6 отзывов оставили туристы

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Уникальные бары Барселоны

5
6 отзывов
Алексей К.
Алексей К. – Гид из Барселоны
Барселона полна старинных баров и ресторанов.

Раньше в них проводили вечера великие художники и писатели, а теперь можете побывать и вы.

Среди пабов каталонской столицы ⭐️ есть те, которые открылись в начале XX века, конце XIX века и даже раньше.

Прогулка 👣 по аутентичным пабам позволит проникнуться испанской атмосферой и попробовать уникальные напитки и коктейли.

По пути вы увидите ночные улицы Готического квартала, шумную Ла Рамбле и старинный район Раваль.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €65 за человека

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Уникальные бары Барселоны
Уникальные бары Барселоны
Вы пройдете по самым аутентичным барам Барселоны, каждый из которых находится в стороне от протоптанных туристических маршрутов, имеет свою любопытную историю 📖 и отличается интересным дизайном, об особенностях которого я вам обязательно расскажу. Мы заглянем в старинные богемные пабы, где когда-то проводили вечера Дали и Пикассо, а также необычные бары 🍹 с вкуснейшими коктейлями и особенной атмосферой. А по пути от бара к бару — вы узнаете несколько любопытных фактов о легендарном Старом городе.
Все бары основного маршрута спрятаны в закоулках Старого города, поэтому вы обязательно пройдете по атмосферному Готическому кварталу и увидите главные объекты исторического центра Барселоны. Мы прогуляемся по шумной Ла Рамбле и старинным улицам квартала Раваль, а по пути поговорим об истории города, его знаковых фигурах и главных достопримечательностях 🏛️ после прогулки вы сможете остаться в одном из понравившихся баров или продолжить исследовать яркую и насыщенную ночную жизнь прекрасной Барселоны!
Что входит
  • Услуги гида
  • Приветственный напиток в первом баре маршрута
Что не входит
  • Все дополнительные напитки и еда оплачиваются отдельно
Начало
🚩 Placa d'Antonio Lopez, 1
Место завершения
🏁 Rambla del Raval
Уникальные бары Барселоны
Уникальные бары Барселоны
Уникальные бары Барселоны
Уникальные бары Барселоны
Уникальные бары Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей К.
Алексей К.
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6 отзывов оставили туристы

Алексей К. проводит ещё 3 экскурсии

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