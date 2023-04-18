Приглашаем вас посетить удивительное место, куда, словно магнитом, притягивает всех тех, кто ценит духовное начало и красоту этого мира — монастырь бенедектинцев на горе Монсеррат. Монастырь расположен в горном массиве, который образовался много миллионов лет тому назад.
Потрясающие по красоте виды и пейзажи, открывающиеся с вершины горы Монсеррат, придают особое величие и грандиозность сакральному месту.
Потрясающие по красоте виды и пейзажи, открывающиеся с вершины горы Монсеррат, придают особое величие и грандиозность сакральному месту.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Горный массив и гора Монсеррат
- Природный парк-заповедник Монсеррат
- Монастырь Монсеррат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Всем, кого судьба привела в Барселону, я рекомендую посетить святую землю древнего монастыря бенедектинцев на горе Монсеррат. Ежедневно паломники со всего мира прибывают сюда, чтобы поклониться святой реликвии христиан — «чёрной» Мадонне, таинственно появившейся в этих краях много веков тому назад.
- Святая обитель стала свидетелем и участником множества судьбоносных и трагических событий, которые оставили свой неизгладимый след в истории Каталунии и каталанского народа. Монастырь расположен в горном массиве, который образовался много миллионов лет тому назад. Потрясающие по красоте виды и пейзажи, открывающиеся с вершины горы Монсеррат, придают особое величие и грандиозность сакральному месту. Великие деятели мировой культуры, поэты, писатели, композиторы находили тут своё вдохновение и божественное озарение.
Вам предлагается три варианта поездки:
- Первый, он же самый простой — отправляемся в путешествие на автомобиле.
- Второй вариант: от Пласа Еспанья доехать по железной дороге до оговоренной точки. Локация также зависит от вашего выбора. Если есть желание полюбоваться неповторимыми и незабываемыми видами долины — можно доехать до станции Аэри и пересесть на подвесную канатную дорогу. Насладитесь неповторимыми красотами вокруг!
- Третий вариант ничем не уступает второму. Мы можем пересесть на специальную железнодорожную ветку — кремальеру, которая доставит нас наверх. Острые ощущения также присутствуют. Любуемся красотами по полной!
- Первый, автомобильный вариант, также предусматривает комбинацию с подвесной канатной дорогой или кремальерой. Выбор за вами!
Важно знать:
- Если Вы предпочитаете добираться до места назначения не на автомобиле, а по железной дороге, длительность экскурсии увеличивается по времени примерно на полтора часа. В этом случае в стоимость экскурсии, входят только услуги гида (сообщаю вам отдельно), без стоимости проезда в автомобиле. При этом вы берете на себя все расходы по приобретению билетов на выбранный вами вид транспорта туда и обратно, в том числе, билеты для гида.
- Все платные посещения достопримечательностей, которые могут представлять интерес для участников группы, оплачиваются дополнительно, включая гида.
- Учитывая что монастырь расположен на высоте 720 метров над уровнем моря, температура воздуха в месте расположения обители может быть несколько ниже температуры воздуха в Барселоне. Стоит это учесть, особенно в холодное время года.
- Автомобильная экскурсия рассчитана на 5 часов.
- Стоимость: 1-3 человека — 250 евро, 4-6 чел — 300 евро, 7-8 чел — 400 евро. Свыше 8 человек — цена оговаривается дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Чаевые
- Билеты в музеи
- Место начала и завершения?
- Plaça de Catalunya
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Важно знать:
- Если Вы предпочитаете добираться до места назначения не на автомобиле, а по железной дороге, длительность экскурсии увеличивается по времени примерно на полтора часа. В этом случае в стоимость экскурсии, входят только услуги гида (сообщаю вам отдельно), без стоимости проезда в автомобиле. При этом вы берете на себя все расходы по приобретению билетов на выбранный вами вид транспорта туда и обратно, в том числе, билеты для гида.
- Все платные посещения достопримечательностей, которые могут представлять интерес для участников группы, оплачиваются дополнительно, включая гида.
- Учитывая что монастырь расположен на высоте 720 метров над уровнем моря, температура воздуха в месте расположения обители может быть несколько ниже температуры воздуха в Барселоне. Стоит это учесть, особенно в холодное время года.
- Автомобильная экскурсия рассчитана на 5 часов.
- Стоимость: 1-3 человека — 250 евро, 4-6 чел — 300 евро, 7-8 чел — 400 евро. Свыше 8 человек — цена оговаривается дополнительно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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