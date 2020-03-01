Мария проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Забыть о времени в квартале Эль Борн

И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны

Мария
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Мария – ваш гид
Квартал ремесленников и гильдий торговцев, пристанище рыбаков и матросов — сейчас стал одним из самых модных районов старой Барселоны.

Контрасты Эль Борна закружат вас в танце времени: вы прогуляетесь тесными улочками, где ветхая постройка граничит с модным баром или арт-галереей.

А я наполню этот танец содержанием — увлеку историями о жизни квартала.
€90
81 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у входа во Дворец каталонской музыки.
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Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн

Что вас ожидает

Лабиринт из эпох и историй
На нашей насыщенной прогулке вы окажетесь на самой короткой и самой узкой улицах города и откроете для себя немало достопримечательностей, заслуживающих внимания! Вы скажете «Hola» кварталу на оживлённой площади Луис Миллет, извилистыми улочками доберётесь до рынка с разноцветной крышей Санта Катерина. Заглянете в необычные внутренние дворики легендарного музея Барселоны — Пикассо. Обязательно осмотрите непременный образец готики — церковь Санта Мария дель Мар, а также понаблюдаете за жизнью местных с каменных лавочек на улице Пассейч дель Борн. В программе есть ещё парочка любопытнейших мест на любой вкус и даже для сладкоежек, но о них вы узнаете уже на прогулке.

Всё-всё об Эль-Борне и немного о Барселоне
Чтобы прогулка осталась у вас в памяти, я остановлюсь на прошлом самых ярких достопримечательностей, которые будут на нашем пути, — поверьте, это будет увлекательно! Вы услышите удивительную историю музея Пикассо, а также детали из жизни экстравагантного художника-миллионера. Я познакомлю вас с хрониками церкви Санта Мария дель Мар, и, конечно, расскажу, какой была жизнь в средневековой Барселоне и к чему привела 13-летняя война за испанское наследство.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Оплата транспорта, входные билеты в музеи и церкви
  • Плата за каждого дополнительного участника (уточняйте у гида в переписке)
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн
Забыть о времени в квартале Эль Борн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа во Дворец каталонской музыки..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Реус, Таррагона, Торредембарра и много иных замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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