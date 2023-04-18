Приглашаем вас посетить удивительное место, куда, словно магнитом, притягивает всех тех, кто ценит духовное начало и красоту этого мира — монастырь бенедектинцев на горе Монсеррат. Монастырь расположен в горном массиве, который образовался много миллионов лет тому назад.



Потрясающие по красоте виды и пейзажи, открывающиеся с вершины горы Монсеррат, придают особое величие и грандиозность сакральному месту.