Алексей К. проводит ещё 3 экскурсии

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Знакомство с ночной жизнью одного из главных мировых центров отдыха и развлечений. Вы познакомитесь с необычными и аутентичными барами, где подают уникальные коктейли. Насладитесь самыми вкусными напитками в жизни, которые были созданы талантливыми барменами. Прогуляйтесь по колоритному району Эль Борн и Готическому кварталу. Попробуйте влиться в шумную ночную жизнь Барселоны и завести новых друзей! 5 2 отзыва

Алексей Ваш гид в Барселоне Задать вопрос Групповая экскурсия €120 за человека 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии По вечерам концептуальные бары Барселоны открывают свои двери для путешественников и туристов. Там Вы сможете насладиться удивительно вкусными коктейлями от талантливых барменов и завести новых друзей. На прогулке Вы посетите самые аутентичные места города, которые предложат вам лучшие коктейли, которые вы когда-либо пробовали. Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие "шедевры" от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке. А по пути из одного бара в другой вы узнаете несколько любопытных фактов о двух районах Старого города Барселоны - художественном районе Эль Борн и древнем Готическом квартале. Вы пройдете через лучшие бары столицы Каталонии, каждый из которых предложит Вам всё самое лучшее! Все бары нашего маршрута находятся в Старом городе, поэтому пересекая атмосферный район Эль Борн вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь 14-го века, которая никого не оставит равнодушным. Ну а последний бар нашего маршрута находится в аутентичном Готическом квартале, и по пути к нему вы увидите некоторые объекты исторического центра Барселоны.

понедельник, среда, воскресенье в 20:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Все напитки и еда оплачиваются дополнительно Где начинаем и завершаем? Начало: Пасео дель Борн Завершение: Placa Real Когда и сколько длится? Когда: понедельник, среда, воскресенье в 20:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.