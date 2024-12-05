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инструктором Кэтс были просто супер! . Я сам занимаюсь йогой и более-менее разбираюсь в ней, поэтому могу с уверенностью сказать, что её подход и методика были на высшем уровне. Утренние сессии на свежем воздухе помогли мне расслабиться и зарядиться энергией. Мы также провели замечательное время на горе, откуда открывался потрясающий вид. Запомнился подъем на канатной дороге, и виды с вершины горы очень впечатлили. Еще я купил много классных и полезных продуктов и натуральные аромо-масла. В целом, этот тур стал для меня настоящим открытием! Я сделал много крутых фотографий, которые теперь будут напоминать мне о этом невероятном опыте. Рекомендую всем, кто хочет не только увидеть Барселону, но и насладиться здоровым образом жизни! И сам я еще у Лилии забронирую пару туров =)