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Монсеррат с обедом на виноградниках

5
3 отзыва
Ирина М.
Ирина М. – Гид из Барселоны
Приглашаю вас на увлекательную экскурсию ⛳ в самый красивый парк 🌳 Каталонии — Священную гору Монсеррат.

Это удивительное место с богатой историей 📖 и место, где сбываются мечты! Мы увидим Черную Мадонну, приносящую благополучие и счастье, насладимся панорамными видами, прочувствуем атмосферу мистики и силу энергетики этих мест, погуляем по территории монастырского комплекса и узнаем его более чем тысячелетнюю историю и сможем подняться на высоту более 700 метров и увидеть потрясающие виды
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €120 за экскурсию

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Монсеррат с обедом на виноградниках
Монсеррат с обедом на виноградниках

Что вы увидите

  • Гора Монсеррат
  • на которой расположен бенедиктинский монастырь
  • природный заповедник
  • панорамные виды с высоты более 700 метров над уровнем моря
Приглашаю вас на увлекательную экскурсию ⛳ в самый красивый парк 🌳 Каталонии — Священную гору Монсеррат.
Это удивительное место с богатой историей 📖 и место, где сбываются мечты! Мы увидим Черную Мадонну, приносящую благополучие и счастье, насладимся панорамными видами, прочувствуем атмосферу мистики и силу энергетики этих мест, погуляем по территории монастырского комплекса и узнаем его более чем тысячелетнюю историю и сможем подняться на высоту более 700 метров и увидеть потрясающие виды

Мы узнаем:

  • легенду, как была найдена Черная Мадонна
  • какие тайны хранит монастырь и чем сейчас живут современные монахи
  • как правильно загадать желание чтобы оно обязательно исполнилось
Исполнение желаний
К Черной Мадонне приезжают паломники со всего света, ведь давно известно, что Дева Монсерратская исполняет сокровенные мечты и избавляет от болезней. К ней приходят женщины мечтающие о ребенке, люди, просящие о здоровье, удаче, любви и благополучии. Специальная комната завалена подарками от людей, чьи мечты сбылись после посещения Монсеррат и ваша мечта тоже обязательно исполнится!
Вкусный Монсеррат
Мы сможем продегустировать домашние сыры от местных фермеров, апельсиновый мед и ликеры горы ⛰️ Монсеррат, изготовленные по старинным рецептам бенедиктских монахов и сладости
Обед на виноградниках (по желанию)
После экскурсии 🧭 приглашаю вас в фермерский ресторан где вы можете пообедать и попробовать настоящую каталонскую кухню 🥧 из самых качественных свежих продуктов на терассе с видом на виноградники, сопровождая обед вином 🍷 с этих виноградников.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • фуникулер 7. 5 евро в одну сторону и 11. 5 евро туда-обратно, детский билет 4 евро и 6 евро соответственно
  • дорога до Монсеррат ( на машине от 100 евро с группы в зависимости от класса автомобиля)
  • обед на виноградниках 12 евро на человека с вином (при желании)
  • на экскурсии на машине можем забрать вас из Салоу, Ллорет-дель-Мар, Тосса и других городов побережья
  • возможно добавить в программу экскурсии посещение бодеги с дегустациями вин
Начало
🚩 у вашего отеля
Место завершения
🏁 у вашего отеля или любой удобный для вас адрес
Монсеррат с обедом на виноградниках
Монсеррат с обедом на виноградниках
Монсеррат с обедом на виноградниках
Монсеррат с обедом на виноградниках
Монсеррат с обедом на виноградниках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина М.
Ирина М.
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3 отзыва оставили туристы

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