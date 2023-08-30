Приглашаю вместе исследовать необычный музей Сальвадора Дали в Фигерасе — родном городе художника. До него легко добраться из Барселоны на прямой электричке, время в пути займёт менее 2 часов. Я проведу вас по залам театра-музея, показывая самые интересные инсталляции и картины. Расскажу о жизни и любви Дали, его характере и интересах, творческих символах и парадоксах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Завораживающий мир Дали

Войдя в театр-музей, вы увидите инсталляцию с дождливым такси: внутри кадиллака идёт дождь, а среди пассажиров ползают улитки. Затем попадёте в комнату в виде лица скандальной американской актрисы и оцените знаменитый диван-губы. На примере этих и других провокационных работ Дали я помогу вам погрузиться в мир сюрреализма.

Не только картины

Кроме основной экспозиции театра-музея, мы заглянем на потрясающую выставку ювелирных украшений. Вы увидите часы в виде глаза, брошь-губы из мерцающих камней и другие оригинальные изделия Дали. В конце мы сделаем фото, в шутливой форме «далинизируя» себя. А также поговорим о любимом ресторане гения саморекламы и его русской музы.

Организационные детали