Приглашаю вас отправиться в Таррагону — город-музей под открытым небом, античное наследие, Второй Рим.
Древнеримские строения встроены в современный город, каменные улицы отшлифованы ногами в течение 2200 лет.
Римский амфитеатр, Римский форум, Римский акведук (Мост Дьявола), цирк, средневековый Кафедральный собор и Средиземноморский балкон. Вы же хотите оказаться там?
Описание фото-прогулкиНа обратном пути мы с вами заедем в радужный Ситжес — прелестный рыбацкий городок, со своим своеобразным шармом. Один из самых популярных молодежных курортов мира, стал испанским «Сан-Тропе», «тусовочным» местом, где круглый год проводятся всевозможные культурные события и фестивали. Здесь можно с комфортом полежать на лучшем в Европе пляже Сан-Себастьян, побывать на кинофестивале, протанцевать до утра на популярных дискотеках, посетить музей, заглянуть в церковь и, наконец попробовать лучшую, по всеобщему мнению, паэлью. В завершение маршрута посетим Гарраф, где сможете увидеть малоизвестную работу Антонио Гауди для своего друга и заказчика Эусеби Гуэля, в честь которого назван всемирно известный парк Guell в Барселоне. Поужинаем в ресторане с панорамным видом, на берегу моря. Важная информация: Экскурсия длится от 7 до 9 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таррагона - город-музей под открытым небом:
- Римский амфитеатр
- Римский форум
- Римский акведук (Мост Дьявола)
- Цирк
- Средневековый Кафедральный собор
- Средиземноморский балкон
- Ситжес:
- Пляж Сан-Себастьян
- Музей
- Церковь
- Гарраф
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Фотосъемка.
Что не входит в цену
- Дополнительное время (от 55 € с группы за 1 час).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 7 до 9 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
