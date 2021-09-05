Ludmila проводит ещё 6 экскурсий

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Барселоне особенно благоприятна для вечерних прогулок. В октябре и апреле также можно насладиться атмосферой, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, бары сохраняют свою атмосферу, но улицы могут быть менее оживленными.

Барселона оживает вечером, когда исторические бары наполняются духом творчества и общения. Участники экскурсии смогут прогуляться по закоулкам старых кварталов, узнать истории о художниках и интеллектуалах, попробовать уникальные коктейли и познакомиться с лучшими барменами города. Это возможность почувствовать себя частью барной культуры Барселоны, узнать секреты приготовления напитков и насладиться атмосферой, где шейкеры и разговоры создают неповторимую гармонию

Описание экскурсии

Погружение в ночную жизнь Барселоны

Приготовьтесь вдохнуть полной грудью дух барной жизни Барселоны с привкусом вермута и оливок. Я проведу вас по историческим барам, которые к вечеру наполняются особой атмосферой: шейкеры зависают в воздухе, смешиваются ликеры и не смолкают разговоры посетителей. За один вечер вы познакомитесь с лучшими барменами Барселоны, которые выигрывают международные конкурсы по приготовлению коктейлей и каждый день изобретают новые напитки, а общение с ними зачастую заменяет сеанс у психолога. А еще я раскрою рецепты фирменных коктейлей и расскажу об авторских ингредиентах, которые способы превратить любой напиток в произведение барного искусства.

Вечер по-каталонски: открыть лучшие бары города!

Подобно молодому Пикассо, мы прогуляемся от баров Раваля до модных заведений Готического квартала. По дороге я поделюсь легендами о ночных жителях Барселоны, любителях абсента и знаменитых художниках. Мы заглянем в бар, где в 19 веке собиралась главные интеллектуалы Барселоны, и поговорим об их новаторских идеях. Наведаемся в культовый бар Борна, в котором разноцветные колбы и дистилляторы создают атмосферу лаборатории. А затем отправимся в аутентичный моряцкий бар, чтобы насладиться духом позапрошлого столетия, национальной розовой кавой и морским бризом.

Организационные детали