Алексей К. проводит ещё 3 экскурсии

По вечерам концептуальные бары 🍹 Барселоны открывают свои двери для путешественников и туристов. Там Вы сможете насладиться удивительно вкусными коктейлями от талантливых барменов и завести новых друзей. На прогулке 👣 Вы посетите самые аутентичные места города, которые предложат вам лучшие коктейли, которые вы когда-либо пробовали. Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие "шедевры" от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке.

А по пути из одного бара в другой вы узнаете несколько любопытных фактов о двух районах Старого города Барселоны - художественном районе Эль Борн и древнем Готическом квартале. Вы пройдете через лучшие бары столицы ⭐️ Каталонии, каждый из которых предложит Вам всё самое лучшее!

Все бары нашего маршрута находятся в Старом городе, поэтому пересекая атмосферный район Эль Борн вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь ⛪ 14-го века, которая никого не оставит равнодушным. Ну а последний бар нашего маршрута находится в аутентичном Готическом квартале, и по пути к нему вы увидите некоторые объекты исторического центра Барселоны.