Алексей К. проводит ещё 3 экскурсии

Знакомство с ночной жизнью одного из главных мировых центров отдыха и развлечений. Вы познакомитесь с необычными и аутентичными барами, где подают уникальные коктейли. Насладитесь самыми вкусными напитками в жизни, которые были созданы талантливыми барменами. Прогуляйтесь по колоритному району Эль Борн и Готическому кварталу. Попробуйте влиться в шумную ночную жизнь Барселоны и завести новых друзей!
Описание экскурсииПо вечерам концептуальные бары Барселоны открывают свои двери для путешественников и туристов. Там Вы сможете насладиться удивительно вкусными коктейлями от талантливых барменов и завести новых друзей. На прогулке Вы посетите самые аутентичные места города, которые предложат вам лучшие коктейли, которые вы когда-либо пробовали. Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие "шедевры" от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке. А по пути из одного бара в другой вы узнаете несколько любопытных фактов о двух районах Старого города Барселоны - художественном районе Эль Борн и древнем Готическом квартале. Вы пройдете через лучшие бары столицы Каталонии, каждый из которых предложит Вам всё самое лучшее! Все бары нашего маршрута находятся в Старом городе, поэтому пересекая атмосферный район Эль Борн вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь 14-го века, которая никого не оставит равнодушным. Ну а последний бар нашего маршрута находится в аутентичном Готическом квартале, и по пути к нему вы увидите некоторые объекты исторического центра Барселоны.
понедельник, среда, воскресенье в 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Все напитки и еда оплачиваются дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пасео дель Борн
Завершение: Placa Real
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда, воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень понравились выбранные Алексеем бары. Каждое место аутентичное с качественными напитками. Было весело!!
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