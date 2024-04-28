1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к святыням горы Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Монсеррат
Начало: Barcelona, Plaza España
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€188 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей28 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, гид Александр рассказал много интересных историй из жизни монастыря, решили поехать с ним на следующую экскурсию в музей Дали
- TTetiana20 сентября 2023Монсеррат это место духовной силы, там все пропитано историей появления "Черной Мадонны". Восторженно прослушали хор мальчиков - воспитанников монастыря. Очень
- ЛЛена7 мая 2023Монсеррат - место, где исполняются желанияПрекрасная организация, очаровательная Ирочка и замечательная экскурсия. От красоты и чистоты места захватывает дух. Спасибо сердечное.
- OOdincovo28 ноября 2022Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлоеОчень благодарны Анне за экскурсию. Все прошло интересно и налегке. Отдельное спасибо за красивые фото и видео.
- ИИрина29 августа 2021Монсеррат - место, где исполняются желанияНам повезло попасть на экскурсию с Ириной и повезло поехать на Монсеррат в постковидное время когда было совсем немного туристов,
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Монастырь Монтсеррат»
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Сейчас в Барселоне в категории "Монастырь Монтсеррат" можно забронировать 3 экскурсии от 188 до 330. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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