Необычные маршруты по Барселоне

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  4. Свобода и творчество в Грасии

Авангард и традиции, изящная архитектура и тайные места, жизнь богемной Барселоны и взгляд изнутри

Яна
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Яна – ваш гид
Вы откроете передовой квартал, где заботятся об экологии, превращают бансковские офисы в социальные центры и живут поколения борцов за независимость.

Осмотрите секретные шедевры модернизма и посетите кафе-рай для эстетов.

А еще познакомитесь с историей старейшего вуза города с приютом для кошек и прокрадетесь в библиотеку Каталонии.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Пасео де Сан Хуан
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Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии

Что вас ожидает

Квартал, стремящийся к гармонии с природой
На прогулке по аутентичным улочкам Грасии я расскажу о самых ярких сторонах ее жизни. Вы откроете ее как самый эко-френдли район города, узнаете о мире органических магазинов, полезных десертов, экологичной моды и справедливой торговли. О месте, где эко-средства для стирки и уборки продают на вес. А проходя мимо демократичных площадей Солнца и Диамант, поговорим о прототипах известных книг и сериалов о Барселоне.

Свободолюбивая Грасия и дух анархии
Вы также взглянете на квартал, как на обитель целых поколений борцов за независимость и анархистов. Узнаете о захватчиках банковских закрытых офисов, которые они переделывают в социальные пространства, где раздают и обмениваются разными вещами, а когда полиция их выгоняет — выходят с потестами на улицу и прячатся в узких улочках. Обсудим неожиданную реакцию старшего поколения на молодежные акции, а еще — удивительное свойство Грасии превращаться ночью в настоящий беррмудский треугольник, из которого можно выбраться только утром!

Пасео-де-Грасия «с изнанки»
Покинув район, вы выйдете на улицу, о которой можно говорить часами. Но вместо лицевой стороны замечательных фасадов я покажу тайные магазинчики — шедевры модернизма — и кафе, где можно получить настоящее эстетическое удовольствие от интерьера, ароматов, вкусов и видов из окна. А затем вы навестите тихий зеленый дворик, где можно прислушаться к звукам города и главного делового района Барселоны.

Старейший университет и испанские библиотеки
Через улицы элегантного квартала Эйшампле будет лежать путь к сердцу студенческой Барселоны. Здесь вы увидите старинный ботанический сад с приютом для сотни кошек, которых подкармливают сердобольные студенты и преподаватели. Я расскажу об основании университета еще королем Альфонсом V, который объединил разные высшие учебные заведения в одно, о годах репрессий и недавнем получении автономного статуса. И в завершение вы забредете в район Раваль, где немного поговорим о его необычной истории и попробуем пробраться в библиотеку Каталонии 17 века, где вы посмотрите, какие красивые библиотеки в Испании!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Дополнительных расходов, за исключением трат на еду и напитки по пути, не предвидится.
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии
Свобода и творчество в Грасии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Пасео де Сан Хуан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яна
Яна
Привет, путешественники! Меня зовут Яна, я открытый и общительный человек, интересуюсь людьми, природой, архитектурой и культурой. Вот уже 13 лет живу в Испании, в Барселоне — 8. Люблю делиться знаниями и эмоциями, развиваться в этом виде творчества и знакомить гостей с каталонской красавицей!
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