Необычные маршруты по Барселоне

На прогулке по аутентичным улочкам Грасии я расскажу о самых ярких сторонах ее жизни. Вы откроете ее как самый эко-френдли район города, узнаете о мире органических магазинов, полезных десертов, экологичной моды и справедливой торговли. О месте, где эко-средства для стирки и уборки продают на вес. А проходя мимо демократичных площадей Солнца и Диамант, поговорим о прототипах известных книг и сериалов о Барселоне.
Свободолюбивая Грасия и дух анархии
Вы также взглянете на квартал, как на обитель целых поколений борцов за независимость и анархистов. Узнаете о захватчиках банковских закрытых офисов, которые они переделывают в социальные пространства, где раздают и обмениваются разными вещами, а когда полиция их выгоняет — выходят с потестами на улицу и прячатся в узких улочках. Обсудим неожиданную реакцию старшего поколения на молодежные акции, а еще — удивительное свойство Грасии превращаться ночью в настоящий беррмудский треугольник, из которого можно выбраться только утром!
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. Дополнительных расходов, за исключением трат на еду и напитки по пути, не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€50
Дети до 16 лет
€19
Дети до 13 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пасео де Сан Хуан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Привет, путешественники! Меня зовут Яна, я открытый и общительный человек, интересуюсь психологией, природой, архитектурой и культурой. Вот уже 16 лет живу в Испании, в Барселоне — 11. Люблю делиться знаниями и эмоциями, развиваться в этом виде творчества и знакомить гостей с каталонской красавицей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эллина
Интересная экскурсия, для людей, которые хотят узнать о современной жизни Барселоны и Испании. Яна очень приятный и легкий в общении человек.
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