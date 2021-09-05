Ludmila проводит ещё 6 экскурсий

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Барселона навеселе: прогулка по историческим барам

Исследуйте ночную жизнь Барселоны, погружаясь в атмосферу старинных баров и наслаждаясь авторскими коктейлями в компании лучших барменов
Барселона оживает вечером, когда исторические бары наполняются духом творчества и общения.

Участники экскурсии смогут прогуляться по закоулкам старых кварталов, узнать истории о художниках и интеллектуалах, попробовать уникальные коктейли и познакомиться с лучшими барменами города.

Это возможность почувствовать себя частью барной культуры Барселоны, узнать секреты приготовления напитков и насладиться атмосферой, где шейкеры и разговоры создают неповторимую гармонию
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍹 Авторские коктейли от лучших барменов
  • 🎨 Легенды о художниках и интеллектуалах
  • 🏛️ Исторические бары и их уникальная атмосфера
  • 👥 Общение с барменами и местными жителями
  • 🌌 Погружение в ночную жизнь Барселоны

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Барселоне особенно благоприятна для вечерних прогулок. В октябре и апреле также можно насладиться атмосферой, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, бары сохраняют свою атмосферу, но улицы могут быть менее оживленными.
Сейчас август — это идеальное время.
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам

Что можно увидеть

  • Бары Раваля
  • Готический квартал
  • Бар Борна

Описание экскурсии

Погружение в ночную жизнь Барселоны

Приготовьтесь вдохнуть полной грудью дух барной жизни Барселоны с привкусом вермута и оливок. Я проведу вас по историческим барам, которые к вечеру наполняются особой атмосферой: шейкеры зависают в воздухе, смешиваются ликеры и не смолкают разговоры посетителей. За один вечер вы познакомитесь с лучшими барменами Барселоны, которые выигрывают международные конкурсы по приготовлению коктейлей и каждый день изобретают новые напитки, а общение с ними зачастую заменяет сеанс у психолога. А еще я раскрою рецепты фирменных коктейлей и расскажу об авторских ингредиентах, которые способы превратить любой напиток в произведение барного искусства.

Вечер по-каталонски: открыть лучшие бары города!

Подобно молодому Пикассо, мы прогуляемся от баров Раваля до модных заведений Готического квартала. По дороге я поделюсь легендами о ночных жителях Барселоны, любителях абсента и знаменитых художниках. Мы заглянем в бар, где в 19 веке собиралась главные интеллектуалы Барселоны, и поговорим об их новаторских идеях. Наведаемся в культовый бар Борна, в котором разноцветные колбы и дистилляторы создают атмосферу лаборатории. А затем отправимся в аутентичный моряцкий бар, чтобы насладиться духом позапрошлого столетия, национальной розовой кавой и морским бризом.

Организационные детали

  • Коктейли в барах оплачиваются отдельно, других дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Прогулка рассчитана на путешественников старше 18 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2411 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях
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Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенёс множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Шикарная экскурсия! Берите, не пожалеете! Людмила умеет удивлять))
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