не хотелось расставаться. Мы совсем не устали.
В заключении хочу посоветовать, чтобы вы предупреждали клиентов о том, что для управления скутеров надо иметь права категории А (ввиду их большой кубатуры двигателя). Потому что не все имеют их и не задумываются об этом, думая что скутер маленький (до 50сс), и категория М вполне достаточна. Или другой вариант, попросить ваших партнеров из прокатной компании иметь несколько скутеров с объёмом двигателя до 50сс. Тогда и категория А не понадобится вообще.

Кирилл, Володя - огромное вам, ребята, спасибо за прекрасную организацию этого тура! Нам с супругой очень всё понравилось! Мы будем вас рекомендовать нашим друзьям. Удачи вам во всём!

Владимир проводит ещё 11 экскурсий

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