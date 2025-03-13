В музее Пикассо в Барселоне представлено более 5000 работ великого художника.
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть менее известные произведения мастера, узнать о его жизни и творческом пути. Гид расскажет о влиянии
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Более 5000 работ Пикассо
- 🖼 Уникальные произведения искусства
- 📜 Интересные истории из жизни художника
- 🏛 Погружение в атмосферу Барселоны
- 👨🎨 Профессиональный гид
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение музея Пикассо в Барселоне лучше всего планировать с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная, а туристов меньше. Летом музей может быть переполнен, но это компенсируется яркими культурными событиями в городе. Зимой, несмотря на более прохладную погоду, музей остаётся отличным местом для посещения благодаря уютной атмосфере и отсутствию очередей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Музей Пикассо
Описание экскурсии
В музее вы встретитесь с менее известной стороной гения — годами его становления как художника. Вы услышите о времени, проведённом в Барселоне, о первых выставках и поездках в Париж. Увидите более поздние работы, подаренные музею самим Пикассо, его семьёй и друзьями.
Живопись, рисунки и керамика демонстрируют неиссякаемую энергию и поиск новых изобразительных средств. И за каждой работой стоит не только технических процесс, но и любопытные истории из жизни гения с непростым характером.
Вы узнаете:
- Что было основным вдохновением художника и причиной постоянной смены стилей
- Какая трагическая история послужила началом его знаменитого «голубого периода»
- Как был создан кубизм
- Почему у некоторых персонажей большие руки или квадратные головы
- И многое другое
Организационные детали
- Билеты в музей не входят в стоимость экскурсии. Вы можете приобрести их самостоятельно на официальном сайте музея, либо я помогу с покупкой: €16 — взрослый, дети до 18 лет бесплатно (билет для гида не нужен)
- Рекомендую эту экскурсию для детей старше 14 лет
- Вход в музей с большими сумками и рюкзаками запрещён
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (уточните стоимость у гида)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мезея Пикассо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 849 туристов
Я архитектор и профессиональный лицензированный гид по Барселоне. Живу в Барселоне 17 лет. Работаю гидом 13 лет. Легко и увлекательно рассказываю об архитектуре и истории города, местных традициях, известных персонажах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Мария
13 мар 2025
Ирина провела замечательную экскурсию, рассказывая увлекательно и интересно! Нам всё очень понравилось, и мы обязательно сохраним её контакт на будущее.
Входит в следующие категории Барселоны
