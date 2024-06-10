Поездка в Монсеррат

Мы отправимся с вами в очень живописное место, старый монастырь вблизи Барселоны, где в окружении необычной формы скал живёт загадочная Черная Мадонна
Поездка в Монсеррат
Поездка в Монсеррат
Поездка в Монсеррат
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Монастырь Монсеррат
  • Базилика Монастыря
  • Черная Мадонна
  • Погуляем по горным тропам (по желанию)

Описание экскурсии

Мы отправимся с вами в очень живописное место, старый монастырь вблизи Барселоны, где в окружении необычной формы скал живёт загадочная Черная Мадонна

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Монсеррат
  • Базилика Монастыря
  • Черная Мадонна
  • Погуляем по горным тропам (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные раходы
  • Билеты поезд/автобус/канатная дорога туда и обратно
  • Билеты в саму Базилику к Черной Мадонне (при желании)
Место начала и завершения?
Barcelona, Plaza España
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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