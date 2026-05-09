Поднимитесь на волшебную гору Монтсеррат — священное место Каталонии, где более тысячи лет люди просят Деву Марию о чудесах. Вас ждут головокружительные виды, тайны Святой пещеры и встреча с образом Монтсерратской Девы. Считается, что здесь исполняются самые сокровенные желания.
Описание экскурсииПуть к волшебной горе Более тысячи лет каталонцы поднимаются на гору Монтсеррат, чтобы обратиться к своей покровительнице — Деве Марии. К ней за помощью приходили короли, рыцари, политики и даже известные футболисты. Мы встретимся на площади Испании и отправимся на поезде к местечку Монтистроль, а затем поднимемся по зубчатой железной дороге. Этот подъём подарит незабываемые виды на каталонские горы и море облаков. Святая пещера и тайны горы Перед посещением храма мы спустимся в Святую пещеру — место, где в IX веке был найден чудотворный образ Девы. Уникальная тропа, украшенная памятниками и арками, приведёт нас к святыне. Вы услышите легенды о «распиленной горе», её загадочных жителях и древних тайнах. Я расскажу, почему Деву называют «Чёрной» и как она появилась на этой магической горе. Встреча с чудом Финалом экскурсии станет посещение храма и монастыря, где хранится священный образ Девы Монтсерратской. Здесь вы сможете прикоснуться к святыне, загадать желание и поставить свечу в одном из красивейших храмов Каталонии. Мы поговорим о монахах‑бенедиктинцах, охранниках Девы, и о том, почему Деву боялся Франко и ненавидел Наполеон. Перед возвращением обязательно заглянем к местным фермерам, чтобы попробовать монтсерратский сыр, творог и мёд. Важная информация:
- Вход к Деве: осуществляется по билетам, которые необходимо приобрести заранее. Стоимость — 11 €.
- Хор мальчиков: билеты продаются онлайн. Хор выступает в храме ежедневно, кроме суббот, зимних и летних каникул.
- Проезд: билеты на поезд мы покупаем вместе перед началом экскурсии. Стоимость билета до храма и обратно — 27,30 €, билет приобретается также для гида.
- Обед: экскурсия продолжительная, поэтому можно сделать паузу на обед. Оптимальный вариант — буфет с блюдами, вином, фруктами, десертами и мороженым за 21 €. Также на горе есть кафе для кофе‑паузы и лёгкого перекуса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Монтсеррат
- Площадь Испании
- Посёлок Монтистроль
- Зубчатая железная дорога «Кремайера»
- Святая пещера
- Храм Монтсерратской Девы
- Монастырь Монтсеррат
- Рынок фермеров
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Билеты на поезд (до храма и обратно 27, 30 €, билет приобретается в том числе и для гида)
- Входные билеты на Хор мальчиков
- Вход к Деве (11 €)
- Обед
Место начала и завершения?
Площадь Испании
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€199 за экскурсию