Секреты счастья: путешествие в Монсеррат Тот не будет счастливо женат, кто не привезёт свою невесту в Монсеррат! Каждый каталонец уверен, что секрет идеального брака кроется в благословении Чёрной Мадонны. Эта главная христианская святыня находится в базилике бенедиктинского монастыря, расположенного в 40 километрах от Барселоны. Прозванная «Смуглянкой», монсерратская Дева — покровительница Каталонии. Её образ из черного тополя вырезал евангелист Лука, а апостол Иаков привёз его в Пиренеи. Божья Матерь пережила нашествие мавров, бесчинства Наполеона и бомбёжки Гражданской войны, став символом несгибаемого каталонского духа. На нашей экскурсии вас ждёт восхитительное 5-минутное путешествие на канатной дороге к древнему бенедиктинскому монастырю Монсеррат. Вы сможете услышать один из старейших в Европе хоров мальчиков школы Эсколания и загадать желание у серебряного трона главной святыни Каталонии — Чёрной Мадонны. Откроются захватывающие виды на Каталонию и округлые скалы, сформировавшиеся миллионы лет назад. Также вы посетите фермерский рынок, где сможете попробовать местные деликатесы — сыры, горный мёд и любимый десерт каталонцев Mató. Посетите художественную галерею с произведениями искусства, включая картину Караваджо «Святой Иероним кающийся», прогулка к Святой Пещере, где была найдена статуя Чёрной Мадонны, и подъём на фуникулёре на вершину хребта Монсеррат с последующим спуском до Креста Святого Михаила, откуда открываются лучшие виды на монастырь. Важная информация:

По субботам и во время каникул хор мальчиков не выступает.