Романтика в Ситжесе возможна в любое время суток! Вы отправитесь на моторном катере вдоль побережья, чтобы насладиться морским простором и прекрасными видами на город.
Без суеты, с бокалом охлаждённого вина и лёгкими закусками проведёте пару часов в приятной компании под музыку и шелест волн. В вечернее время вас ждёт главный подарок — великолепный закат.
Описание водной прогулки
Встреча в порту Ситжеса. На катере проведём короткий инструктаж по безопасности. Наполним вином ваши бокалы — и выйдем в море.
Прогулка вдоль побережья Ситжеса: пройдём вдоль живописных пляжей, бухт, скалистых утесов Гаррафа. Насладимся панорамами города с воды.
Купание в бухте. Можем стать на якорь и искупаться в бирюзовой воде. Напитки, лёгкие закуски, музыка — полный релакс и свобода.
Вечерний бонус — встреча заката в открытом море. Идеальный момент для фото!
Возвращение в порт Cитжеса с красивыми воспоминаниями и отличным настроением.
Обратите внимание: это не экскурсия, а атмосферная морская прогулка. Хотите — поговорим, а хотите — просто наслаждайтесь моментом под музыку, шум волн и бокал вина.
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере Beneteau Antares 8, рассчитанном на группу до 7 чел. На борту: крытая каюта, музыка, напитки, WC, все средства безопасности и спасательные жилеты разных размеров, включая детские
- Трансфер из Барселоны на автомобиле включен в цену. Если вы планируете добраться до порта в Ситжесе самостоятельно, вы можете заказать прогулку по более низкой цене
- Вино и лёгкий испанский тапас (оливки, фрукты) входят в стоимость. Холодильник с прохладительными напитками в вашем распоряжении
- При необходимости можем организовать ресторан после прогулки — детали в переписке
- Можем организовать трансфер на минивэне для компании 5 -7 человек за доплату — €100
- С детьми можно — под ответственность родителей
- На прогулке вас буду сопровождать я — капитан и ненавязчивый собеседник
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Барселоне
Привет! Мы — Михаил и Надежда, организаторы морских прогулок от лица наше компании. Живём в Ситжесе и любим море. Несколько лет встречаем друзей и гостей и просто хороших людей, проводим
