В яркий период Адвента — ожидания Рождества — мы отправимся в старый центр города.
Погуляем по нарядным улочкам и площадям, затеряемся на рождественском базаре, вдохнём запах ели, эвкалипта и карамели — и поговорим, откуда взялась лотерейная лихорадка, какие блюда каталонцы готовят только раз в году и зачем в вертепах прячут какающего человечка.
Описание экскурсии
Будем искать ту самую волшебную лотерейку «Эль-Гордо» — вдруг повезёт и вы сорвёте жирный куш?!
Обсудим, зачем дети колотят палками по полену и распевают весёлые песенки. И почему это — главный символ удачи.
Отыщем в вертепах какающего человечка — Caganer — без него каталонское Рождество немыслимо!
Я расскажу, почему испанцы в новогоднюю ночь надевают красное бельё и с жадностью глотают 12 виноградин под бой курантов.
Организационные детали
По желанию вы попробуете густой горячий шоколад, хрустящие чурросы и сладкие турроны.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталония
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 273 туристов
Я уроженка славного Бреста, когда-то жительница Москвы, ныне гид в каталонской столице. Барселона для меня — город вдохновения, настроения и любви. Я окончила здесь школу туризма. С тех пор в лёгкой и непринуждённой форме делюсь городскими секретами и занимательными историями из прошлого и настоящего. Провожу экскурсии также в городах Жирона и Таррагона. С нетерпением жду нашей встречи!
