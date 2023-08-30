Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Приглашаю вместе исследовать необычный музей Сальвадора Дали в Фигерасе — родном городе художника. До него легко добраться из Барселоны на прямой электричке, время в пути займёт менее 2 часов. Я проведу вас по залам театра-музея, показывая самые интересные инсталляции и картины. Расскажу о жизни и любви Дали, его характере и интересах, творческих символах и парадоксах.
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Завораживающий мир Дали
Войдя в театр-музей, вы увидите инсталляцию с дождливым такси: внутри кадиллака идёт дождь, а среди пассажиров ползают улитки. Затем попадёте в комнату в виде лица скандальной американской актрисы и оцените знаменитый диван-губы. На примере этих и других провокационных работ Дали я помогу вам погрузиться в мир сюрреализма.
Не только картины
Кроме основной экспозиции театра-музея, мы заглянем на потрясающую выставку ювелирных украшений. Вы увидите часы в виде глаза, брошь-губы из мерцающих камней и другие оригинальные изделия Дали. В конце мы сделаем фото, в шутливой форме «далинизируя» себя. А также поговорим о любимом ресторане гения саморекламы и его русской музы.
Организационные детали
- Мы можем встретиться прямо у музея в Фигерасе или вместе доехать до него из Барселоны. Автомобиль с водителем — от 200 евро, электричка — 16 евро/чел. в одну сторону (+ билет для гида). От ж/д станции до музея пешком 20-25 минут.
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 20 евро/чел (+ билет для гида)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nata — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 245 туристов
Привет! Меня зовут Наталия, мне 38 лет. Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы, в Каталонию переехала 4 года назад, закончила школу туризма в Барселоне и каждый день продолжаю расширять знания об этом чудесном крае. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далеком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей. До встречи!
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