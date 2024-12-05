Водная прогулка
Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)
Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте
Начало: По договорённости
15 июл в 08:00
16 июл в 08:00
€450 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Wellness-день в Барселоне
Заняться йогой, погулять по горе и прикоснуться к истории города
Начало: В Барселоне
14 июл в 08:00
16 июл в 08:00
от €380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Барселоны - в Монсеррат: день, который хочется прожить медленно
Подняться выше суеты города - к монастырю в скалах, увидеть Чёрную Мадонну и мозаики Гауди
Начало: По договорённости
26 июл в 08:00
27 июл в 08:00
€374 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир5 декабря 2024Было супер! Это даже не тур, а хорошо организованный маленький ретрит в Барселоне в сочетании с экскурсией по интересным местам
- ДДмитрий4 декабря 2024От тура остались только положительные впечатления! Это был даже не просто тур, а целый опыт, наполненный разными активностями! Занятия йогой с
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Романтические»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июле 2025
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