Алексей К. проводит ещё 3 экскурсии

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Коктейль Барселона

Алексей К.
Алексей К. – Гид из Барселоны
Знакомство с ночной жизнью одного из главных мировых центров отдыха и развлечений.

Вы познакомитесь с необычными и аутентичными барами, где подают уникальные коктейли.

Насладитесь самыми вкусными напитками в жизни, которые были созданы талантливыми барменами.

Прогуляйтесь по колоритному району Эль Борн и Готическому кварталу.

Попробуйте влиться в шумную ночную жизнь Барселоны и завести новых друзей!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €75 за человека

    Заказать экскурсию
Коктейль Барселона
Коктейль Барселона
По вечерам концептуальные бары 🍹 Барселоны открывают свои двери для путешественников и туристов. Там Вы сможете насладиться удивительно вкусными коктейлями от талантливых барменов и завести новых друзей. На прогулке 👣 Вы посетите самые аутентичные места города, которые предложат вам лучшие коктейли, которые вы когда-либо пробовали. Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие "шедевры" от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке.
А по пути из одного бара в другой вы узнаете несколько любопытных фактов о двух районах Старого города Барселоны - художественном районе Эль Борн и древнем Готическом квартале. Вы пройдете через лучшие бары столицы ⭐️ Каталонии, каждый из которых предложит Вам всё самое лучшее!
Все бары нашего маршрута находятся в Старом городе, поэтому пересекая атмосферный район Эль Борн вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь ⛪ 14-го века, которая никого не оставит равнодушным. Ну а последний бар нашего маршрута находится в аутентичном Готическом квартале, и по пути к нему вы увидите некоторые объекты исторического центра Барселоны.
Что входит
  • Один коктейль каждому гостю в первом баре маршрута
Что не входит
  • Дополнительные напитки и еда оплачиваются отдельно
Начало
🚩 Paseo del Born
Место завершения
🏁 Placa Real
Коктейль Барселона
Коктейль Барселона
Коктейль Барселона
Коктейль Барселона
Коктейль Барселона
Коктейль Барселона
Коктейль Барселона
Коктейль Барселона
Коктейль Барселона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей К.
Алексей К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Алексей К. проводит ещё 3 экскурсии

Уникальные бары Барселоны
65
3 часа
Уникальные бары Барселоны
6 отзывов
Прогулка по тапас-барам Барселоны
70
3 часа
Прогулка по тапас-барам Барселоны
3 отзыва
Триумфальная Барселона. Район Эль Борн
32
2 часа
Триумфальная Барселона. Район Эль Борн

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва