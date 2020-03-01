Ludmila проводит ещё 6 экскурсий

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  4. Барселона навеселе: прогулка по историческим барам

Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей

Ludmila
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Ludmila – ваш гид
Бары Барселоны — особая часть городской культуры, которая к вечеру оживает и предстает во всей красе.

Вместе со мной вы пройдете по закоулкам старых кварталов, услышите легенды о художниках, интеллектуалах и любителях абсента, познакомитесь с лучшими барменами города и непременно попробуете их авторские коктейли.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча у площади Каталонии
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Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам

Что вас ожидает

Погружение в ночную жизнь Барселоны
Приготовьтесь вдохнуть полной грудью дух барной жизни Барселоны с привкусом вермута и оливок. Я проведу вас по историческим барам, которые к вечеру наполняются особой атмосферой: шейкеры зависают в воздухе, смешиваются ликеры и не смолкают разговоры посетителей. За один вечер вы познакомитесь с лучшими барменами Барселоны, которые выигрывают международные конкурсы по приготовлению коктейлей и каждый день изобретают новые напитки, а общение с ними зачастую заменяет сеанс у психолога. А еще я раскрою рецепты фирменных коктейлей и расскажу об авторских ингредиентах, которые способы превратить любой напиток в произведение барного искусства.

Вечер по-каталонски: открыть лучшие бары города!
Подобно молодому Пикассо, мы прогуляемся от баров Раваля до модных заведений Готического квартала. По дороге я поделюсь легендами о ночных жителях Барселоны, любителях абсента и знаменитых художниках. Мы заглянем в бар, где в 19 веке собиралась главные интеллектуалы Барселоны, и поговорим об их новаторских идеях. Наведаемся в культовый бар Борна, в котором разноцветные колбы и дистилляторы создают атмосферу лаборатории. А затем отправимся в аутентичный моряцкий бар, чтобы насладиться духом позапрошлого столетия, национальной розовой кавой и морским бризом.

Организационные детали

  • Коктейли в барах оплачиваются отдельно, других дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Прогулка рассчитана на путешественников старше 18 лет.
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ludmila
Ludmila
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенес множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
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Ludmila проводит ещё 6 экскурсий

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Гей-БарселонаГей-БарселонаГей-Барселона
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