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Стать творцом, как Гауди

Ludmila N.
Ludmila N. – Гид из Барселоны
Стать творцом, как Гауди
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €43 за экскурсию

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Стать творцом, как Гауди
Стать творцом, как Гауди

Что вы увидите

  • Дом Висенс
  • Парк Гуэль
  • Саграда Фамилия
Под тенью листвы в парке 🌳 Гуэль вас встретит художница Хулиана Рей. Она уже восемь лет работает с мазаикой Тренкадис, техникой оставленной Гауди. Хуана покажет, как своими руками прикоснуться к мысли великого маэстро. Мы возьмем посуду и разобьем ее молотком, как это делал сам Гауди, а потом разложим ее вместе с цветной плиткой на поверхности. Вы сами сможете почувствовать, как приходит вдохновение. Эти подарки от великого мастера вы сможете забрать с собою. Я расскажу, как Гауди работал, какие разговоры вел с рабочими в момент строительства, как он придумывал новые образы и техники. Мы пройдемся по всему парку Гуэль, где на главной площади красуется мазаичная лавочка, похожая на 100 метровую змею.
Полюбуемся на первый крупный заказ Антонио Гауди - Дом Висенс. Еще юный архитектор попробовал сотворить нечто необычное. Вписать красный кирпич в сочный красочный пейзаж. Гауди сам сваривал решетки на воротах в виде пальм 🌴, чтобы те дублировали живые пальмы, что росли поблизости. Дом превзошел все ожидания заказчика Мануэля Висенса и начал рекомендовать молодого Гауди знакомым, к Гауди начали поступать новые заказы.
Одним из них был Саграда Фамилия. Когда Гауди приступил к строительству, фундамент был уже заложен его коллегой и предшественником Франциском Вильяром. Мы отправимся к стройке веке, которую Антонию Гауди строил больше 40 лет. Расскажу вам про каждую деталь на фасаде храма. Разгадаем все замыслы, которые вложил великий гений Гауди.
Начало
🚩 метро Фонтана
Место завершения
🏁 У Саграда Фамилия
Стать творцом, как Гауди
Стать творцом, как Гауди
Стать творцом, как Гауди
Стать творцом, как Гауди
Стать творцом, как Гауди
Стать творцом, как Гауди
Стать творцом, как Гауди
Стать творцом, как Гауди

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ludmila N.
Ludmila N.
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