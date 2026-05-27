Барселона умеет быть парадной, шумной и открыточной. Но за этим слоем скрывается другой город — более живой и загадочный. На прогулке вы пройдёте по трём колоритным районам, услышите легенды и истории жителей, увидите скрытые детали и места с характером. Так шаг за шагом сложится другая Барселона — та, которую не видно с первого взгляда.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эль-Борн

Мы заглянем в любимую церковь местных жителей. Выясним, отчего её называют сердцем квартала. Я объясню, почему в Барселоне горит вечный огонь и отчего так загадочно улыбается мужчина со стены старого дома. Поделюсь историями об известных художниках, которые жили и творили в Эль-Борне.

Готический квартал

Это самый древний район Барселоны с высокими римскими стенами, узкими средневековыми улочками и величественными зданиями. Мы пройдём по местам, где снимали сцены из фильма «Парфюмер». Заглянем в еврейский квартал. Я расскажу легенду о святой Евлалии и объясню, почему в её честь в соборе живут именно 13 гусей.

Раваль

Район с непростой судьбой и противоречивой репутацией, но именно это делает его притягательным. Мы встретим здесь самого большого кота в Барселоне. А также зайдём в дом, который построил Гауди для своего друга и мецената. Увидим легендарный бар, где любили проводить вечера Пикассо, Дали и Хемингуэй. Обсудим, почему Раваль когда-то считался неблагополучным и какие тайны он хранит.

Организационные детали