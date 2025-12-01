читать дальше

при этом не перегружает цифрами и датами 😊 Благодаря ему, мы по-новому посмотрели на Барселону. Он показал самые интересные места, помогал во всём, отвечал на любые вопросы и рассказывал легко и живо.



Дал классные рекомендации по ресторанам, магазинам и местам, куда стоит заглянуть🍷🥂



Если приедем ещё раз, выберем только его. Рекомендуем на 1000% ✨



P.s а еще он отличный фотограф 😌