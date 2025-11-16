Романтика в Ситжесе возможна в любое время суток! Вы отправитесь на моторном катере вдоль побережья, чтобы насладиться морским простором и прекрасными видами на город. Без суеты, с бокалом охлаждённого вина и лёгкими закусками проведёте пару часов в приятной компании под музыку и шелест волн. В вечернее время вас ждёт главный подарок — великолепный закат.

Описание водной прогулки

Встреча в порту Ситжеса. На катере проведём короткий инструктаж по безопасности. Наполним вином ваши бокалы — и выйдем в море.

Прогулка вдоль побережья Ситжеса: пройдём вдоль живописных пляжей, бухт, скалистых утесов Гаррафа. Насладимся панорамами города с воды.

Купание в бухте. Можем стать на якорь и искупаться в бирюзовой воде. Напитки, лёгкие закуски, музыка — полный релакс и свобода.

Вечерний бонус — встреча заката в открытом море. Идеальный момент для фото!

Возвращение в порт Cитжеса с красивыми воспоминаниями и отличным настроением.

Обратите внимание: это не экскурсия, а атмосферная морская прогулка. Хотите — поговорим, а хотите — просто наслаждайтесь моментом под музыку, шум волн и бокал вина.

