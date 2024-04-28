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это был чудесный незабываемый день! Огромное спасибо гиду за интересную экскурсию, профессионализм и помощь она помогла поддерживала разговоры на самые разные темы, очень эрудированный человек и комфортный в общении, мы узнали очень много нового об Испании и жизни в Испании, хоть мы обьездили всю страну и думали что все знаем. Я очень рекомендую Ирину, нам было очень интересно!