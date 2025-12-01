Мини-группа
до 10 чел.
По Барселоне - на велосипеде
Увидеть более 20 достопримечательностей на групповой велоэкскурсии
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€22 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборОбзорная Барселона: детская версия
Познакомьте детей с Барселоной через волшебные истории и загадочные места. Идеально для юных путешественников
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Билеты
Самый лучший день в Барселоне
Познакомьтесь с Барселоной через призму её истории и культуры. Уникальные места, вкусная еда и потрясающие виды ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
Захватывающее шестичасовое приключение в знаменитых городских локациях
Начало: В районе метро Arc de Triumf
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от €267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро liceo
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от €78
€82 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€440 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€176
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Картинг мирового уровня в Барселоне
Принять участие в гоночных сессиях на любимых трассах пилотов Формулы-1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €510 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 декабря 2025Прекрасная экскурсия! Интересная история города!
- DDercho23 ноября 2025Спасибо Александру за познавательно-ознакомительную экскурсию.
Приедем ещё и обязательно обратимся к нему
- ЕЕкатерина14 ноября 2025Александр отличный гид!!!
Это была не экскурсия, а настоящая прогулка с другом, который знает про город, историю и архитектуру всё, но
- ММарианна3 ноября 2025Очень интересно, познавательно, увлекательно. Первая экскурсия, которую дочь 8 лет слушала. Взрослые тоже остались в восторге. Рекомендуем.
- ТТатьяна30 октября 2025Очень хорошая экскурсия. Моя дочь в восторге. Рекомендуем!
- ССнежана29 октября 2025Спасибо большое Марине за экскурсию и сопровождение по Барселоне! Мы компанией очень весело и продуктивно провели время!!! Повезло с погодой! Отличные виды: Саграда Фамилии, Триумфальной арки, дом Мила, Бальо… Все велосипеды работали исправно и были оснащены водой, организаторы тура позаботились!
- ТТатьяна28 октября 2025Благодарим Евгения за интересную экскурсию по старому городу, наполненную легендами и интересными фактами! Понравилось даже 4х летней дочке:)
- ВВладимир28 октября 2025Очень рекомендую любые экскурсии, которые вы решите попробовать в Барселоне брать именно у Евгения!
- ЮЮлия22 октября 2025Прекрасная экскурсия, которую Александр немного изменил для нашего удобства!!! Получилось очень удачно - 1.5 часа пешком по Готическому кварталу и
- ТТатьяна20 октября 2025Мне очень понравилась велосипедная экскурсия с Александром!
Маршрут был продуман с учётом моих пожеланий. Получила массу удовольствия и интересной информации! Ведь
- ССветлана13 октября 2025Александр отличный экскурсовод, профессионал своего дела, легко идёт на контакт. За экскурсию мы успели увидеть много интересных мест Барселоны: шедевры
- MMarta11 октября 2025Было здорово, получила большое удовольствие. Экскурсия на английском.
- TTatiana11 октября 2025Марина классный гид, всегда на стороже, когда мы на велосипедах! Спасибо ей громадное! Экскурсия прошла весело и энергично с прекрасными видами на Барселону!
- ТТимур11 октября 2025Рекомендуем данную мини вело экскурсию. Это лучше чем пешая т. к экономите время и силы и лучше чем экскурсионный автобус, т. к. веселей и дешевле + сразу экскурсия с пояснениями. Короче не пожалели что выбрали вело экскурсию.
- VValerie5 октября 2025Полностью поддерживаю все комментарии. Очень хорошая экскурсия и экскурсовод. Большое спасибо, Евгений!
- AAndrey4 октября 2025Александру спасибо огромное, он реально крутой. Экскурсия огонь, не первый раз в Барсе, но столько нового и интересного, более того
- ООльга4 октября 2025Очень понравилась экскурссия. Благодаря нашему гиду, активно и познавательно правили время. Прогулка на велосипеде - хороший способ познакомиться с городом😌
- TTATSIANA27 сентября 2025Отличная экскурсия, много чего посмотрели, спасибо Екатерине за ее сопровождение! Рекомендуем! Однозначно стоило того👍
- ТТатьяна22 сентября 2025Когда у тебя 5 часов на Барселону, экскурсия на великах это супер возможность посмотреть все топовые места! Крутили педали и радовались! Вел гид Дани, все круто!
- DDenis17 сентября 2025Вариативно, нескучно, познавательно). Спасибо Саша 🙏
