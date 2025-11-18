Увлекательное путешествие на гору Монтсеррат, где среди скал удивительной формы в старинном бенедектинском монастыре хранится статуя покровительницы Каталонии, Черная Мадонна, «Ла Моренета» и визит в одну из каталонских виноделен, погружение в историю виноделия, знакомство с производством, дегустация вин, сыров и оливкового масла.
Описание экскурсии
Путешествие на гору Монтсеррат
Откройте для себя удивительное путешествие на гору Монтсеррат, где среди величественных скал расположился старинный бенедиктинский монастырь. Это место является хранителем статуи покровительницы Каталонии — Черной Мадонны, более известной как «Ла Моренета». Здесь вы сможете насладиться не только великолепием природы, но и погрузиться в атмосферу духовности и истории.
Визит в каталонские винодельни
Погружение в мир каталонского виноделия не оставит вас равнодушными. Вы посетите одну из местных виноделен, где сможете:
- Узнать об истории виноделия в этом регионе;
- Познакомиться с процессом производства вина;
- Дегустировать разнообразные вина, сыры и оливковое масло.
Каждый шаг по этому пути откроет вам богатство традиций и вкусов, которые предлагает Каталония. Приятные моменты, полученные во время путешествия, останутся с вами надолго.
в любой день недели
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Монтсеррат
- Монастырь Монтсеррат
Что включено
- Транспорт
- Гид
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от вашего отеля
Завершение: Ваш отель или удобное для вас место в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день недели
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
