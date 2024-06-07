Экскурсии к горам Барселоны

Найдено 17 экскурсий в категории «Горы» в Барселоне на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Священная гора Тибидабо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
63 отзыва
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
«На поезде мы доедем до станции фуникулёра, затем в необычном вагончике поднимемся на склон горы и далее пешком проделаем путь к вершине»
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от 134 за всё до 10 чел.
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
«Еще в девятом веке необычные горы привлекали христианских отшельников»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 5 чел.
Экотур в каталонских горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
«Затем мы отправимся покорять горы, останавливаясь у прохладных источников и наслаждаясь горными панорамами»
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
80 за человека
Гора Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
«С горы открывается сказочный завораживающий горный пейзаж с необычными формами скал в виде гигантских острых языков пламени, взметнувшихся к небу, или гигантской перевернутой пилы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
263 за всё до 3 чел.
Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
«Затем вдоль скалы мы пройдем наиболее интересным маршрутом горы Монтсеррат — к Святой пещере, где по легенде и была найдена знаменитая Чёрная Мадонна»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
196 за всё до 4 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
«Гора Монтсеррат и захватывающие каталонские виды»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
279 за всё до 3 чел.
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
«В трёх километрах от средневекового замка находится Соляная гора»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от 494 за всё до 5 чел.
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени
Начало: В деревне Aiguafreda
«Вам предстоит подняться в горы с 400 до почти 1100 метров над уровнем моря и преодолеть несколько перевалов»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
160 за человека
Треккинг на вершину горы Тагаманент
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
«Горная тропа начнется буквально за последним домом деревни и уведёт нас к вершине горы Тагаманент»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
100 за человека
Монжуик - окно в Барселону
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
«Здесь наше внимание привлечет телевышка в виде олимпийского факела и арена Палау Сан-Жорди, распластавшаяся словно гигантская черепаха на гребне горы Монжуик»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
187 за всё до 10 чел.
Неизведанная Барселона на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
«Виды с горы Тибидабо, престижные районы, дворец Педральбес: все это и многое другое в сопровождении истории и рассказов о причудах Каталонии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 3 чел.
Барселона как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Барселона как на ладони
Знаковые творения Гауди, парк Кольсерола и восхождение на гору Тибидабо на дружеской экскурсии
Начало: на площади Каталонии
«Я покажу самые уютные, тихие тропинки вдали от машин, которые в итоге приведут нас к вершине горы Тибидабо»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 104 за всё до 8 чел.
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
Подняться на гору и прикоснуться к чудесам монастыря на экскурсии в мини-группе
Начало: У монастыря Монсеррат
«Монтсеррат, или Распиленная гора»
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
100 за человека
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
«С горы к морю и обратно на гору — таков маршрут нашей обзорной экскурсии по Барселоне, во время которой вы узнаете истории главных достопримечательностей города и увидите их с неожиданных ракурсов»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
240 за всё до 3 чел.
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
«Гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
390 за всё до 6 чел.
Путешествие к святыням горы Монсеррат
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие к святыням горы Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
«Потрясающие по красоте виды и пейзажи, открывающиеся с вершины горы Монсеррат, придают особое величие и грандиозность сакральному месту»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 2 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
«Начнём с волшебства — поедем на гору Монтсеррат»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    7 июня 2024
    Экотур в каталонских горах
    Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
  • V
    Veslava
    20 мая 2024
    Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
    Огромное спасибо, Марина, за прекрасную экскурсию, душевность и профессионализм. Было ощущение, что гуляешь с давно знакомым и близким человеком.
  • P
    Pavel
    18 мая 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Все прошло великолепно!
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Прекрасная эксурсия и отличный гид! Спасибо.
  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Священная гора Тибидабо
    Евгений нам сегодня показал Барселону с высоты горы Тибидабо). Очень профессионально рассказывает, все структурировано, отвечает на все вопросы. Мы узнали
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    и об истории Барселоны, и о храме на горе Тибидабо, и о жизни Гауди - просто очарованы его знаниями. Было интересно и детям, и взрослым. Спасибо большое ❤️

  • М
    Максим
    6 мая 2024
    В Монтсеррат - монастырь у самого неба
    Забрались на гору ногами, без фуникулера, под интересный рассказ Людмилы. Спускались чудесной тропой в отсутствие толпы людей и с незабываемым
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    видом. Только благодаря практичному уму Людмилы удалось вовремя посетить и увидеть нежное пение хора мальчиков, и прикоснуться к статуи Черной Мадонны. Если на Монсеррат, то только с Людмилой!

  • К
    Ксения
    5 мая 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили
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    на поезд. Подъем на гору комфортный, пикник на вершине незабываемый. Друзья, рекомендую экскурсию! Никита, как местный житель, с любовью рассказывает о растениях и животных, встречающихся в горах. О том, как живут в испанской деревне и хранят древние традиции. Отлично подойдет любителям активного отдыха!

    Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а
  • Д
    Диана
    23 апреля 2024
    В Монтсеррат - монастырь у самого неба
    Познавательная экскурсия в красивое место. Горы, солнце, исполнение желаний. Доехали на машине комфортно, загадали желания, поели местных сыры.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Горы»

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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Горы" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 80 до 494. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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