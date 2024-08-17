По вечерам концептуальные бары Барселоны открывают свои двери для местных жителей и путешественников. Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие коктейли от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке. Присоединяйтесь!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Все бары, которые я включил в программу, находятся в Старом городе, поэтому, пересекая атмосферный район Эль Борн, вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь 14 века, которая никого не оставит равнодушным. По пути я расскажу любопытные факты о Старом городе и его достопримечательностях. Ну а финальный бар на нашем маршруте находится в аутентичном Готическом квартале, и по пути к нему вы увидите некоторые объекты исторического центра Барселоны.

Кому подойдёт экскурсия

Эта программа ориентирована на участников старше 18 лет. Она понравится всем, кто любит вкусные коктейли и хочет удивить себя чем-то новым и необычным.

Организационные детали