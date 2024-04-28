Монастырь Монтсеррат – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь Монтсеррат» в Барселоне на русском языке, цены от €188. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монтсеррат и Крипта Гюэль
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Путешествие к святыням горы Монсеррат
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие к святыням горы Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 2 чел.
Поездка в Монсеррат
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Монсеррат
Начало: Barcelona, Plaza España
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
188 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    28 апреля 2024
    Монтсеррат и Крипта Гюэль
    Очень понравилась экскурсия, гид Александр рассказал много интересных историй из жизни монастыря, решили поехать с ним на следующую экскурсию в музей Дали
  • T
    Tetiana
    20 сентября 2023
    Путешествие к святыням горы Монсеррат
    Монсеррат это место духовной силы, там все пропитано историей появления "Черной Мадонны". Восторженно прослушали хор мальчиков - воспитанников монастыря. Очень
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    повезло с гидом Валерием. У нас была с ним индивидуальная экскурсия. Он забрал нас из отеля и заботливо занимался. Глубокие профессиональные качества, душевное тепло, доброжелательность, харизма нашего гида оставила незабываемые эмоции и память на долгие годы. Он заразил нас своей любовью к одному из лучших городов. Спасибо Вам Валерий!

  • Л
    Лена
    7 мая 2023
    Монсеррат - место, где исполняются желания
    Прекрасная организация, очаровательная Ирочка и замечательная экскурсия. От красоты и чистоты места захватывает дух. Спасибо сердечное.
  • O
    Odincovo
    28 ноября 2022
    Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлое
    Очень благодарны Анне за экскурсию. Все прошло интересно и налегке. Отдельное спасибо за красивые фото и видео.
  • И
    Ирина
    29 августа 2021
    Монсеррат - место, где исполняются желания
    Нам повезло попасть на экскурсию с Ириной и повезло поехать на Монсеррат в постковидное время когда было совсем немного туристов,
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    это был чудесный незабываемый день! Огромное спасибо гиду за интересную экскурсию, профессионализм и помощь она помогла поддерживала разговоры на самые разные темы, очень эрудированный человек и комфортный в общении, мы узнали очень много нового об Испании и жизни в Испании, хоть мы обьездили всю страну и думали что все знаем. Я очень рекомендую Ирину, нам было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Монастырь Монтсеррат»

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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Монастырь Монтсеррат" можно забронировать 3 экскурсии от 188 до 330. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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