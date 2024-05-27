5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Современное искусство в Барселоне
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, изучая современное искусство. Узнайте больше о Пикассо и Миро, исследуя уникальные галереи и выставки
22 фев в 09:00
23 фев в 09:00
€240 за всё до 5 чел.
скидка
50%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Забыть о времени в квартале Эль Борн
И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны
Начало: У входа во Дворец каталонской музыки
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
300€150 за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По музею Пикассо в Барселоне с лицензированным гидом
Разобраться с кубизмом и причудливым танцем глаз и ушей
Начало: У мезея Пикассо
25 фев в 16:30
26 фев в 12:30
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕва27 мая 2024Спасибо за экскурсию
- ННаталья7 мая 2024Замечательная экскурсия от прекрасного гида Марии! Она учла все наши просьбы, построила маршрут с учетом наших интересов и дала возможность
- ВВероника7 апреля 2024Мы давно хотели сходить в музей с искусствоведом или человеком, который глубоко в теме арта и живописи. К тому же,
- ААндрей4 мая 2023Нам очень понравилась экскурсия с Евгенией. Мы прошлись по старому городу и фонду Миро. Материал был интересным, подача легкой. Жаль, что не попали в музей Пикассо, но и без него все было замечательно. Рекомендуем!
- ККсения10 апреля 2023Очень, очень понравилась экскурсия с Женей! Тонкая, умная, системная экскурсия от интеллигентного образованного человека, при этом "на лёгкой волне" -
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музей Пикассо»
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