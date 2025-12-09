В яркий период Адвента — ожидания Рождества — мы отправимся в старый центр города. Погуляем по нарядным улочкам и площадям, затеряемся на рождественском базаре, вдохнём запах ели, эвкалипта и карамели — и поговорим, откуда взялась лотерейная лихорадка, какие блюда каталонцы готовят только раз в году и зачем в вертепах прячут какающего человечка.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Барселоне

Описание экскурсии

Будем искать ту самую волшебную лотерейку «Эль-Гордо» — вдруг повезёт и вы сорвёте жирный куш?!

Обсудим, зачем дети колотят палками по полену и распевают весёлые песенки. И почему это — главный символ удачи.

Отыщем в вертепах какающего человечка — Caganer — без него каталонское Рождество немыслимо!

Я расскажу, почему испанцы в новогоднюю ночь надевают красное бельё и с жадностью глотают 12 виноградин под бой курантов.

Организационные детали

По желанию вы попробуете густой горячий шоколад, хрустящие чурросы и сладкие турроны.