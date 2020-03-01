Необычные маршруты по Барселоне

Что вас ожидает

Квартал, стремящийся к гармонии с природой

На прогулке по аутентичным улочкам Грасии я расскажу о самых ярких сторонах ее жизни. Вы откроете ее как самый эко-френдли район города, узнаете о мире органических магазинов, полезных десертов, экологичной моды и справедливой торговли. О месте, где эко-средства для стирки и уборки продают на вес. А проходя мимо демократичных площадей Солнца и Диамант, поговорим о прототипах известных книг и сериалов о Барселоне.

Свободолюбивая Грасия и дух анархии

Вы также взглянете на квартал, как на обитель целых поколений борцов за независимость и анархистов. Узнаете о захватчиках банковских закрытых офисов, которые они переделывают в социальные пространства, где раздают и обмениваются разными вещами, а когда полиция их выгоняет — выходят с потестами на улицу и прячатся в узких улочках. Обсудим неожиданную реакцию старшего поколения на молодежные акции, а еще — удивительное свойство Грасии превращаться ночью в настоящий беррмудский треугольник, из которого можно выбраться только утром!

Пасео-де-Грасия «с изнанки»

Покинув район, вы выйдете на улицу, о которой можно говорить часами. Но вместо лицевой стороны замечательных фасадов я покажу тайные магазинчики — шедевры модернизма — и кафе, где можно получить настоящее эстетическое удовольствие от интерьера, ароматов, вкусов и видов из окна. А затем вы навестите тихий зеленый дворик, где можно прислушаться к звукам города и главного делового района Барселоны.

Старейший университет и испанские библиотеки

Через улицы элегантного квартала Эйшампле будет лежать путь к сердцу студенческой Барселоны. Здесь вы увидите старинный ботанический сад с приютом для сотни кошек, которых подкармливают сердобольные студенты и преподаватели. Я расскажу об основании университета еще королем Альфонсом V, который объединил разные высшие учебные заведения в одно, о годах репрессий и недавнем получении автономного статуса. И в завершение вы забредете в район Раваль, где немного поговорим о его необычной истории и попробуем пробраться в библиотеку Каталонии 17 века, где вы посмотрите, какие красивые библиотеки в Испании!