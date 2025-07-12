6 отзывов оставили туристы

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Среди пабов каталонской столицы есть те, которые открылись в начале читать дальше уменьшить XX века, конце XIX века и даже раньше.



Прогулка по аутентичным пабам позволит проникнуться испанской атмосферой и попробовать уникальные напитки и коктейли. По пути вы увидите ночные улицы Готического квартала, шумную Ла Рамбле и старинный район Раваль. Барселона полна старинных баров и ресторанов. Раньше в них проводили вечера великие художники и писатели, а теперь можете побывать и вы.Среди пабов каталонской столицы есть те, которые открылись в начале 5 3 отзыва

Алексей Ваш гид в Барселоне Задать вопрос Групповая экскурсия €120 за человека 5 3 отзыва 🇷🇺 русский 3 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы пройдете по самым аутентичным барам Барселоны, каждый из которых находится в стороне от протоптанных туристических маршрутов, имеет свою любопытную историю и отличается интересным дизайном, об особенностях которого я вам обязательно расскажу. Мы заглянем в старинные богемные пабы, где когда-то проводили вечера Дали и Пикассо, а также необычные бары с вкуснейшими коктейлями и особенной атмосферой. А по пути от бара к бару — вы узнаете несколько любопытных фактов о легендарном Старом городе. Все бары основного маршрута спрятаны в закоулках Старого города, поэтому вы обязательно пройдете по атмосферному Готическому кварталу и увидите главные объекты исторического центра Барселоны. Мы прогуляемся по шумной Ла Рамбле и старинным улицам квартала Раваль, а по пути поговорим об истории города, его знаковых фигурах и главных достопримечательностях. А после прогулки вы сможете остаться в одном из понравившихся баров или продолжить исследовать яркую и насыщенную ночную жизнь прекрасной Барселоны!

по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Все напитки и еда оплачиваются отдельно Где начинаем и завершаем? Начало: Плаца д’Антонио Лопес, 1 Завершение: Rambla del Raval Когда и сколько длится? Когда: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.