Под тенью листвы в парке 🌳 Гуэль вас встретит художница Хулиана Рей. Она уже восемь лет работает с мазаикой Тренкадис, техникой оставленной Гауди. Хуана покажет, как своими руками прикоснуться к мысли великого маэстро. Мы возьмем посуду и разобьем ее молотком, как это делал сам Гауди, а потом разложим ее вместе с цветной плиткой на поверхности. Вы сами сможете почувствовать, как приходит вдохновение. Эти подарки от великого мастера вы сможете забрать с собою. Я расскажу, как Гауди работал, какие разговоры вел с рабочими в момент строительства, как он придумывал новые образы и техники. Мы пройдемся по всему парку Гуэль, где на главной площади красуется мазаичная лавочка, похожая на 100 метровую змею.

Полюбуемся на первый крупный заказ Антонио Гауди - Дом Висенс. Еще юный архитектор попробовал сотворить нечто необычное. Вписать красный кирпич в сочный красочный пейзаж. Гауди сам сваривал решетки на воротах в виде пальм 🌴, чтобы те дублировали живые пальмы, что росли поблизости. Дом превзошел все ожидания заказчика Мануэля Висенса и начал рекомендовать молодого Гауди знакомым, к Гауди начали поступать новые заказы.

Одним из них был Саграда Фамилия. Когда Гауди приступил к строительству, фундамент был уже заложен его коллегой и предшественником Франциском Вильяром. Мы отправимся к стройке веке, которую Антонию Гауди строил больше 40 лет. Расскажу вам про каждую деталь на фасаде храма. Разгадаем все замыслы, которые вложил великий гений Гауди.