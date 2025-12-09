Погрузитесь в магию Монсеррата, где Чёрная Мадонна, покровительница Каталонии, хранит секреты идеального брака.
Вас ждёт восхитительное путешествие на канатной дороге к древнему монастырю, уникальный хор мальчиков и невероятные виды на окрестности.
Не упустите возможность попробовать местные деликатесы и насладиться искусством, включая картины Караваджо!
Описание экскурсии
Секреты счастья: путешествие в Монсеррат Тот не будет счастливо женат, кто не привезёт свою невесту в Монсеррат! Каждый каталонец уверен, что секрет идеального брака кроется в благословении Чёрной Мадонны. Эта главная христианская святыня находится в базилике бенедиктинского монастыря, расположенного в 40 километрах от Барселоны. Прозванная «Смуглянкой», монсерратская Дева — покровительница Каталонии. Её образ из черного тополя вырезал евангелист Лука, а апостол Иаков привёз его в Пиренеи. Божья Матерь пережила нашествие мавров, бесчинства Наполеона и бомбёжки Гражданской войны, став символом несгибаемого каталонского духа. На нашей экскурсии вас ждёт восхитительное 5-минутное путешествие на канатной дороге к древнему бенедиктинскому монастырю Монсеррат. Вы сможете услышать один из старейших в Европе хоров мальчиков школы Эсколания и загадать желание у серебряного трона главной святыни Каталонии — Чёрной Мадонны. Откроются захватывающие виды на Каталонию и округлые скалы, сформировавшиеся миллионы лет назад. Также вы посетите фермерский рынок, где сможете попробовать местные деликатесы — сыры, горный мёд и любимый десерт каталонцев Mató. Посетите художественную галерею с произведениями искусства, включая картину Караваджо «Святой Иероним кающийся», прогулка к Святой Пещере, где была найдена статуя Чёрной Мадонны, и подъём на фуникулёре на вершину хребта Монсеррат с последующим спуском до Креста Святого Михаила, откуда открываются лучшие виды на монастырь. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монсерратский монастырь
- Чёрная Мадонна
- Канатная дорога
- Фермерский рынок
- Художественная галерея
- Святая Пещера
- Крест Святого Михаила
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Чёрная Мадонна - от 10€
- Хор мальчиков - от 10€
- Трансфер и канатная дорога - от 25€
Место начала и завершения?
Барселона, Площадь Испании
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- По субботам и во время каникул хор мальчиков не выступает
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
