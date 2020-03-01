Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Лабиринт из эпох и историй

На нашей насыщенной прогулке вы окажетесь на самой короткой и самой узкой улицах города и откроете для себя немало достопримечательностей, заслуживающих внимания! Вы скажете «Hola» кварталу на оживлённой площади Луис Миллет, извилистыми улочками доберётесь до рынка с разноцветной крышей Санта Катерина. Заглянете в необычные внутренние дворики легендарного музея Барселоны — Пикассо. Обязательно осмотрите непременный образец готики — церковь Санта Мария дель Мар, а также понаблюдаете за жизнью местных с каменных лавочек на улице Пассейч дель Борн. В программе есть ещё парочка любопытнейших мест на любой вкус и даже для сладкоежек, но о них вы узнаете уже на прогулке.

Всё-всё об Эль-Борне и немного о Барселоне

Чтобы прогулка осталась у вас в памяти, я остановлюсь на прошлом самых ярких достопримечательностей, которые будут на нашем пути, — поверьте, это будет увлекательно! Вы услышите удивительную историю музея Пикассо, а также детали из жизни экстравагантного художника-миллионера. Я познакомлю вас с хрониками церкви Санта Мария дель Мар, и, конечно, расскажу, какой была жизнь в средневековой Барселоне и к чему привела 13-летняя война за испанское наследство.