Индивидуальная
до 10 чел.
Любимые гастролокации барселонцев
В меню - десерты от монашек, бычий хвост и рыба, за которой выстраивается очередь
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Пикассо в Барселоне: знакомство с создателем кубизма
Увидеть коллекцию картин Пабло Пикассо и проследить эволюцию его творчества
Начало: У площади Jaume Sabartés
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в Таррагону и Ситжес
Откройте для себя каталонские города: Таррагона с её римским наследием и Ситжес - модный курорт с богатой историей. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
14 сен в 09:00
€523
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Андорру на весь день из Барселоны
Проведите день в Княжестве Андорра, наслаждаясь горными пейзажами, историческими памятниками и уникальной культурой. Вас ждут захватывающие виды и вкусная еда
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €800 за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Коктейль «Барселона»
Вечерняя прогулка по концептуальным барам Барселоны. Откройте для себя уникальные коктейли и атмосферу Старого города
Начало: Около старого рынка Эль Борн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Саграда Фамилия: Евангелие в камне
Узнайте секреты Саграда Фамилия в Барселоне: фасады, скульптуры и истории архитекторов. Откройте для себя величие храма
Начало: У храма Саграда Фамилия
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
€74 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в сентябре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 74 до 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 22 ⭐ отзыва, цены от €74. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь