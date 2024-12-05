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Романтические экскурсии по Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Барселоне на русском языке, цены от €374. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)
На катере
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)
Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте
Начало: По договорённости
15 июл в 08:00
16 июл в 08:00
€450 за человека
Wellness-день в Барселоне
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Wellness-день в Барселоне
Заняться йогой, погулять по горе и прикоснуться к истории города
Начало: В Барселоне
14 июл в 08:00
16 июл в 08:00
от €380 за всё до 8 чел.
Из Барселоны - в Монсеррат: день, который хочется прожить медленно
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Барселоны - в Монсеррат: день, который хочется прожить медленно
Подняться выше суеты города - к монастырю в скалах, увидеть Чёрную Мадонну и мозаики Гауди
Начало: По договорённости
26 июл в 08:00
27 июл в 08:00
€374 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    5 декабря 2024
    Wellness-день в Барселоне
    Было супер! Это даже не тур, а хорошо организованный маленький ретрит в Барселоне в сочетании с экскурсией по интересным местам
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    старой части города. Йога сессия точно одна из лучших, на которой я был. И Лиля выбрала классное место для ланча, стильное и с вкусной едой. Очень рекомендую тур всем!

  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2024
    Wellness-день в Барселоне
    От тура остались только положительные впечатления! Это был даже не просто тур, а целый опыт, наполненный разными активностями! Занятия йогой с
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    инструктором Кэтс были просто супер! . Я сам занимаюсь йогой и более-менее разбираюсь в ней, поэтому могу с уверенностью сказать, что её подход и методика были на высшем уровне. Утренние сессии на свежем воздухе помогли мне расслабиться и зарядиться энергией. Мы также провели замечательное время на горе, откуда открывался потрясающий вид. Запомнился подъем на канатной дороге, и виды с вершины горы очень впечатлили. Еще я купил много классных и полезных продуктов и натуральные аромо-масла. В целом, этот тур стал для меня настоящим открытием! Я сделал много крутых фотографий, которые теперь будут напоминать мне о этом невероятном опыте. Рекомендую всем, кто хочет не только увидеть Барселону, но и насладиться здоровым образом жизни! И сам я еще у Лилии забронирую пару туров =)

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Романтические»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)
  2. Wellness-день в Барселоне
  3. Из Барселоны - в Монсеррат: день, который хочется прожить медленно
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Дом Мила
  10. Дворец Гуэль
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июле 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 374 до 450.
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