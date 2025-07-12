6 отзывов оставили туристы

Барселона полна старинных баров и ресторанов. Раньше в них проводили вечера великие художники и писатели, а теперь можете побывать и вы.
Среди пабов каталонской столицы есть те, которые открылись в начале
Среди пабов каталонской столицы есть те, которые открылись в начале
Описание экскурсииВы пройдете по самым аутентичным барам Барселоны, каждый из которых находится в стороне от протоптанных туристических маршрутов, имеет свою любопытную историю и отличается интересным дизайном, об особенностях которого я вам обязательно расскажу. Мы заглянем в старинные богемные пабы, где когда-то проводили вечера Дали и Пикассо, а также необычные бары с вкуснейшими коктейлями и особенной атмосферой. А по пути от бара к бару — вы узнаете несколько любопытных фактов о легендарном Старом городе. Все бары основного маршрута спрятаны в закоулках Старого города, поэтому вы обязательно пройдете по атмосферному Готическому кварталу и увидите главные объекты исторического центра Барселоны. Мы прогуляемся по шумной Ла Рамбле и старинным улицам квартала Раваль, а по пути поговорим об истории города, его знаковых фигурах и главных достопримечательностях. А после прогулки вы сможете остаться в одном из понравившихся баров или продолжить исследовать яркую и насыщенную ночную жизнь прекрасной Барселоны!
по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Все напитки и еда оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Плаца д’Антонио Лопес, 1
Завершение: Rambla del Raval
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Все знают о гастрономических турах и экскурсиях, но вечер в компании гида Алексей, это не про забег по барам Барселоны, это погружение в настроение Барселоны через её удивительные бары)) И бары действительно удивительные, отличный алкоголь, вкуснейшие коктейли🍸🍹, аутентичная атмосфера)) Но главное, это компания в этой прогулке, Алексей создал самое невероятное настроение за все время пребывания в Барселоне 🔥🔥🔥
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О
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алексею. Было легко и непринужденно. Все напитки и бары выбраны со вкусом. Вечерняя Барселона прекрасна. Очень понравились светильники Гауди, вид на ночной город с высоты и кот:)
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A
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