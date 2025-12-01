Мои заказы

Найдено 9 экскурсий в категории «Картинг» в Барселоне на русском языке, цены от €22, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Барселоне - на велосипеде
На велосипеде
2.5 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
По Барселоне - на велосипеде
Увидеть более 20 достопримечательностей на групповой велоэкскурсии
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€22 за человека
Обзорная Барселона: детская версия
Пешая
2 часа
319 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Обзорная Барселона: детская версия
Познакомьте детей с Барселоной через волшебные истории и загадочные места. Идеально для юных путешественников
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Самый лучший день в Барселоне
Пешая
9 часов
14 отзывов
Билеты
Самый лучший день в Барселоне
Познакомьтесь с Барселоной через призму её истории и культуры. Уникальные места, вкусная еда и потрясающие виды ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 20 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
Пешая
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
Захватывающее шестичасовое приключение в знаменитых городских локациях
Начало: В районе метро Arc de Triumf
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от €267 за всё до 6 чел.
Барселона за 1 день
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Барселона на велосипеде: от готики до современности
На велосипеде
3 часа
-
5%
83 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро liceo
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от €78€82 за всё до 6 чел.
Неизведанная Барселона на автомобиле
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€440 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
Пешая
4 часа
-
10%
186 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€176€195 за всё до 6 чел.
Картинг мирового уровня в Барселоне
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Картинг мирового уровня в Барселоне
Принять участие в гоночных сессиях на любимых трассах пилотов Формулы-1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €510 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 декабря 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Прекрасная экскурсия! Интересная история города!
  • D
    Dercho
    23 ноября 2025
    Барселона за 1 день
    Спасибо Александру за познавательно-ознакомительную экскурсию.
    Приедем ещё и обязательно обратимся к нему
    Спасибо Александру за познавательно-ознакомительную экскурсию
  • Е
    Екатерина
    14 ноября 2025
    Барселона за 1 день
    Александр отличный гид!!!

    Это была не экскурсия, а настоящая прогулка с другом, который знает про город, историю и архитектуру всё, но
    читать дальше

    при этом не перегружает цифрами и датами 😊 Благодаря ему, мы по-новому посмотрели на Барселону. Он показал самые интересные места, помогал во всём, отвечал на любые вопросы и рассказывал легко и живо.

    Дал классные рекомендации по ресторанам, магазинам и местам, куда стоит заглянуть🍷🥂

    Если приедем ещё раз, выберем только его. Рекомендуем на 1000% ✨

    P.s а еще он отличный фотограф 😌

    Александр отличный гид!!!
  • М
    Марианна
    3 ноября 2025
    Обзорная Барселона: детская версия
    Очень интересно, познавательно, увлекательно. Первая экскурсия, которую дочь 8 лет слушала. Взрослые тоже остались в восторге. Рекомендуем.
    Очень интересно, познавательно, увлекательно. Первая экскурсия, которую дочь 8 лет слушала. Взрослые тоже остались в восторге. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    30 октября 2025
    Обзорная Барселона: детская версия
    Очень хорошая экскурсия. Моя дочь в восторге. Рекомендуем!
  • С
    Снежана
    29 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Спасибо большое Марине за экскурсию и сопровождение по Барселоне! Мы компанией очень весело и продуктивно провели время!!! Повезло с погодой! Отличные виды: Саграда Фамилии, Триумфальной арки, дом Мила, Бальо… Все велосипеды работали исправно и были оснащены водой, организаторы тура позаботились!
    Спасибо большое Марине за экскурсию и сопровождение по Барселоне! Мы компанией очень весело и продуктивно провели время!!! Повезло с погодой! Отличные виды: Саграда Фамилии, Триумфальной арки, дом Мила, Бальо… Все велосипеды работали исправно и были оснащены водой, организаторы тура позаботились!
  • Т
    Татьяна
    28 октября 2025
    Обзорная Барселона: детская версия
    Благодарим Евгения за интересную экскурсию по старому городу, наполненную легендами и интересными фактами! Понравилось даже 4х летней дочке:)
    Благодарим Евгения за интересную экскурсию по старому городу, наполненную легендами и интересными фактами! Понравилось даже 4х летней дочке:)
  • В
    Владимир
    28 октября 2025
    Обзорная Барселона: детская версия
    Очень рекомендую любые экскурсии, которые вы решите попробовать в Барселоне брать именно у Евгения!
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2025
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Прекрасная экскурсия, которую Александр немного изменил для нашего удобства!!! Получилось очень удачно - 1.5 часа пешком по Готическому кварталу и
    читать дальше

    остальное время на велосипедах. Очень легко передвигаться на велосипедах, много для них дорожек в городе. Всем рекомендую - пешком так много невозможно обойти. Мы были впервые в Барселоне и это отличная экскурсия для знакомства с городом.

    Прекрасная экскурсия, которую Александр немного изменил для нашего удобства!!! Получилось очень удачно - 1.5 часа пешком по Готическому кварталу и остальное время на велосипедах. Очень легко передвигаться на велосипедах, много для них дорожек в городе. Всем рекомендую - пешком так много невозможно обойти. Мы были впервые в Барселоне и это отличная экскурсия для знакомства с городом.
  • Т
    Татьяна
    20 октября 2025
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Мне очень понравилась велосипедная экскурсия с Александром!
    Маршрут был продуман с учётом моих пожеланий. Получила массу удовольствия и интересной информации! Ведь
    читать дальше

    Александр до сих пор преподаёт историю. Владеет глубокими знаниями по этому предмету, поэтому экскурсия проходила очень увлекательно!
    Александр - интеллигентный, внимательный, умный гид!
    Однозначно рекомендую всем, кто ещё не определился с экскурсоводом.
    Не пожалеете, точно!

  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    Барселона за 1 день
    Александр отличный экскурсовод, профессионал своего дела, легко идёт на контакт. За экскурсию мы успели увидеть много интересных мест Барселоны: шедевры
    читать дальше

    Гауди, Монтжуик, Саграда Фамилия и другие исторические места. Рекомендуем всем тем, кто хочет познакомиться с городом. Вы не пожалеете, это так увлекательно и познавательно.

  • M
    Marta
    11 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Было здорово, получила большое удовольствие. Экскурсия на английском.
    Было здорово, получила большое удовольствие. Экскурсия на английском.
  • T
    Tatiana
    11 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Марина классный гид, всегда на стороже, когда мы на велосипедах! Спасибо ей громадное! Экскурсия прошла весело и энергично с прекрасными видами на Барселону!
    Марина классный гид, всегда на стороже, когда мы на велосипедах! Спасибо ей громадное! Экскурсия прошла весело и энергично с прекрасными видами на Барселону!
  • Т
    Тимур
    11 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Рекомендуем данную мини вело экскурсию. Это лучше чем пешая т. к экономите время и силы и лучше чем экскурсионный автобус, т. к. веселей и дешевле + сразу экскурсия с пояснениями. Короче не пожалели что выбрали вело экскурсию.
  • V
    Valerie
    5 октября 2025
    Обзорная Барселона: детская версия
    Полностью поддерживаю все комментарии. Очень хорошая экскурсия и экскурсовод. Большое спасибо, Евгений!
  • A
    Andrey
    4 октября 2025
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Александру спасибо огромное, он реально крутой. Экскурсия огонь, не первый раз в Барсе, но столько нового и интересного, более того
    читать дальше

    - совместили пешую и вело экскурсии. Его маршруты и личные рекомендации, где покушать, что попробовать и куда сходить, лично нам, были жизненно) необходимы, когда у тебя совсем немного времени в Барселоне. От мужской части нашего семейства - огромная благодарность и рекомендации всем тем, кому интересна туристическая Барселона и не только!

    Александру спасибо огромное, он реально крутой. Экскурсия огонь, не первый раз в Барсе, но столько нового и интересного, более того - совместили пешую и вело экскурсии. Его маршруты и личные рекомендации, где покушать, что попробовать и куда сходить, лично нам, были жизненно) необходимы, когда у тебя совсем немного времени в Барселоне. От мужской части нашего семейства - огромная благодарность и рекомендации всем тем, кому интересна туристическая Барселона и не только!
  • О
    Ольга
    4 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Очень понравилась экскурссия. Благодаря нашему гиду, активно и познавательно правили время. Прогулка на велосипеде - хороший способ познакомиться с городом😌
  • T
    TATSIANA
    27 сентября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Отличная экскурсия, много чего посмотрели, спасибо Екатерине за ее сопровождение! Рекомендуем! Однозначно стоило того👍
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Когда у тебя 5 часов на Барселону, экскурсия на великах это супер возможность посмотреть все топовые места! Крутили педали и радовались! Вел гид Дани, все круто!
  • D
    Denis
    17 сентября 2025
    Барселона за 1 день
    Вариативно, нескучно, познавательно). Спасибо Саша 🙏

