Мы отправимся с вами в очень живописное место, старый монастырь вблизи Барселоны, где в окружении необычной формы скал живёт загадочная Черная Мадонна
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Монастырь Монсеррат
- Базилика Монастыря
- Черная Мадонна
- Погуляем по горным тропам (по желанию)
Описание экскурсии
Мы отправимся с вами в очень живописное место, старый монастырь вблизи Барселоны, где в окружении необычной формы скал живёт загадочная Черная Мадонна
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Монсеррат
- Базилика Монастыря
- Черная Мадонна
- Погуляем по горным тропам (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные раходы
- Билеты поезд/автобус/канатная дорога туда и обратно
- Билеты в саму Базилику к Черной Мадонне (при желании)
Место начала и завершения?
Barcelona, Plaza España
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
4 часа
Монтсеррат на автомобиле
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 10:00
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к святыням горы Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 2 чел.