Необычные маршруты по Барселоне

Вы откроете передовой квартал, где заботятся об экологии, превращают бансковские офисы в социальные центры и живут поколения борцов за независимость.

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Описание экскурсии

Квартал, стремящийся к гармонии с природой

На прогулке по аутентичным улочкам Грасии я расскажу о самых ярких сторонах ее жизни. Вы откроете ее как самый эко-френдли район города, узнаете о мире органических магазинов, полезных десертов, экологичной моды и справедливой торговли. О месте, где эко-средства для стирки и уборки продают на вес. А проходя мимо демократичных площадей Солнца и Диамант, поговорим о прототипах известных книг и сериалов о Барселоне.

Свободолюбивая Грасия и дух анархии

Вы также взглянете на квартал, как на обитель целых поколений борцов за независимость и анархистов. Узнаете о захватчиках банковских закрытых офисов, которые они переделывают в социальные пространства, где раздают и обмениваются разными вещами, а когда полиция их выгоняет — выходят с потестами на улицу и прячатся в узких улочках. Обсудим неожиданную реакцию старшего поколения на молодежные акции, а еще — удивительное свойство Грасии превращаться ночью в настоящий беррмудский треугольник, из которого можно выбраться только утром!

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная. Дополнительных расходов, за исключением трат на еду и напитки по пути, не предвидится.