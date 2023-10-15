Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
По вечерам концептуальные бары Барселоны открывают свои двери для местных жителей и путешественников.
Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие коктейли от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке. Присоединяйтесь!
Удивительные и непостижимые, сладкие и пряные, горящие и опьяняющие коктейли от талантливых миксологов и бартендеров со всего света вы сможете попробовать на нашей вечерней прогулке. Присоединяйтесь!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Все бары, которые я включил в программу, находятся в Старом городе, поэтому, пересекая атмосферный район Эль Борн, вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь 14 века, которая никого не оставит равнодушным. По пути я расскажу любопытные факты о Старом городе и его достопримечательностях. Ну а финальный бар на нашем маршруте находится в аутентичном Готическом квартале, и по пути к нему вы увидите некоторые объекты исторического центра Барселоны.
Кому подойдёт экскурсия
Эта программа ориентирована на участников старше 18 лет. Она понравится всем, кто любит вкусные коктейли и хочет удивить себя чем-то новым и необычным.
Организационные детали
- За вечер мы посетим минимум 3 коктейльных бара
- В стоимость входит коктейль в первом баре. Остальные напитки оплачиваются отдельно (€6-13 за бокал).
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около старого рынка Эль Борн
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 108 туристов
Меня зовут Алексей, и я живу в Барселоне уже около 5 лет. Обожаю музыку, ночную жизнь и искренне радуюсь каждому прожитому дню! Обожаю Испанию и испанскую культуру, готов помочь вам всем, что в моих силах, чтобы ваша поездка стала незабываемой. Добро пожаловать в Барселону!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании