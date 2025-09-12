Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Барселоне на русском языке, цены от €74, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Любимые гастролокации барселонцев
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В меню - десерты от монашек, бычий хвост и рыба, за которой выстраивается очередь
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €200 за всё до 10 чел.
Музей Пикассо в Барселоне: знакомство с создателем кубизма
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть коллекцию картин Пабло Пикассо и проследить эволюцию его творчества
Начало: У площади Jaume Sabartés
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
На машине
9 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Откройте для себя каталонские города: Таррагона с её римским наследием и Ситжес - модный курорт с богатой историей. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
14 сен в 09:00
€523€550 за всё до 6 чел.
В Княжество Андорра на весь день
На машине
Конные прогулки
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Проведите день в Княжестве Андорра, наслаждаясь горными пейзажами, историческими памятниками и уникальной культурой. Вас ждут захватывающие виды и вкусная еда
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €800 за всё до 20 чел.
Коктейль «Барселона»
Пешая
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Вечерняя прогулка по концептуальным барам Барселоны. Откройте для себя уникальные коктейли и атмосферу Старого города
Начало: Около старого рынка Эль Борн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€120 за человека
Саграда Фамилия: Евангелие в камне
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнайте секреты Саграда Фамилия в Барселоне: фасады, скульптуры и истории архитекторов. Откройте для себя величие храма
Начало: У храма Саграда Фамилия
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
€74 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Барселоне в сентябре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 74 до 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
