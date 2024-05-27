читать дальше мы давно живем в Барселоне и мастхэвы уже посетили не раз. Женя великолепно попала в наш запрос и показала новый ракурс на город и его великих художников. Уютно, камерно и очень интересно.

Мы давно хотели сходить в музей с искусствоведом или человеком, который глубоко в теме арта и живописи. К тому же,