По вечерам концептуальные бары Барселоны открывают свои двери для местных жителей и путешественников.
Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие коктейли от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке. Присоединяйтесь!
Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие коктейли от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке. Присоединяйтесь!
Описание экскурсии
Все бары, которые я включил в программу, находятся в Старом городе, поэтому, пересекая атмосферный район Эль Борн, вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь 14 века, которая никого не оставит равнодушным. По пути я расскажу любопытные факты о Старом городе и его достопримечательностях. Ну а финальный бар на нашем маршруте находится в аутентичном Готическом квартале, и по пути к нему вы увидите некоторые объекты исторического центра Барселоны.
Кому подойдёт экскурсия
Эта программа ориентирована на участников старше 18 лет. Она понравится всем, кто любит вкусные коктейли и хочет удивить себя чем-то новым и необычным.
Организационные детали
- За вечер мы посетим минимум 3 коктейльных бара
- Все заказываемые напитки оплачиваются отдельно — €6-13 за бокал
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около старого рынка Эль Борн
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 159 туристов
Меня зовут Алексей, и я живу в Барселоне уже около 5 лет. Обожаю музыку, ночную жизнь и искренне радуюсь каждому прожитому дню! Обожаю Испанию и испанскую культуру, готов помочь вам всем, что в моих силах, чтобы ваша поездка стала незабываемой. Добро пожаловать в Барселону!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лучшее решение - совершить прогулку по барам Барселоны 🍸🍹🍷 С Алексеем было легко и комфортно, словно мы дружим всю жизнь!
Рекомендую ❤️
Рекомендую ❤️
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