Приглашаю вас на увлекательную экскурсию ⛳ в самый красивый парк 🌳 Каталонии — Священную гору Монсеррат.

Это удивительное место с богатой историей 📖 и место, где сбываются мечты! Мы увидим Черную Мадонну, приносящую благополучие и счастье, насладимся панорамными видами, прочувствуем атмосферу мистики и силу энергетики этих мест, погуляем по территории монастырского комплекса и узнаем его более чем тысячелетнюю историю и сможем подняться на высоту более 700 метров и увидеть потрясающие виды

Мы узнаем:

легенду, как была найдена Черная Мадонна

какие тайны хранит монастырь и чем сейчас живут современные монахи

как правильно загадать желание чтобы оно обязательно исполнилось

Исполнение желаний

К Черной Мадонне приезжают паломники со всего света, ведь давно известно, что Дева Монсерратская исполняет сокровенные мечты и избавляет от болезней. К ней приходят женщины мечтающие о ребенке, люди, просящие о здоровье, удаче, любви и благополучии. Специальная комната завалена подарками от людей, чьи мечты сбылись после посещения Монсеррат и ваша мечта тоже обязательно исполнится!

Вкусный Монсеррат

Мы сможем продегустировать домашние сыры от местных фермеров, апельсиновый мед и ликеры горы ⛰️ Монсеррат, изготовленные по старинным рецептам бенедиктских монахов и сладости

Обед на виноградниках (по желанию)

После экскурсии 🧭 приглашаю вас в фермерский ресторан где вы можете пообедать и попробовать настоящую каталонскую кухню 🥧 из самых качественных свежих продуктов на терассе с видом на виноградники, сопровождая обед вином 🍷 с этих виноградников.