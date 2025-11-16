Мои заказы

Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)

Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте
Романтика в Ситжесе возможна в любое время суток! Вы отправитесь на моторном катере вдоль побережья, чтобы насладиться морским простором и прекрасными видами на город.

Без суеты, с бокалом охлаждённого вина и лёгкими закусками проведёте пару часов в приятной компании под музыку и шелест волн. В вечернее время вас ждёт главный подарок — великолепный закат.
Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)© Михаил
Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)© Михаил
Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)© Михаил

Описание водной прогулки

Встреча в порту Ситжеса. На катере проведём короткий инструктаж по безопасности. Наполним вином ваши бокалы — и выйдем в море.

Прогулка вдоль побережья Ситжеса: пройдём вдоль живописных пляжей, бухт, скалистых утесов Гаррафа. Насладимся панорамами города с воды.

Купание в бухте. Можем стать на якорь и искупаться в бирюзовой воде. Напитки, лёгкие закуски, музыка — полный релакс и свобода.

Вечерний бонус — встреча заката в открытом море. Идеальный момент для фото!

Возвращение в порт Cитжеса с красивыми воспоминаниями и отличным настроением.

Обратите внимание: это не экскурсия, а атмосферная морская прогулка. Хотите — поговорим, а хотите — просто наслаждайтесь моментом под музыку, шум волн и бокал вина.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере Beneteau Antares 8, рассчитанном на группу до 7 чел. На борту: крытая каюта, музыка, напитки, WC, все средства безопасности и спасательные жилеты разных размеров, включая детские
  • Трансфер из Барселоны на автомобиле включен в цену. Если вы планируете добраться до порта в Ситжесе самостоятельно, вы можете заказать прогулку по более низкой цене
  • Вино и лёгкий испанский тапас (оливки, фрукты) входят в стоимость. Холодильник с прохладительными напитками в вашем распоряжении
  • При необходимости можем организовать ресторан после прогулки — детали в переписке
  • Можем организовать трансфер на минивэне для компании 5 -7 человек за доплату — €100
  • С детьми можно — под ответственность родителей
  • На прогулке вас буду сопровождать я — капитан и ненавязчивый собеседник

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Барселоне
Привет! Мы — Михаил и Надежда, организаторы морских прогулок от лица наше компании. Живём в Ситжесе и любим море. Несколько лет встречаем друзей и гостей и просто хороших людей, проводим
читать дальше

морские прогулки по самым красивым уголкам нашего побережья. На борту у нас неформальная атмосфера: музыка, вино, закуски на любой вкус, закат и морской бриз. Без пафоса и скучных лекций — просто классный день или вечер в хорошей компании.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве
Начало: У метро Vallcarca
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от €130 за человека
Тапас, вино, Барселона: гастротур
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
Завтра в 18:30
18 ноя в 18:30
€150 за всё до 3 чел.
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Побережье Коста-Брава: пляжи и бухты
Вас ждёт путешествие по живописным местам Коста-Брава. Насладитесь видами, историей и культурой региона, посетив уникальные природные и архитектурные объекты
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне