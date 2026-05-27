Тайны старой Барселоны: Эль-Борн, Готический квартал и Раваль

Узнать, что прячется за узкими улочками и древними стенами
Барселона умеет быть парадной, шумной и открыточной. Но за этим слоем скрывается другой город — более живой и загадочный.

На прогулке вы пройдёте по трём колоритным районам, услышите легенды и истории жителей, увидите скрытые детали и места с характером. Так шаг за шагом сложится другая Барселона — та, которую не видно с первого взгляда.
Описание экскурсии

Эль-Борн

Мы заглянем в любимую церковь местных жителей. Выясним, отчего её называют сердцем квартала. Я объясню, почему в Барселоне горит вечный огонь и отчего так загадочно улыбается мужчина со стены старого дома. Поделюсь историями об известных художниках, которые жили и творили в Эль-Борне.

Готический квартал

Это самый древний район Барселоны с высокими римскими стенами, узкими средневековыми улочками и величественными зданиями. Мы пройдём по местам, где снимали сцены из фильма «Парфюмер». Заглянем в еврейский квартал. Я расскажу легенду о святой Евлалии и объясню, почему в её честь в соборе живут именно 13 гусей.

Раваль

Район с непростой судьбой и противоречивой репутацией, но именно это делает его притягательным. Мы встретим здесь самого большого кота в Барселоне. А также зайдём в дом, который построил Гауди для своего друга и мецената. Увидим легендарный бар, где любили проводить вечера Пикассо, Дали и Хемингуэй. Обсудим, почему Раваль когда-то считался неблагополучным и какие тайны он хранит.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в основном на улице
  • По желанию можно включить в маршрут посещение одного из музеев или храмов — билеты приобретаются отдельно
  • Если среди вас есть участники с ограниченной подвижностью и другими особенностями — пожалуйста, предупредите заранее. Я предложу наиболее удобный и безопасный маршрут

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 16 туристов
Я профессиональный гид по Барселоне, её окрестностям и всей Каталонии. Окончила факультет туризма Испанского национального университета и прошла обучение по специальности «Продвижение местного туризма и информация для посетителей». С 2001 года
живу в этой удивительной стране, которая стала моей второй родиной. Я искренне люблю Испанию, хорошо знаю её культуру и с радостью делюсь этим с гостями. С 2012 года я работаю лицензированным гидом, провожу групповые и индивидуальные экскурсии. По вашему желанию составлю индивидуальный маршрут — с учётом интересов и ритма. Для меня важно, чтобы каждый гость увидел то, о чём мечтал, и получил настоящее удовольствие от поездки. Добро пожаловать в Каталонию! Я буду рада стать вашим проводником в этом ярком и вдохновляющем регионе.

