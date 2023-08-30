Театр-музей Дали в Фигерасе

Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора

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Приглашаю вместе исследовать необычный музей Сальвадора Дали в Фигерасе — родном городе художника. До него легко добраться из Барселоны на прямой электричке, время в пути займёт менее 2 часов. Я проведу вас по залам театра-музея, показывая самые интересные инсталляции и картины. Расскажу о жизни и любви Дали, его характере и интересах, творческих символах и парадоксах.
Театр-музей Дали в Фигерасе
Театр-музей Дали в Фигерасе
Театр-музей Дали в Фигерасе
Театр-музей Дали в Фигерасе
Театр-музей Дали в Фигерасе
Театр-музей Дали в Фигерасе
Театр-музей Дали в Фигерасе
Театр-музей Дали в Фигерасе
Театр-музей Дали в Фигерасе
Театр-музей Дали в Фигерасе
Ближайшие даты:
30
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Завораживающий мир Дали

Войдя в театр-музей, вы увидите инсталляцию с дождливым такси: внутри кадиллака идёт дождь, а среди пассажиров ползают улитки. Затем попадёте в комнату в виде лица скандальной американской актрисы и оцените знаменитый диван-губы. На примере этих и других провокационных работ Дали я помогу вам погрузиться в мир сюрреализма.

Не только картины

Кроме основной экспозиции театра-музея, мы заглянем на потрясающую выставку ювелирных украшений. Вы увидите часы в виде глаза, брошь-губы из мерцающих камней и другие оригинальные изделия Дали. В конце мы сделаем фото, в шутливой форме «далинизируя» себя. А также поговорим о любимом ресторане гения саморекламы и его русской музы.

Организационные детали

  • Мы можем встретиться прямо у музея в Фигерасе или вместе доехать до него из Барселоны. Автомобиль с водителем — от 200 евро, электричка — 16 евро/чел. в одну сторону (+ билет для гида). От ж/д станции до музея пешком 20-25 минут.
  • Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 20 евро/чел (+ билет для гида)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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