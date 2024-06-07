🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 63 отзыва Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое Начало: На площади Каталонии «На поезде мы доедем до станции фуникулёра, затем в необычном вагончике поднимемся на склон горы и далее пешком проделаем путь к вершине» от € 134 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 26 отзывов В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами Начало: На площади Испании «Еще в девятом веке необычные горы привлекали христианских отшельников» € 184 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой Начало: В деревне Aiguafreda «Затем мы отправимся покорять горы, останавливаясь у прохладных источников и наслаждаясь горными панорамами» € 80 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами «С горы открывается сказочный завораживающий горный пейзаж с необычными формами скал в виде гигантских острых языков пламени, взметнувшихся к небу, или гигантской перевернутой пилы» € 263 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера Начало: на площади Испании «Затем вдоль скалы мы пройдем наиболее интересным маршрутом горы Монтсеррат — к Святой пещере, где по легенде и была найдена знаменитая Чёрная Мадонна» € 196 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 52 отзыва В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами Начало: Passeig de Gracia «Гора Монтсеррат и захватывающие каталонские виды» € 279 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты «В трёх километрах от средневекового замка находится Соляная гора» от € 494 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Древней дорогой Айгвафреда: треккинг Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени Начало: В деревне Aiguafreda «Вам предстоит подняться в горы с 400 до почти 1100 метров над уровнем моря и преодолеть несколько перевалов» € 160 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Треккинг на вершину горы Тагаманент Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии Начало: В деревне Aiguafreda «Горная тропа начнется буквально за последним домом деревни и уведёт нас к вершине горы Тагаманент» € 100 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Монжуик - окно в Барселону Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей Начало: У канатной дороги на гору Монжуик «Здесь наше внимание привлечет телевышка в виде олимпийского факела и арена Палау Сан-Жорди, распластавшаяся словно гигантская черепаха на гребне горы Монжуик» € 187 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Неизведанная Барселона на автомобиле Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо «Виды с горы Тибидабо, престижные районы, дворец Педральбес: все это и многое другое в сопровождении истории и рассказов о причудах Каталонии» € 300 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 12 отзывов Барселона как на ладони Знаковые творения Гауди, парк Кольсерола и восхождение на гору Тибидабо на дружеской экскурсии Начало: на площади Каталонии «Я покажу самые уютные, тихие тропинки вдали от машин, которые в итоге приведут нас к вершине горы Тибидабо» от € 104 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 1 отзыв Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания Подняться на гору и прикоснуться к чудесам монастыря на экскурсии в мини-группе Начало: У монастыря Монсеррат «Монтсеррат, или Распиленная гора» Расписание: ежедневно в 10:15 € 100 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва С горы к морю и обратно на гору на автомобиле Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов «С горы к морю и обратно на гору — таков маршрут нашей обзорной экскурсии по Барселоне, во время которой вы узнаете истории главных достопримечательностей города и увидите их с неожиданных ракурсов» € 240 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Гора Монтсеррат и винный дом Торрес Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии «Гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна» € 390 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Путешествие к святыням горы Монсеррат Начало: Plaça de Catalunya «Потрясающие по красоте виды и пейзажи, открывающиеся с вершины горы Монсеррат, придают особое величие и грандиозность сакральному месту» € 220 за всё до 2 чел.