Театр-музей Дали в Фигерасе - это уникальная возможность погрузиться в мир сюрреализма. Посетители смогут увидеть знаменитую инсталляцию с дождливым такси и комнату в виде лица актрисы.
Экскурсия также включает посещение выставки ювелирных украшений, где представлены оригинальные изделия Дали.
Путешествие из Барселоны займёт менее 2 часов, что делает эту экскурсию доступной и удобной для всех любителей искусства
Экскурсия также включает посещение выставки ювелирных украшений, где представлены оригинальные изделия Дали.
Путешествие из Барселоны займёт менее 2 часов, что делает эту экскурсию доступной и удобной для всех любителей искусства
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные инсталляции
- 🚂 Легкий доступ из Барселоны
- 💎 Ювелирные шедевры Дали
- 📸 Возможность сделать фото
- 🍽️ Истории о любимом ресторане Дали
Что можно увидеть
- Театр-музей Дали
- Инсталляция с дождливым такси
- Комната в виде лица актрисы
- Выставка ювелирных украшений
Описание экскурсии
Завораживающий мир Дали
Войдя в театр-музей, вы увидите инсталляцию с дождливым такси: внутри кадиллака идёт дождь, а среди пассажиров ползают улитки. Затем попадёте в комнату в виде лица скандальной американской актрисы и оцените знаменитый диван-губы. На примере этих и других провокационных работ Дали я помогу вам погрузиться в мир сюрреализма.
Не только картины
Кроме основной экспозиции театра-музея, мы заглянем на потрясающую выставку ювелирных украшений. Вы увидите часы в виде глаза, брошь-губы из мерцающих камней и другие оригинальные изделия Дали. В конце мы сделаем фото, в шутливой форме «далинизируя» себя. А также поговорим о любимом ресторане гения саморекламы и его русской музы.
Организационные детали
- Мы можем встретиться прямо у музея в Фигерасе или вместе доехать до него из Барселоны. Автомобиль с водителем — от 200 евро, электричка — 16 евро/чел. в одну сторону (+ билет для гида). От ж/д станции до музея пешком 20-25 минут.
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 20 евро/чел (+ билет для гида)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 722 туристов
Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы. В Каталонию переехала в 2017 году, закончила школу туризма в Барселоне, курсы по винному туризму и оливковому маслу. Каждый день продолжаю расширять знания
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Моя жена и ребенок 12 лет были на экскурсии по театру-музею Дали в Фигеросе вместе с гидом Наталией. По их рассказу - Наталия замечательный гид, который очень тонко нашла подход
Вам был полезен этот отзыв?
Мы были проездом в Фигерасе и замечательно провели время в музее Дали в сопровождении эрудированного и интеллигентного гида Наталии. Три часа пролетели незаметно.
Мы услышали увлекательный рассказ о жизни, творчестве и
Мы услышали увлекательный рассказ о жизни, творчестве и
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Посетили экскурсию в Музей Дали, и это было просто невероятно! Экскурсовод Наталья не просто рассказывала факты – она погрузила нас в мир Сальвадора Дали, его гениального творчества и уникальной личности.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо большое нашему гиду, мы обязательно вернемся еще и только к ней)
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу поблагодарить Наталью за такую интересную насыщенную экскурсию!
Я очень довольна 😊 на моем опыте это лучшая экскурсия! 👍🏼 Информация подана лаконично, за более 3х часовое общение не устаешь, что немало важно ☝️ много всего интересного узнала, теперь хожу бравирую фактами мало кому известными 😁 и отдельное спасибо за фотографии 😅 Наталья и в этом мастер 👏 СПАСИБО 🫶🏼
Я очень довольна 😊 на моем опыте это лучшая экскурсия! 👍🏼 Информация подана лаконично, за более 3х часовое общение не устаешь, что немало важно ☝️ много всего интересного узнала, теперь хожу бравирую фактами мало кому известными 😁 и отдельное спасибо за фотографии 😅 Наталья и в этом мастер 👏 СПАСИБО 🫶🏼
Вам был полезен этот отзыв?
Шикарную экскурсию нам провела Наталья! Без гида в музее Дали делать нечего. От души рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии на «Театр-музей Дали в Фигерасе»
Индивидуальная
до 3 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Исследуйте мир Дали в Каталонии! Театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь откроют тайны гения и его музы. Уникальная экскурсия для ценителей искусства
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 17:00
15 авг в 14:00
от €399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе глазами искусствоведа
Откройте тайны Дали в Фигерасе с искусствоведом. Уникальная экскурсия по залам музея, где каждый уголок хранит секреты гения
16 авг в 10:30
17 авг в 10:30
от €237 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Сальвадора Дали в театре-музее Фигераса
Увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир гения - из Барселоны
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
от €487 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
Завтра в 09:00
18 авг в 09:00
€80 за человека
от €215 за экскурсию