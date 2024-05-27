Музей Пикассо – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Пикассо» в Барселоне на русском языке, цены от €150, скидки до 50%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Современное искусство в Барселоне
Пешая
12 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Современное искусство в Барселоне
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, изучая современное искусство. Узнайте больше о Пикассо и Миро, исследуя уникальные галереи и выставки
22 фев в 09:00
23 фев в 09:00
240 за всё до 5 чел.
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Пешая
скидка
50%
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Забыть о времени в квартале Эль Борн
И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны
Начало: У входа во Дворец каталонской музыки
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
300150 за всё до 3 чел.
По музею Пикассо в Барселоне с лицензированным гидом
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По музею Пикассо в Барселоне с лицензированным гидом
Разобраться с кубизмом и причудливым танцем глаз и ушей
Начало: У мезея Пикассо
25 фев в 16:30
26 фев в 12:30
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Забыть о времени в квартале Эль Борн
    Спасибо за экскурсию
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Забыть о времени в квартале Эль Борн
    Замечательная экскурсия от прекрасного гида Марии! Она учла все наши просьбы, построила маршрут с учетом наших интересов и дала возможность
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    насладиться районом Эль Борн. мы узнали много нового, попробовали замечательные круассаны, прогулялись по парку Сьютаделла, и еще было много всего:) Мария - замечательный, внимательный человек, поздравила мою маму с наступающим ДР и была очень внимательна ко всем нашим просьбам и вопросам. Безоговорочно рекомндую!

  • В
    Вероника
    7 апреля 2024
    Современное искусство в Барселоне
    Мы давно хотели сходить в музей с искусствоведом или человеком, который глубоко в теме арта и живописи. К тому же,
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    мы давно живем в Барселоне и мастхэвы уже посетили не раз. Женя великолепно попала в наш запрос и показала новый ракурс на город и его великих художников. Уютно, камерно и очень интересно.

  • А
    Андрей
    4 мая 2023
    Современное искусство в Барселоне
    Нам очень понравилась экскурсия с Евгенией. Мы прошлись по старому городу и фонду Миро. Материал был интересным, подача легкой. Жаль, что не попали в музей Пикассо, но и без него все было замечательно. Рекомендуем!
  • К
    Ксения
    10 апреля 2023
    Современное искусство в Барселоне
    Очень, очень понравилась экскурсия с Женей! Тонкая, умная, системная экскурсия от интеллигентного образованного человека, при этом "на лёгкой волне" -
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    всё то, что мы мечтаем найти у экскурсовода в любом новом месте. Были бы рады ещё раз встретиться в Барселоне. Гид, которого хочется рекомендовать друзьям. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музей Пикассо»

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  3. По музею Пикассо в Барселоне с лицензированным гидом
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  2. Старый город
  3. Саграда Фамилия
  4. Дом Бальо
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Парк Гуэль
  8. Королевская площадь
  9. Тибидабо
  10. Дворец Гуэль
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в феврале 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Музей Пикассо" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 240 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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