6 отзывов оставили туристы

Вы пройдете по самым аутентичным барам Барселоны, каждый из которых находится в стороне от протоптанных туристических маршрутов, имеет свою любопытную историю 📖 и отличается интересным дизайном, об особенностях которого я вам обязательно расскажу. Мы заглянем в старинные богемные пабы, где когда-то проводили вечера Дали и Пикассо, а также необычные бары 🍹 с вкуснейшими коктейлями и особенной атмосферой. А по пути от бара к бару — вы узнаете несколько любопытных фактов о легендарном Старом городе.

Все бары основного маршрута спрятаны в закоулках Старого города, поэтому вы обязательно пройдете по атмосферному Готическому кварталу и увидите главные объекты исторического центра Барселоны. Мы прогуляемся по шумной Ла Рамбле и старинным улицам квартала Раваль, а по пути поговорим об истории города, его знаковых фигурах и главных достопримечательностях 🏛️ после прогулки вы сможете остаться в одном из понравившихся баров или продолжить исследовать яркую и насыщенную ночную жизнь прекрасной Барселоны!