В музее Пикассо в Барселоне представлено более 5000 работ великого художника.Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть менее известные произведения мастера, узнать о его жизни и творческом пути. Гид расскажет о влиянии

Барселоны на творчество Пикассо, его первых выставках и поездках в Париж. Вы увидите работы, подаренные музею самим художником и его близкими. Это идеальная возможность для всех, кто хочет глубже понять гения и его искусство

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Посещение музея Пикассо в Барселоне лучше всего планировать с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная, а туристов меньше. Летом музей может быть переполнен, но это компенсируется яркими культурными событиями в городе. Зимой, несмотря на более прохладную погоду, музей остаётся отличным местом для посещения благодаря уютной атмосфере и отсутствию очередей.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.