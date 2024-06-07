1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
«На поезде мы доедем до станции фуникулёра, затем в необычном вагончике поднимемся на склон горы и далее пешком проделаем путь к вершине»
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
«Еще в девятом веке необычные горы привлекали христианских отшельников»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
«Затем мы отправимся покорять горы, останавливаясь у прохладных источников и наслаждаясь горными панорамами»
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
€80 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
«С горы открывается сказочный завораживающий горный пейзаж с необычными формами скал в виде гигантских острых языков пламени, взметнувшихся к небу, или гигантской перевернутой пилы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€263 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
«Затем вдоль скалы мы пройдем наиболее интересным маршрутом горы Монтсеррат — к Святой пещере, где по легенде и была найдена знаменитая Чёрная Мадонна»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
«Гора Монтсеррат и захватывающие каталонские виды»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
«В трёх километрах от средневекового замка находится Соляная гора»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от €494 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени
Начало: В деревне Aiguafreda
«Вам предстоит подняться в горы с 400 до почти 1100 метров над уровнем моря и преодолеть несколько перевалов»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€160 за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
«Горная тропа начнется буквально за последним домом деревни и уведёт нас к вершине горы Тагаманент»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
«Здесь наше внимание привлечет телевышка в виде олимпийского факела и арена Палау Сан-Жорди, распластавшаяся словно гигантская черепаха на гребне горы Монжуик»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
«Виды с горы Тибидабо, престижные районы, дворец Педральбес: все это и многое другое в сопровождении истории и рассказов о причудах Каталонии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Барселона как на ладони
Знаковые творения Гауди, парк Кольсерола и восхождение на гору Тибидабо на дружеской экскурсии
Начало: на площади Каталонии
«Я покажу самые уютные, тихие тропинки вдали от машин, которые в итоге приведут нас к вершине горы Тибидабо»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €104 за всё до 8 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
Подняться на гору и прикоснуться к чудесам монастыря на экскурсии в мини-группе
Начало: У монастыря Монсеррат
«Монтсеррат, или Распиленная гора»
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€100 за человека
Индивидуальная
4 часа
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
«С горы к морю и обратно на гору — таков маршрут нашей обзорной экскурсии по Барселоне, во время которой вы узнаете истории главных достопримечательностей города и увидите их с неожиданных ракурсов»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
«Гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к святыням горы Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
«Потрясающие по красоте виды и пейзажи, открывающиеся с вершины горы Монсеррат, придают особое величие и грандиозность сакральному месту»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
«Начнём с волшебства — поедем на гору Монтсеррат»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna7 июня 2024Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
- ЕЕлена2 июня 2024Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
- VVeslava20 мая 2024Огромное спасибо, Марина, за прекрасную экскурсию, душевность и профессионализм. Было ощущение, что гуляешь с давно знакомым и близким человеком.
- PPavel18 мая 2024Все прошло великолепно!
- ЕЕлена17 мая 2024Прекрасная эксурсия и отличный гид! Спасибо.
- ННадежда10 мая 2024Евгений нам сегодня показал Барселону с высоты горы Тибидабо). Очень профессионально рассказывает, все структурировано, отвечает на все вопросы. Мы узнали
- ММаксим6 мая 2024Забрались на гору ногами, без фуникулера, под интересный рассказ Людмилы. Спускались чудесной тропой в отсутствие толпы людей и с незабываемым
- ККсения5 мая 2024Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)
- ААнна29 апреля 2024Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили
- ДДиана23 апреля 2024Познавательная экскурсия в красивое место. Горы, солнце, исполнение желаний. Доехали на машине комфортно, загадали желания, поели местных сыры.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Горы»
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