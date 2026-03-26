Театр-музей Дали в Фигерасе - это уникальная возможность погрузиться в мир сюрреализма. Посетители смогут увидеть знаменитую инсталляцию с дождливым такси и комнату в виде лица актрисы. Экскурсия также включает посещение выставки ювелирных украшений, где представлены оригинальные изделия Дали. Путешествие из Барселоны займёт менее 2 часов, что делает эту экскурсию доступной и удобной для всех любителей искусства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Завораживающий мир Дали

Войдя в театр-музей, вы увидите инсталляцию с дождливым такси: внутри кадиллака идёт дождь, а среди пассажиров ползают улитки. Затем попадёте в комнату в виде лица скандальной американской актрисы и оцените знаменитый диван-губы. На примере этих и других провокационных работ Дали я помогу вам погрузиться в мир сюрреализма.

Не только картины

Кроме основной экспозиции театра-музея, мы заглянем на потрясающую выставку ювелирных украшений. Вы увидите часы в виде глаза, брошь-губы из мерцающих камней и другие оригинальные изделия Дали. В конце мы сделаем фото, в шутливой форме «далинизируя» себя. А также поговорим о любимом ресторане гения саморекламы и его русской музы.

Организационные детали